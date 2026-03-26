ఎల్పీజీ నుంచి పీఎన్‌జీకి మారేవారికి ప్రోత్సాహం - అంగన్వాడీలకు ఇండక్షన్​ స్టవ్​లు: మంత్రి నాదెండ్ల

ఎల్పీజీ నుంచి పీఎన్‌జీకి మారేవారికి ప్రోత్సాహమిస్తామని తెలిపిన మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ - దీపం పథకం సబ్సిడీ కూడా ఈ పథకానికి వర్తింపు - రాబోయే రోజుల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు

Minister_Nadendla_on_Gas_Shortage
Minister_Nadendla_on_Gas_Shortage (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 4:36 PM IST

Minister Nadendla Manohar on Shortage of Gas: యుద్దం కొనసాగితే భవిష్యత్తులో ఎల్పీజీ సిలిండర్లు కొరత వచ్చే ప్రమాదం ఉన్న దృష్ట్యా ప్రజలకు ఎక్కడా సమస్య రాకుండా మంత్రి వర్గం ముందస్తుగా కీలక చర్యలు తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ వినియోగాన్ని పెద్దఎత్తున ప్రోత్సహించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. పట్టణాల్లో ప్రస్తుతం ఎల్పీజీ గ్యాస్ వాడుతోన్న వినియోగదారులకు పైప్డ్ నాచులర్ గ్యాస్ వాడేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. సీఎం ఆదేశాలతో దేశంలో తొలిసారిగా రాష్ట్రంలో ఎల్పీజీ నుంచి పీఎన్​జీకి మార్పిడిని ప్రారంభిస్తున్నట్లు పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు.

విజయవాడ, గుంటూరు, తిరుపతి, నెల్లూరు, కాకినాడ, కర్నూలు నగరాల్లో వినియోగదారులకు పీఎన్​జీ మరింత అందుబాటులోకి తేవాలని నిర్ణయించినట్లు మంత్రి నాదెండ్ల తెలిపారు. పర్యావరణహితమైన పైప్డ్ నేచరల్ గ్యాస్​ను ప్రజలు ఎక్కువగా వినియోగించేలా ప్రోత్సహించాలని కేబినెట్ నిర్ణయించినట్లు మంత్రి తెలిపారు. తిరుమల, విజయవాడ దుర్గగుడి, శ్రీకాళహస్తి, అన్నవరం, సింహాచలం దేవాలయ్యాల్లో పైప్డ్ నేచురర్ గ్యాస్ కనెక్షన్లు తీసుకోవాలని నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించారు. అన్ని పట్టణాల్లో అన్న క్యాంటీన్లలోనూ పీఎన్​జీ ఏర్పాటు చేయాలని కేబినెట్లో నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు మంత్రి నాదెండ్ల తెలిపారు.

ఎల్పీజీ నుంచి పీఎన్‌జీకి మారేవారికి ప్రోత్సాహం - సబ్సిడీ నగదు కూడా జమ: మంత్రి నాదెండ్ల (ETV)

2 నెలలకు ఓ సారి ఖాతాల్లో నగదు జమ: ముందుగా పట్టణాల్లోని అపార్టుమెంట్లలో పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ సరఫరాకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించినట్లు స్పష్టం చేశారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పీఎన్​జీపై జీఎస్టీని 5 నుంచి 25 శాతానికి పెంచిందన్న మంత్రి పట్టణాల్లో పీఎన్​జీ వినియోగదారులను పెంచేలా, ప్రోత్సహించాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. పట్టణాల్లో దీపం పథకంలోని గ్యాస్ కనెక్షన్లను పీఎన్​జీ గ్యాస్ ఇచ్చేలా చర్యలు తీసుకోనున్నారు. దీపం పథకం కింద ఇచ్చే 2,400 రూపాయల ఆర్ధిక సాయాన్ని పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ కనెక్షన్​కు మారిన వారికీ ఇవ్వాలని కేబినెట్ నిర్ణయించిందని పీఎన్​జీకి మార్పిడి చేసుకున్న వారికి ఉచిత గ్యాస్ సరఫరా పథకం కింద 2 నెలలకు ఓ సారి లబ్దిదారులకు బ్యాంకు ఖాతాల్లో నగదు జమ చేయనున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు.

పట్టణ ప్రాంతాల్లోని 6 గ్యాస్ సరఫరా సంస్ధలు అదనపు పైప్ లైన్లు వేసే విధంగా ప్రోత్సహించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని కేబినెట్ భేటీలో నిర్ణయించినట్లు మంత్రి నాదెండ్ల తెలిపారు. తొలుత 10 లక్షల ఎల్​పీజీ గ్యాస్​లను పీఎన్​జీ కనెక్షన్లుగా మళ్లించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలని సీఎం ఆదేశించారని, రాబోయే రోజుల్లో ఎల్​పీజీ కనెక్షన్లను పీఎన్​జీకి మారేలా పౌర సరఫరా శాఖ చర్యలు తీసుకుంటుందని వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఎక్కడా ఎల్​పీజీ సిలిండర్ల కొరత లేదని, పాఠశాలలు సెలవులిచ్చాక ఆ కోటాను వాణిజ్య అవసరాలకు మళ్లించి వారికీ ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తామని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు.

''ఎల్పీజీ నుంచి పీఎన్‌జీకి మారేవారికి ప్రోత్సాహమిస్తాం. దీపం పథకం సబ్సిడీ కూడా ఈ పథకానికి అందిస్తాం. రాబోయే రోజుల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తాం. సోషల్‌ మీడియాలో వదంతులను నమ్మొద్దు. రాష్ట్రంలో పెట్రోల్‌, డీజిల్‌, గ్యాస్‌కు ఎలాంటి కొరత లేదు. కొరత ఉందంటూ వచ్చిన వదంతులు నమ్మి ముందస్తుగా బుక్‌ చేసుకుంటున్నారు. 54 వేల కేంద్రాల్లో 12 వేల అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ఇండక్షన్‌ స్టవ్‌లు ఇప్పటికే ఇచ్చాం. మిగిలిన అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో కూడా ఇండక్షన్‌ స్టవ్‌లు ఇస్తాం.'' - నాదెండ్ల మనోహర్, మంత్రి

