పెట్రోల్, డీజిల్ను దారి మళ్లించే బంకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి: మంత్రి నాదెండ్ల
రాష్ట్రంలో ఇంధన పరిస్థితిపై ఉన్నతాధికారులు, ఆయిల్ కంపెనీల ప్రతినిధులు, జిల్లా స్థాయి అధికారులతో మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ టెలికాన్ఫరెన్స్ - స్టాక్ ఉన్నా లేదని చెప్పే బంకులపై కఠినంగా వ్యవహరించాలని ఆదేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 4:23 PM IST
Minister Manohar Teleconference on Fuel Situation: బల్క్ పద్ధతిలో డీజిల్, పెట్రోల్ను పక్కదోవ పట్టించే అవుట్ లెట్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడానికి వెనకాడవద్దని పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ అధికారులను ఆదేశించారు. పెట్రోల్ బంకుల్లో ఇంధన నిల్వలు ఉన్నా సరే లేవని వాహనదారులకు చెబుతున్న వారిపై కఠినంగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. రాష్ట్రంలో ఇంధన పరిస్థితిపై ఆయన ఉన్నతాధికారులు, ఆయిల్ కంపెనీల ప్రతినిధులు, జిల్లా స్థాయి అధికారులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.
వినియోగదారుల సేవా కేంద్రం టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1967కు వస్తున్న ఫిర్యాదుల్లో ఎక్కువగా పెట్రోల్ బంకులు కావాలని ఇంధనం ఇవ్వడం లేదని వస్తున్నాయని, దీనిపై ఆయా జిల్లాల వారీగా రిపోర్టులను పరిశీలించి అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి నాదెండ్ల సూచించారు. రాష్ట్రంలో పెట్రోల్ బంకుల మూసివేతలు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయని ఆయిల్ కంపెనీ నుంచి డిస్పాచ్లు చాలా వేగంగా జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. వస్తున్న లోడ్లు వాహనదారులకు పూర్తిస్థాయిలో అందేలా చొరవ తీసుకోవాలని అన్నారు. అవుట్లెట్లు ఈ సమయంలో ఇంధనాన్ని పక్కదోవ పట్టించాలని చూస్తే మాత్రం ఉపేక్షించవద్దని అధికారులకు మంత్రి సూచించారు.
ముఖ్యంగా రైతులకు ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని మంత్రి నాదెండ్ల సూచించారు. ఆక్వా రైతులు కీలక సమయంలో ఉన్నారన్న మంత్రి వారికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇంధన కొరత రానివ్వద్దని అన్నారు. రబీ పంట కోతలకు కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా తగిన విధంగా వారికి ఆయిల్ అందేలా చూడాలని చెప్పారు. దీనికి వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, రెవెన్యూ అధికారులు సమన్వయం చేసుకొని బాధ్యత తీసుకోవాలని మంత్రి ఆదేశించారు. సరఫరా సమస్యలకు తోడు, ప్రజల్లో నెలకొన్న భయాందోళన దృష్ట్యా రాష్ట్రంలో నెలకొన్న ఇంధన కొరత అదుపులోకి వస్తోందని మంత్రి అన్నారు.
బంకుల్లో రేషన్ పద్ధతి కొనసాగించాలి: యంత్రాంగం నిరంతరం సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగడం అభినందనీయమని మంత్రి నాదెండ్ల కొనియాడారు. కీలకమైన సమయంలో పెట్రోల్ బంకుల్లో రేషన్ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టడం మంచి ఫలితాలను ఇచ్చిందని తెలిపారు. ప్రజలు కూడా దీనికి తగిన విధంగా స్పందించారని అన్నారు. వారి నుంచి కూడా రేషన్ పద్ధతి మీద మంచి స్పందన రావడం శుభ సూచకమని ఇదే విధానాన్ని పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చే వరకు కొనసాగించాలని ఆదేశించారు. ఎక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బంది వచ్చినా ఉన్నతాధికారులు వెంటనే స్పందించేలా ఏర్పాట్లు చూసుకోవాలని మంత్రి అన్నారు.
సోషల్ మీడియాలో అనవసరమైన పుకార్లు వ్యాప్తి చేసే వారిపై నిఘా ఉంచాలని కృత్రిమ కొరతం సృష్టించే వారి పైన క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయాలని మంత్రి నాదెండ్ల అధికారులను ఆదేశించారు. పరిస్థితి పూర్తిస్థాయిలో అదుపులోకి వచ్చేవరకు నిరంతర సమీక్ష, సమన్వయం అనేది అవసరమని తెలిపారు. టెలికాన్ఫరెన్స్లో పౌరసరఫరాల శాఖ కమిషనర్ కన్నబాబు పాల్గొన్నారు.
