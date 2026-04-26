డీజిల్, పెట్రోల్ కొరత లేదు - చిన్నపాటి లోపాలు వల్లే బంకులు మూతపడుతున్నాయి: మంత్రి నాదెండ్ల

రాష్ట్రంలో పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత లేదన్న మంత్రి నాదెండ్ల - ఇంధన నిల్వలు, సరఫరా తీరుపై ఆయిల్ కంపెనీల ప్రతినిధులతో సుదీర్ఘంగా సమీక్షించిన మంత్రి - ఇంధన నిల్వలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని స్పష్టం

Minister Nadendla Manohar on Petrol And Diesel Shortage
Minister Nadendla Manohar on Petrol And Diesel Shortage (ETV Bharat)
Published : April 26, 2026 at 4:47 PM IST

Minister Manohar on Petrol And Diesel Shortage: రాష్ట్రంలో పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత ఏమాత్రం లేదని, ప్రజలు ఎలాంటి ఆందోళనకు గురికావాల్సిన అవసరం లేదని ఆహార, పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్ నుంచి అన్ని జిల్లాల జాయింట్ కలెక్టర్లు, ఆయిల్ కంపెనీల ప్రతినిధులు, పౌర సరఫరాల అధికారులతో ఆయన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలోని ఇంధన నిల్వలు, సరఫరా తీరుపై ఆయన సుదీర్ఘంగా సమీక్షించారు.

సరఫరా గొలుసులో చోటుచేసుకున్న చిన్నపాటి సాంకేతిక లోపాల వల్ల కొన్ని బంకులు మూతపడటాన్ని సోషల్ మీడియాలో భూతద్దంలో చూపిస్తున్నారని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంలో ఇంధన నిల్వలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని, జేసీలు నిరంతరం మీడియా ద్వారా వాస్తవాలను ప్రజలకు వివరించాలని ఆదేశించారు. అనవసర భయాందోళనల వల్ల వినియోగదారులు తమ అవసరానికి మించి ఇంధనాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నారని, దీనివల్ల సరఫరా వ్యవస్థపై అదనపు భారం పడుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. కొన్నిచోట్ల వ్యాపారులు కృత్రిమ కొరత సృష్టించి, లీటరుకు ఐదు రూపాయల వరకు అదనంగా వసూలు చేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వ దృష్టికి వచ్చిందని మంత్రి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

అధికారులకు దిశానిర్దేశం: అంతేకాకుండా చట్ట విరుద్ధంగా బ్లాక్ మార్కెటింగ్‌కు పాల్పడే వారిపై పోలీసు, రెవెన్యూ, తూనికల కొలతల శాఖలు సమన్వయంతో దాడులు నిర్వహించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. క్షేత్రస్థాయిలో సమస్యల పరిష్కారానికి మొబైల్ స్క్వాడ్స్, ఫ్లైయింగ్ స్క్వాడ్స్‌ను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. సాధారణ వినియోగదారులకు డబ్బాలు, డ్రమ్ముల్లో పెట్రోల్ పోయవద్దని నిబంధన ఉన్నప్పటికీ, రబీ కోతలు, ఆక్వా సాగు దృష్ట్యా రైతులు ఇబ్బంది పడకూడదని మంత్రి సూచించారు. రైతులకు బల్క్​గా ఇంధనం ఇచ్చేందుకు అధికారుల సంతకంతో కూడిన ప్రత్యేక ఓచర్లను జారీ చేస్తామని వెల్లడించారు. నిన్నటి కంటే ఇవాళ పరిస్థితి మెరుగుపడిందని, ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ కారణాలతో 411 బంకులు (HPCL-169, IOCL-155, BPCL-87) మాత్రమే తాత్కాలికంగా మూతపడ్డాయని వివరించారు. వీటిని తక్షణమే పునరుద్ధరించేలా ఆయిల్ కంపెనీలు చర్యలు తీసుకోవాలి అని మంత్రి మనోహర్ తెలిపారు.

అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశం: అదే విధంగా ఆయిల్ డిపోల నుంచి అవుట్‌లెట్స్‌కు నిరంతరం సరఫరా జరిగేలా అధికారులు పర్యవేక్షించాలని మంత్రి నాదెండ్ల అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రైవేటు ఆయిల్ కంపెనీల డిపోలను కూడా తనిఖీ చేయాలని, డీలర్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు లేవనెత్తే క్షేత్రస్థాయి సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించి, ఎక్కడా గొడవలు జరగకుండా పోలీస్ యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. వాహనదారులు సంయమనం పాటించాలని, ప్రభుత్వం అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోందని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ పునరుద్ఘాటించారు.

మార్కాపురం జిల్లాలో పెట్రోలు, డీజిల్ కొరత వేధిస్తోంది. చాలా ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే నో స్టాక్ బోర్డులు ఏర్పాటు చేశారు. పెట్రోల్, డీజిల్ ఉన్న బంకుల వద్ద వాహనాల రద్దీ కొనసాగుతోంది. మార్కాపురం, యర్రగొండపాలెం, గిద్దలూరు, కనిగిరి ప్రాంతాల్లో దాదాపుగా బంకులు మూతపడ్డాయి. మార్కాపురంలోని అగ్నిమాపక శాఖ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న పెట్రోల్ బంకులో ఉదయం నుంచి ద్విచక్ర వాహనాలు బారులు తీరాయి. ఇంధన కొరత, వాహనదారులు, రైతుల ఇబ్బందులపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులతో శనివారం సమీక్ష నిర్వహించారు. జిల్లా కలెక్టర్లు, ఆయిల్‌ కంపెనీలతో మాట్లాడి సమస్య పరిష్కరించాలని సీఎస్‌, పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు.

