ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో 'మొంథా' నష్టం - నీటమునిగిన వేలాది ఎకరాలు

లక్షల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టామంటున్న రైతులు - ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలంటూ అన్నదాత వేడుకోలు - రైతులను పరామర్శించిన ధైర్యం చెప్పిన మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్‌

Cyclone Montha Effect in Joint Guntur District
Cyclone Montha Effect in Joint Guntur District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 12:07 PM IST

Cyclone Montha Effect in Joint Guntur District: మొంథా తుపాను ప్రభావంతో ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలోని నల్లమడ వాగు ఉగ్రరూపం దాల్చింది. గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల పరిధిలో వేలాది ఎకరాలు నీటమునిగాయి. వాగు కట్టలు తెగిపడి వరిపొలాలు చెరువులను తలిపిస్తున్నాయి. లక్షల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి నష్టపోయిన తమను ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు.

ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాను నిండా ముంచిన మొంథా తుపాను - నీటమునిగిన వేలాది ఎకరాలు (ETV)

గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల రైతులకు నల్లమడ వాగు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట, చిలకలూరిపేట, సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గాల పరిధిలో కురిసిన వర్షపు నీరు 14 రకాల వాగులు కలిసి నక్కవాగు, ఓగేరు వాగుగా ఏర్పడతాయి. రెండూ కలిసి గుంటూరు జిల్లాలోకి ప్రవేశించే క్రమంలో నల్లమడ వాగుగా రూపాంతరం చెందుతుంది. మొంథా తుపాను ప్రభావంతో కురిసిన భారీ వర్షాలతో 42 వేల క్యూసెక్కులకు పైగా వరద నల్లమడ వాగు మీదుగా ప్రవహించింది. వాగుకట్టలు తెగిపోయి పంటపొలాల్లోకి వరదనీరు చేరింది. మూడు మండలాలు, 15 గ్రామాల పరిధిలోని 20 వేల ఎకరాల వరిపంట నీట మునిగింది.

అండర్ టన్నెల్‌కు సంబంధించిన ఖానాలు సరిగా నిర్వహించని కారణంగా నల్లమడ వాగులో నీరు సజావుగా ముందుకు పోవటం లేదు. భారీ వర్షాలు వచ్చినప్పుడు నీరు పక్కనే ఉన్న పొలాల్ని ముంచెత్తుతోంది. గండ్లు కారణంగా పొలాలు, కాలువ వరదనీటితో ఏకమయ్యాయి. వాగు, పొలాలు తేడా లేకుండా ఎటుచూసినా వరదనీరు కనిపిస్తోంది. గతంలో పోల్చితే ఈసారి నష్ట తీవ్రత ఎక్కువగా ఉందని స్థానిక రైతులు చెబుతున్నారు.

నీట మునిగిన వందల ఎకరాలు: మరోవైపు పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట గ్రామీణం, యడ్లపాడు, నాదెండ్ల మండలాల్లోని వందలాది ఎకరాల పత్తి, మిరప పంటలు నీట మునిగాయి. వర్షాలతో పాటు నక్కా వాగు ఉద్ధృతితో చేతికి వచ్చిన పత్తి పంట దెబ్బతిందని అన్నదాతలు వాపోతున్నారు. మిరపపంటకు పెట్టిన పెట్టుబడి, పడిన శ్రమంతా నీటి పాలైందని తమకు అప్పులే మిగిలాయని చెబుతున్నారు. ఎరువులు, పురుగు మందులకు ఇప్పటికే ఎకరాకు రూ.35 వేలు ఖర్చు చేశామని కౌలు రైతులకు అదనంగా మరో రూ.15 వేలు భారం పడుతుందని చెబుతున్నారు.

'వర్షాలతో పాటు వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవాహించడంతో వేలాది ఎకరాలు నీటమునిగాయి. లక్షలు రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టాం. ప్రభుత్వం నష్ట పరిహారం అందించాలని కోరుకుంటున్నాం.' బాధిత, రైతులు

లక్షల రూపాయలు అప్పులు తెచ్చి ఎన్నో ఆశలతో మిర్చి పంట వేస్తే, మెుంథా తుపాన్ తమను నిండా ముంచిందని అన్నదాతలు చెబుతున్నారు. యడ్లపాడు మండలంలో వందలాది ఎకరాల్లో మిర్చి పంట నీటి పాలైందంటున్నారు. ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు. పల్నాడు జిల్లా వ్యవసాయాధికారుల లెక్కల ప్రకారం అత్యధికంగా 85 వేల 817 ఎకరాల్లో పత్తి పంట వేయగా 21 వేల 658 ఎకరాల్లో పంట నష్టపోయిందని ప్రాథమిక అంచనా వేశారు. 41 వేల 811 ఎకరాల్లో మిరప పంట, 53 వేల ఎకరాల్లో వరి పంటను సాగు చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. తమకు ఆదుకోవటం సహా కొత్త పంటలు సాగు చేసేందుకు విత్తనాలను సబ్సిడీ మీద ఇవ్వాలాని రైతులు కోరుతున్నారు.

బాపట్ల జిల్లా చినగంజాం-పెదగంజాం మధ్య కడవకుదురు, గొనసపూడి, చింతగుపల ప్రాంతాల్లో పంటపొలాలు ముంపునకు గురయ్యాయి. పర్చూరు ఎమ్మెల్యే సాంబశివరావు పంటనష్టంపై రైతుల నుంచి వివరాలు సేకరించారు.

తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పవన్​ కల్యాణ్​ పర్యటన - రైతుల నుంచి వివరాలు సేకరణ

తుపాను బీభత్సాన్ని ముందుగానే అంచనా వేశాం - రూ.5,265 కోట్లు నష్టం: సీఎం చంద్రబాబు

