సామాన్యులపై భారం తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు - రైతు బజార్లలో తక్కువ ధరకే నిత్యావసర వస్తువులు
Rice Counter Opening In Vijayawada :రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను నియంత్రించి, సామాన్య ప్రజలపై ఆర్థిక భారం తగ్గించడమే లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 6:32 PM IST
Rice Counter Opening In Vijayawada : నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను నియంత్రించి సామాన్య ప్రజలకు తక్కువ ధరకే అందించేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ అన్నారు. ఇప్పటికే రైతుబజార్లలో ప్రత్యేక కౌంటర్ల ద్వారా బీపీటీ రకం సన్నబియ్యాన్ని తక్కువధరకు అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు వెల్లడించారు. విజయవాడ భవానీపురం రైతు బజారులో సన్నబియ్యం విక్రయాలను మంత్రి ప్రారంభించారు. బీపీటీ సన్నబియ్యం కిలో 49 రూపాయాలు, కేఎన్ఎమ్-ఆర్ఎన్ఆర్ సన్నబియ్యం కిలో 50 రూపాయలు చొప్పున 26 కిలోల బ్యాగుల రూపంలో లబ్దిదారులకు అందచేశారు. కార్యక్రమంలో పౌర సరఫరాల సంస్థ కమిషనర్ కన్నబాబుతో పాటు వివిధ విభాగాలకు చెందిన పలువురు అధికారులు పాల్గొన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో నిత్యావసర వస్తువులను మరింత తక్కువ ధరలకు అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు మంత్రి చెప్పారు.
భారం తగ్గించడమే కూటమి లక్ష్యం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను నియంత్రించి, సామాన్య ప్రజలపై ఆర్థిక భారం తగ్గించడమే లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతోందని మంత్రి మనోహర్ స్పష్టం చేశారు. విజయవాడలోని భవానీపురం రైతు బజారులో బిపిటి, కేఎన్ఎం/ఆర్ఎన్ఆర్ రకం సన్నబియ్యం విక్రయాలను పౌర సరఫరాల సంస్థ కమిషనర్ కన్నబాబుతో కలిసి మంత్రి అధికారికంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ, పండుగ వేళల్లో సామాన్య, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఊరట కలిగించేలా ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని తెలిపారు. మార్కెట్లో సన్నబియ్యం ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్న వేళ, ప్రభుత్వ ప్రత్యేక కౌంటర్ల ద్వారా నాణ్యమైన బియ్యాన్ని అతి తక్కువ ధరకే అందిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
ప్రభుత్వం అందిస్తున్న నిత్యావసరాల ధరల వివరాలు:
- బీపీటీ సన్నబియ్యం: కిలో రూ. 49 (26 కిలోల రైస్ బ్యాగ్ రూపంలో పంపిణీ).
- కేఎన్ఎం / ఆర్ఎన్ఆర్ సన్నబియ్యం: కిలో రూ.50 లకే లభ్యం.
- గోధుమ పిండి: కిలో కేవలం రూ.25 లకే విక్రయం.
- ఉల్లిపాయలు: బహిరంగ మార్కెట్లో ధరలు పెరిగిన నేపథ్యంలో రైతు బజార్ల ద్వారా కిలో రూ.35 లకే సరఫరా.
"అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న పరిస్థితులు, ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజలపై ఆర్థిక భారం తగ్గించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం ధరల నియంత్రణకు చర్యలు తీసుకుంటుంది. సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సూచనలతో ప్రజలకు మేలు చేసే విధంగా కార్యక్రమాలన్ని అమలు చేస్తున్నాం. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రజలు ఎక్కువగా కోరుకునే బీపీటీ, నెల్లూరు సన్నబియ్యం రకాలను తక్కువ ధరలకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాం" -నాదెండ్ల మనోహర్, పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని రైతు బజార్లలో ప్రత్యేక కౌంటర్ల ద్వారా ఈ సరుకులను ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచుతామని మంత్రి తెలిపారు. ఇందుకోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న బియ్యం నిల్వలను పరిశీలించి, సరఫరాకు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశామన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో నిత్యావసర వస్తువులను మరింత తక్కువ ధరలకు అందిస్తామని, త్వరలోనే కందిపప్పును కూడా సబ్సిడీ ధరకే అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ వెల్లడించారు.
రైతుబజార్లలో రూ.35కే కిలో ఉల్లి - పంపిణీ ప్రారంభించిన మంత్రి నాదెండ్ల
రైతులకు గుడ్న్యూస్ - ఖరీఫ్ ధాన్యం సేకరణ నవంబర్ 1 నుంచి ప్రారంభం