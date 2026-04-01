ఆందోళన వద్దు - రాష్ట్రంలో సరిపడా పెట్రోల్, డీజిల్ నిల్వలు ఉన్నాయి : మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్
కేంద్రం కమర్షియల్ ఎల్పీజీ సరఫరాను 70 శాతానికి పెంచింది - నేటి నుంచి ప్రాధాన్యత క్రమంలో సరఫరా - రాష్ట్రంలో గ్యాస్, పెట్రోల్, డీజిల్ నిల్వలపై మంత్రి నాదెండ్ల సమీక్ష
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 9:05 AM IST
Minister Nadendla Conducted Review of Gas and Petrol, Diesel Stocks in AP : కేంద్ర ప్రభుత్వం కమర్షియల్ ఎల్పీజీ సరఫరాను 70 శాతానికి పెంచుతూ అనుమతి ఇచ్చిందని రాష్ట్ర పౌరసరఫరాలశాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు. దీనివల్ల సుమారు 240 మెట్రిక్ టన్నుల అదనపు గ్యాస్ అందుబాటులోకి వస్తుందని వివరించారు. నేటి(బుధవారం) నుంచి హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, ముఖ్యంగా ఆసుపత్రులకు ప్రాధాన్యత క్రమంలో సరఫరా చేయాలని ఇప్పటికే అన్ని జిల్లాల జాయింట్ కలెక్టర్లకు ఆదేశించామని తెలిపారు. జేసీలతో ఆ రంగాలకు చెందిన అసోయేషన్లు చర్చించి తమ అవసరత మేరకు గ్యాస్ను పొందవచ్చని విజయవాడ పౌరసరఫరాలశాఖ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో తెలిపారు.
రాష్ట్రంలో ఇంధన, గ్యాస్ సరఫరాపై అపోహలు నమ్మవద్దని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్రంలో ఎల్పీజీ గ్యాస్, పెట్రోల్, డీజిల్ సరఫరా విషయంలో సామాజిక మాద్యమాల్లో తప్పుడు ప్రచారాలు కనిపిస్తున్నాయని, అలాంటి వదంతులను విశ్వసించొద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. డీలర్లు, ఉన్నతాధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశం అనంతరం మీడియాతో మనోహర్ మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో ఇంధన నిల్వలు తగినన్ని ఉన్నాయని, సరఫరా వ్యవస్థ స్థిరంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు. సామాజిక మాద్యమాల్లో వదంతుల కారణంగా ఒకేసారి 5 లక్షల బుకింగ్స్ జరగడంతో సరఫరాలో కొంత జాప్యం ఏర్పడిందన్నారు.
రోజుకు 2.70 లక్షల సిలిండర్ల పంపిణీ : సాధారణంగా రోజుకు 2.30 లక్షలుగా ఉండే పంపిణీ, ప్రస్తుతం 2.70 లక్షల సిలిండర్ల వరకు పెరిగిందని మంత్రి నాదెండ్లు వివరించారు. బ్యాక్లాగ్ను త్వరగా పూర్తి చేసేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. 16 ఏజెన్సీల వద్ద ఎక్కువ మంది వినియోగదారులు ఉన్నందున అక్కడ సరఫరా క్రమబద్దీకరిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ ఏజెన్సీల వద్ద నిఘా ఉంచామన్నారు. సరఫరాలో ఆలస్యానికి కారణాలపై కూడా దృష్టి సారించి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. గృహ వినియోగదారులు పట్టణ ప్రాంతాల్లో 25 రోజులు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 45 రోజుల కనీస గడువు తర్వాతే రీ-బుకింగ్ చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
4,285 సిలిండర్లు సీజ్ : గ్యాస్ సిలిండర్ల కోసం ఎవరూ ఏజెన్సీల వద్దకు వెళ్లనవసరం లేదని, బుకింగ్ చేసుకున్న తర్వాత OTP ద్వారా వారి ఇంటి వద్దకే గ్యాస్ డెలివరీ అవుతుందని మంత్రి వివరించారు. సరఫరాలో ఇబ్బందులు ఉంటే 1967 కాల్ సెంటర్కు లేదా జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ కార్యాలయాల్లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చని చెప్పారు. గ్యాస్ సిలిండర్లను బ్లాక్ మార్కెటింగ్ చేస్తున్న 146 గ్యాస్ ఏజెన్సీలపై 6A కింద కేసులు నమోదు చేశామన్నారు. సుమారు 4,285 సిలిండర్లను సీజ్ చేసినట్లు చెప్పారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న 4,510 బంకుల్లో కేవలం నాలుగింటిలో మాత్రమే స్టాక్ నిలిచిపోయిందని, మిగిలిన అన్ని చోట్లా నిల్వలు నిండుగా ఉన్నాయన్నారు.
మూడు రోజుల్లో మరో ఓడ : ప్రస్తుతం 17 రోజులకు సరిపడా పెట్రోల్, డీజిల్ నిల్వలు అందుబాటులో ఉన్నాయని, మూడు రోజుల్లో మరో ఓడ రాబోతోందని, ఈ నిల్వలు మళ్లీ పెరుగుతాయని మంత్రి నాదెండ్లు మనోహర్ తెలిపారు. ఎవరూ ఆందోళనతో వాహనాల్లో ఫుల్ ట్యాంకు ఇంధనం నింపే అవసరం లేదన్నారు. ఎల్పీజీపై ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు పైప్లైన్ ద్వారా వచ్చే నేచురల్ గ్యాస్ వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నామన్నారు. రాబోయే మూడు నెలల్లో లక్ష మందిని, భవిష్యత్తులో 10 లక్షల మందిని ఈ వ్యవస్థలోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకున్నట్లు చెప్పారు. దీపం పథకం లబ్ధిదారులకు పీఎన్జీ పై అవగాహన కల్పిస్తామన్నారు.
