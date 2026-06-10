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'పని చేయకపోతే సెలవు పెట్టి వెళ్లండి - చెత్త తీసేదాకా కదలను' - మున్సిపల్ అధికారులపై మంత్రి నాదెండ్ల ఫైర్

విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే అస్సలు సహించేది లేదన్న మంత్రి - పనిచేయడం ఇష్టం లేకపోతే దర్జాగా సెలవు పెట్టి ఇంటికి వెళ్లిపోండని హితవు - చెత్త కుప్ప పక్కనే బల్లపై కూర్చున్న మంత్రి

Minister Nadendla Fire On Officers
Minister Nadendla Fire On Officers (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 4:36 PM IST

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Minister Nadendla Fire On Officers : గుంటూరు జిల్లా తెనాలి మున్సిపల్ అధికారుల తీరుపై పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శిస్తున్న సిబ్బందిని కఠినంగా హెచ్చరించారు. పట్టణంలోని తూర్పు కాల్వకట్ట రోడ్డులో బుధవారం ఆయన ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. రెండు రోజుల క్రితం తాను స్వయంగా ఆదేశించినా, ఆర్టీసీ బస్టాండ్ సమీపంలోని వ్యర్థాలను తొలగించకపోవడంపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. చెత్తను పూర్తిగా శుభ్రం చేసే వరకు తాను అక్కడి నుంచి కదిలేది లేదని కాల్వగట్టుపై ఉన్న బల్లపై కూర్చుని భీష్మించారు. దీంతో దిగొచ్చిన మున్సిపల్ యంత్రాంగం వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పనులు ప్రారంభించింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.

మారని మున్సిపల్ తీరు : మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ రెండు రోజుల క్రితం తెనాలి పట్టణంలో పర్యటించారు. ఆ సమయంలో ఆర్టీసీ బస్టాండ్ సమీపంలోని తూర్పు కాల్వకట్ట రోడ్డులో భారీగా వ్యర్థాలు పేరుకుపోవడాన్ని స్థానికులు మంత్రి దృష్టికి తెచ్చారు. దీనిపై వెంటనే స్పందించిన మంత్రి, అక్కడ ఉన్న చెత్తను వెంటనే తొలగించాలని మున్సిపల్ కమిషనర్‌తో పాటు సిబ్బందిని ఆదేశించారు. అయితే, బుధవారం మంత్రి మనోహర్ మళ్లీ అదే మార్గంలో ఆకస్మికంగా వెళ్లారు. రెండు రోజులు గడిచినా చెత్త కుప్పలు అలాగే ఉండటాన్ని ఆయన గమనించారు. అధికారుల నిర్లక్ష్యపూరిత వైఖరిపై మంత్రికి తీవ్ర ఆగ్రహం వచ్చింది.

పని చేయకపోతే సెలవు పెట్టి వెళ్లండి, చెత్త తీసేదాకా కదిలేది లేదు - తెనాలి మున్సిపల్ అధికారులపై మంత్రి నాదెండ్ల ఫైర్ (ETV Bharat)

అధికారుల పిలుపు, టెండర్ల వింత సాకు : రహదారిపై చెత్త అలాగే ఉండటాన్ని చూసిన మంత్రి మనోహర్ వెంటనే తన వాహనాన్ని పక్కకు ఆపారు. మున్సిపల్ ఉన్నతాధికారులను, సిబ్బందిని తక్షణమే ఘటనా స్థలానికి పిలిపించారు. తాను చెప్పినా రెండు రోజులైనా వ్యర్థాలను ఎందుకు తొలగించలేదని అధికారులను నిలదీశారు. దీనికి మున్సిపల్ అధికారులు వింతైన సమాధానం చెప్పారు. అక్కడ చెత్త కుప్పలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని, వాటిని తొలగించడానికి టెండర్లు పిలవాల్సి ఉందని, టెండర్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక శుభ్రం చేయిస్తామని సాకులు చెప్పారు.

మంత్రి కడిగిపారేసిన వైనం : అధికారులు చెప్పిన టెండర్ల సాకుపై మంత్రి మనోహర్ తీవ్రంగా స్పందించారు. మున్సిపాలిటీలో ఉన్న జేసీబీలు, ట్రాక్టర్లు, మ్యాన్ పవర్ (సిబ్బంది) ఉన్నారని గుర్తు చేశారు.

"మున్సిపాలిటీకి చెందిన జేసీబీలు, ట్రాక్టర్లతో చేయాల్సిన చిన్న పనులకు కూడా టెండర్లు పిలవాలా? ప్రజల సమస్యల పట్ల ఇంత నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తారా?" అని అధికారులను కడిగిపారేశారు. "పని చేయడం ఇష్టం లేకపోతే దర్జాగా సెలవు (లీవ్) పెట్టి వెళ్లిపోండి, అంతేకాని ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టొద్దు" అని మున్సిపల్ సిబ్బందిపై మండిపడ్డారు.

కాల్వగట్టుపై మంత్రి భీష్మం : కేవలం మాటల హెచ్చరికలతో సరిపెట్టకుండా మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇక్కడ పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలను పూర్తిగా తొలగించి, రోడ్డును శుభ్రం చేసే వరకు తాను ఇక్కడి నుంచే కదిలేది లేదని స్పష్టం చేశారు. వెంటనే కాల్వగట్టుపై ఉన్న ఒక సాధారణ సిమెంట్ బల్లపై వెళ్లి కూర్చున్నారు. మంత్రి స్వయంగా చెత్త కుప్ప పక్కనే కూర్చోవడంతో మున్సిపల్ అధికారుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తాయి. ఉన్నతాధికారుల నుంచి కింది స్థాయి సిబ్బంది వరకు అందరూ హడావుడిగా ఘటనా స్థలానికి పరుగులు తీశారు. యుద్ధప్రాతిపదికన జేసీబీలు, మున్సిపల్ ట్రాక్టర్లను, పారిశుద్ధ్య కార్మికులను అక్కడికి రప్పించారు. మంత్రి కళ్ల ముందే చెత్త తొలగింపు పనులను ముమ్మరంగా ప్రారంభించారు. మంత్రి ఆకస్మిక తనిఖీ, అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై ఆయన చేపట్టిన ఈ నిరసన తెనాలి పట్టణంలో పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది.

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TAGGED:

​MINISTER NADENDLA ANGRY
​TENALI MUNICIPALITY ISSUES
అధికారులపై మంత్రి నాదెండ్ల ఆగ్రహం
NADENDLA SURPRISE INSPECTION
MINISTER NADENDLA FIRE ON OFFICERS

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