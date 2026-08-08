ETV Bharat / state

ఆధార్ కార్డు ద్వారా అతి తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన బియ్యం పంపిణీ

ఆధార్ కార్డు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ తక్కువ ధరకే బియ్యం పొందే అవకాశం- అధికారులు, రైస్ మిల్లర్లతో టెలీ కాన్ఫరెన్సు నిర్వహించిన మంత్రి- దీనిపై స్పష్టతనిచ్చిన మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్‌

Everyone With An Aadhaar Card Has The Opportunity To Get Rice At A Lower Price
Everyone With An Aadhaar Card Has The Opportunity To Get Rice At A Lower Price (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 7:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rice Distribution at Low Price With Aadhaar Card in AP : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని బహిరంగ మార్కెట్​లో పెరుగుతున్న బియ్యం ధరల నుంచి సామాన్యులకు ఉపశమనం కలిగించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. తెల్ల రేషన్ కార్డు లేకపోయినా, కేవలం ఆధార్ కార్డు (Aadhaar Card) ఉంటే చాలు, మార్కెట్ ధర కంటే చాలా తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన సన్న బియ్యాన్ని విక్రయ కేంద్రాల్లో పొందవచ్చని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్‌ తెలిపారు. విశాఖ, విజయవాడ, రాజమహేంద్రవరం, గుంటూరు, నెల్లూరు, తిరుపతి, కర్నూలు వంటి ప్రధాన నగరాల్లో తెల్ల కార్డు లేని వారికి కూడా తక్కువ ధరకే బియ్యం అందిస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

దుకాణాలను మీ మార్ట్స్​గా మార్చే అవకాశం : అవసరమైన సరుకుల ధరలను స్థిరీకరించే లక్ష్యంతో కూటమి ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు. శుక్రవారం కాకినాడలోని మెయిన్ రోడ్ , రామారావుపేట సూపర్ బజార్లలో ఎమ్మెల్యేలు వనమాది కొండబాబు, పంతం నానాజీలతో కలిసి ఆయన ప్రత్యేక బియ్యం విక్రయ కేంద్రాలను ప్రారంభించారు. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా మార్కెట్‌లో బియ్యం ధరలు పెరిగాయని, దీనిని నియంత్రించే చర్యగా ఈ ప్రత్యేక కేంద్రాల ద్వారా BPT స్టీమ్ బియ్యం కిలో రూ.52కు, BPT ముడి బియ్యం (raw rice) కిలో రూ.50కు విక్రయిస్తున్నట్లు మంత్రి పేర్కొన్నారు.

కేవలం ఐదు రోజుల్లోనే ఈ కేంద్రాల ద్వారా 14,000 క్వింటాళ్ల బియ్యం అమ్ముడయ్యాయని ఆయన తెలిపారు. దేశంలోనే తొలిసారిగా, కాకినాడ జిల్లాలో రేషన్ కార్డుదారులకు అధిక నాణ్యత గల స్టీమ్ బియ్యం (10% నూక శాతం ఉన్నాయి) పంపిణీని రాబోయే రెండు నెలల్లో ప్రారంభిస్తామని ఆయన ప్రకటించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో చౌక ధరల దుకాణాలను "మీ మార్ట్స్" (Mee Marts)గా మారుస్తున్నామని, అక్కడ 64 రకాల నాణ్యమైన సరుకులు విక్రయించవచ్చని మంత్రి చెప్పారు. ఈ చౌక ధరల దుకాణాల ద్వారా కార్డుదారులకు త్వరలోనే రాయితీ ధరపై కందిపప్పు, పామాయిల్ అందుబాటులోకి తెస్తామని ఆయన తెలిపారు.

రేషన్ కార్డు లేకపోయినా: రేషన్ కార్డులు లేని కుటుంబాలకు కూడా వారి ఆధార్ వివరాలను ఉపయోగించి తక్కువ ధరకే బియ్యం అందించాలని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ సూచించారు. విశాఖపట్నం, రాజమహేంద్రవరం, విజయవాడ, గుంటూరు, నెల్లూరు, తిరుపతి, కర్నూలు వంటి నగరాల్లో ఇందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ కేంద్రాల ఏర్పాటు వల్ల ఇప్పటికే బియ్యం ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. జిల్లాల్లోని ఈ బియ్యం విక్రయ కేంద్రాల గురించి విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని ఆయన ఆదేశించారు.

ఆధార్​ లేక అవస్థలు - ప్రభుత్వ సాయానికి దూరమైన గిరిజన బిడ్డలు

బియ్యం బదులు నాసిరకం జొన్నలు - ఏమిస్తే అదే తీసుకోవాలంటూ బెదిరింపులు

TAGGED:

AADHAR CARD USES
ఆధార్ కార్డుతో తక్కువ ధరకే రైస్‌
RICE FOR LOWESTG PRICE
MINISTER NADENDLA MANOHAR
AADHAR CARD LOW PRICE RICE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.