రైతులకు రూపాయి నష్టం రాకుండా కల్లాల్లోనే ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తున్నాము: మంత్రి మనోహర్
రాష్ట్రంలో ధాన్యం కొనుగోళ్ల గణాంకాలను మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించిన మంత్రి మనోహర్ - క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులు రేయింబవళ్లు కష్టపడి పనిచేస్తున్నారని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2025 at 10:31 PM IST
Minister Manohar Comments on Paddy Procurement: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా యావత్తు అధికార యంత్రాంగం ధాన్యం కొనుగోలుని ఓ పండుగ వాతావరణంలో జరుపుతున్నారని పౌరసరఫరాలశాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు. ఈ తరుణంలో మాజీ సీఎం జగన్ చాలా విచిత్రంగా బెదిరింపు ధోరణిలో మాట్లాడుతుండడంపై తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ధాన్యం కొనుగోలు తీరుతెన్నులను వివరిస్తూ కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో ఇంతవరకు జరిపిన ధాన్యం కొనుగోళ్ల గణాంకాలను సివిల్ సప్లయిస్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు. రైతులు రూపాయి నష్టం పోకుండా కల్లాల్లోని ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తున్నామని మంత్రి మనోహర్ భరోసా ఇచ్చారు.
గత ప్రభుత్వం రైతులకు రూ.1,674 కోట్ల బకాయిలు పెడితే కూటమి ప్రభుత్వం వాటిని చెల్లించిందని మంత్రి మనోహర్ తెలిపారు. కృష్ణా జిల్లాలో లక్షా 7 వేల టన్నుల ధాన్యం సేకరించడం నేడు ఓ రికార్డుగా అభివర్ణించారు. గోదావరి జిల్లాల నుంచి లక్ష టన్నులపైనే ధాన్యం సేకరించామని, క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులు రేయింబవళ్లు కష్టపడి పనిచేస్తున్నారని వారి మనోధైర్యం దెబ్బ తీసేలా కొందరు నేతలు నొటికొచ్చినట్లు విమర్శలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
రైతుల ఖాతాల్లో రూ.1,713 కోట్లు జమ: గత ప్రభుత్వం 2022-23లో 3,33,155 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొనుగోలు చేసి రూ. 679.79 కోట్లు వారి ఖాతాల్లో వేస్తే కూటమి ప్రభుత్వం నేటి వరకు 8,22,000 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొనుగోలు చేసి రైతుల ఖాతాల్లో రూ.1,713 కోట్లు జమ చేసిందని మంత్రి వివరించారు. గత ప్రభుత్వంలో ఇదే రోజున ట్రాన్స్ పోర్టు శాఖలో 394 లారీలను నమోదు చేసుకుందని 2023-24లో 455 లారీలు మాత్రమే నమోదు చేసుకుందని మంత్రి తెలిపారు. కాని కూటమి ప్రభుత్వంలో నేడు 2,715 లారీలను ట్రాన్స్ పోర్టు డిపార్ట్మెంట్ శాఖలో నమోదు చేసుకుందని అన్నారు. ఖరీఫ్, రబీలో కృష్ణా, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, ఏలూరు జిల్లాల్లో ట్రాన్స్ పోర్టు వాహనాల బకాయిలను నేడు రూ.9 కోట్లు చెల్లించామని తెలిపారు.
7 కోట్ల 53 లక్షల గోనె సంచులను రైతు సేవా కేంద్రాల్లో ఏర్పాటు చేయగా సీఎం చంద్రబాబు సూచనలతో వీటికి అదనంగా లక్ష గోనె సంచులను రైతు సేవా కేంద్రాల్లో అదనంగా సిద్దం చేసి రైతులకు అందుబాటులో ఉంచామని మంత్రి మనోహర్ అన్నారు. 3 నెలల్లో జరగాల్సిన ప్రక్రియ వాతవరణంలో వచ్చిన మార్పులతో రైతుల ఆందోళనను గుర్తించి ముందే ధాన్యం సేకరిస్తున్నామని ఇంక ప్రభుత్వం చాలా వేగంగా స్పందించి చర్యలు తీసుకుంటున్న విషయం రైతులు కూడా అర్దం చేసుకోవాలని అన్నారు..
వాట్సప్ ద్వారా ధాన్యం కొనుగోళ్లు - వీడియో విడుదల చేసిన మంత్రి మనోహర్