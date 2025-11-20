ETV Bharat / state

వాట్సప్ ద్వారా ధాన్యం కొనుగోళ్లు - వీడియో విడుదల చేసిన మంత్రి మనోహర్

వాట్సప్ ద్వారా రైతుల నుంచి ధాన్యం కొనుగోలు సేవలు అందిస్తున్నామన్న మంత్రి నాదెండ్ల - ఫోన్ నంబర్‌ కేటాయించినట్లు వెల్లడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 8:29 PM IST

Minister Manohar Comments on Paddy Procurement: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేస్తూ, రైతుల సమయం వృథా కాకుండా వాట్సాప్ ద్వారా సేవలు అందిస్తున్నామని పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ వెల్లడించారు. దీనికి 73373 59375 నెంబర్​ను కేటాయించామని అన్నారు. ధాన్యం అమ్మదలచిన రైతులు ఈ నెంబర్​కు హాయ్ అని సందేశం పంపగానే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ ద్వారా ప్రత్యేక వాయిస్​తో సేవల వినియోగంపై మార్గదర్శకం చేస్తుందని తెలిపారు.

రైతు మొదట తన ఆధార్ నెంబర్ నమోదు చేసిన తరువాత తన పేరును ధృవీకరించాల్సి ఉంటుందని, అనంతరం ధాన్యం అమ్మదలచిన కొనుగోలు కేంద్రం పేరును ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుందని మంత్రి వెల్లడించారు. తరువాత ధాన్యం అమ్మదలిచిన తారీఖుకు సంబంధించి 3 ఆప్షన్లు ఇస్తారని దానిలో ఏదో ఒక తేదీని నిర్ణయించుకోవాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు. అనంతరం సమయాన్ని కూడా నిర్ణయించుకోవాలని, ఆ తర్వాత ఎలాంటి రకం ధాన్యం అమ్మదలిచారో ప్రత్యేక ఆప్షన్ ఉంటుందని వివరించారు. అనంతరం వచ్చే సందేశంలో ఎంత మేర ధాన్యం బస్తాల రూపంలో అమ్మదలిచారన్నది అక్కడ నమోదు చేయాల్సి ఉంటుందని మంత్రి నాదెండ్ల తెలిపారు.

అనంతరం ఓ ప్రత్యేక సందేశం ద్వారా రైతులకు తన ధాన్యం అమ్మకం స్లాట్ బుక్ అయినట్లు షెడ్యూల్ చేయబడిన కూపన్ కోడ్ వస్తుందని మంత్రి తెలిపారు. దీంతో రైతు సులభంగా తన ధాన్యం అమ్మకం తేదీ, సమయాన్ని బట్టి తాను ఎంచుకున్న కొనుగోలు కేంద్రం వద్దకు వెళ్లి సులభంగా ధాన్యాన్ని ఎలాంటి సమస్య లేకుండా అమ్ముకోవచ్చని తెలిపారు. ప్రతి ఆప్షన్ కేవలం ఒక క్లిక్​తో రైతు సులభంగా స్లాట్ బుక్ చేసుకునే విధంగా వాట్సప్ ఆప్షన్లు అందరికీ అర్ధమయ్యే రీతిలో ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద గంటల తరబడి రైతులు వేచి ఉండటం, ధాన్యాన్ని ఎప్పుడు కొంటారా అని బతిమిలాడుకోవడం వంటి విషయాలకు చెక్ పెడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ వెల్లడించారు.

4 గంటల్లోనే నగదు జమ: ధాన్యం అమ్మిన 4 గంటల్లోనే రైతులకు నగదు జమ చేస్తున్నట్లు పౌరసరఫరాలశాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు. గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం చిర్రావూరు, ప్రాటూరులో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను మంత్రి పరిశీలించారు. కొనుగోళ్లలో అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. 17 శాతంలోపే తేమ ఉండాలనేది కేంద్రం పెట్టిన నిబంధన అని దాన్ని మాత్రమే అమలు చేస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. మిల్లర్లు అక్రమాలకు పాల్పడితే అనుమతులు రద్దు చేస్తామన్నారు.

ప్రత్యేక క్యూఆర్ స్కానర్లను ఏర్పాటు: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వం ధాన్యం సేకరణ చేపట్టిందని పౌరసరఫరాల సంస్థ ఎండీ ఢిల్లీరావు తెలిపారు. రైతులకు మెరుగైన సేవలు అందించాలన్న ఆలోచనతో వాట్సప్ ద్వారా రైతుల వద్ద నుంచి అధికారులు ధాన్యాన్ని కొనగోలు చేస్తున్నారని చెప్పారు. ధాన్యం విక్రయించాలనుకునే రైతులు పౌరసరఫరాల శాఖ ఏర్పాటు చేసిన నంబర్​కు హాయ్ అని సందేశం పంపిస్తే రైతు సేవా కేంద్రం సిబ్బంది సదరు రైతు సంప్రదించి, ధాన్యం వివరాలు నమోదు చేసుకుంటారని తర్వాత ధాన్యం కొనుగోలుకు సంబంధించి అధికారులు షెడ్యూలింగ్ చేస్తారని వెల్లడించారు.

అలాగే ధాన్యం కొనుగోల్లో రైతుల సలహాలు, సూచనలు తీసుకునేందుకు ఆర్​ఎస్​కే, రైస్ మిల్లుల వద్ద ప్రత్యేక క్యూఆర్ స్కానర్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఢిల్లీరావు వెల్లడించారు. ధాన్యం సేకరణకు ఇబ్బందులు లేకుండా సుమారు ఆరున్నర కోట్ల సంచులను సిద్దం చేశామని, రవాణా కోసం వాహనాలను కూడా అందుబాటులో ఉంచామని తెలిపారు. ధాన్యం అమ్మిన రైతుకు 24 గంటల్లో చెల్లింపులు చేస్తామని తెలిపారు. ధాన్యం తేమ శాతంలో తేడాలు రాకుండా ఆర్​ఎస్​కేలో ఏ బ్రాండ్ తేమ శాతం కొలిచే పరికరాన్ని ఏర్పాటు చేశామో మిల్లర్ వద్ద కూడా ఆదే పరికరాన్ని అంబాటులో ఉంచామన్నారు. ధాన్యం కొనుగోల్లో రైతులకు ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఢిల్లీరావు తెలిపారు.

ధాన్యం కొనుగోలు చేసిన 24 గంటల్లోనే నగదు జమ: మంత్రి మనోహర్

బియ్యం అక్రమ రవాణాపై ఉక్కుపాదం - వ్యవస్థలో లోపాలను సరిదిద్దేందుకు చర్యలు: మంత్రి నాదెండ్ల

PADDY PROCUREMENT IN AP
ఏపీలో ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియ
NADENDLA ON PADDY PROCUREMENT
PADDY PURCHASES VIA WHATSAPP
MANOHAR ON PADDY PROCUREMENT

