ధాన్యం కొనుగోలు చేసిన 24 గంటల్లోనే నగదు జమ: మంత్రి మనోహర్
ఇప్పటివరకు 2.36 లక్షల టన్నుల ధాన్యం సేకరించినట్లు తెలిపిన మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ - ధాన్యం రవాణాకు అందుబాటులో 32 వేల లారీలు, ట్రాక్టర్లు ఉన్నట్లు వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 10:34 PM IST
Minister Nadendla Manohar on Paddy Purchase: ఇప్పటి వరకు 2,36,284 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని సేకరించడం జరిగిందని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు. గత సంవత్సరంతో పొల్చితే ఇది 36 శాతానికి పెరిగిందని వెల్లడించారు. గత సంవత్సరం ఇదే రోజుకి రైతులు వద్ద నుంచి 1,81,800 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేశామని మంత్రి నాదెండ్ల గుర్తు చేశారు.
గతేడాది ధాన్యం సేకరణకు రూ.12,000 కోట్లు: ఇప్పటి వరకు దాదాపు 32,793 మంది రైతులు వద్ద నుంచి అధికారులు ధాన్యాన్ని సేకరించారని మంత్రి మనోహర్ తెలిపారు. గతేడాది ధాన్యం సేకరణ కోసం రూ.12,000 కోట్లు ఖర్చు చేశామని మంత్రి నాదెండ్ల వివరించారు. గతంలో ధాన్యం విక్రయించిన 48 గంటల్లోనే రైతులకు ధాన్యం డబ్బుల చెల్లింపులు జరిగేవని పేర్కొన్నారు. కానీ ఈ సంవత్సరం మాత్రం కేవలం 24 గంటల్లోనే రైతులకు డబ్బులు ఇచ్చేలా అన్ని రకాల చర్యలను చేపట్టామని తెలిపారు.
రూ.560 కోట్ల మేర రైతులకు చెల్లింపులు: ఇప్పటి వరకూ ధాన్యం సేకరణకు సంబంధించి రూ.560.40 కోట్లు రైతులకు చెల్లింపులు చేశామని వివరించారు. రైతులకు ఏ విధమైన ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా 6 కోట్ల గోనే సంచులను సిద్దం చేశామని తెలిపారు. రైతు సేవా కేంద్రంలో గోనే సంచులు అందుబాటులో ఉన్నాయని నాదెండ్ల అన్నారు. ధాన్యం రవాణ కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 32 వేల లారీలు, ట్రాక్టర్లు అందుబాటులో ఉంచుతున్నామని స్పష్టం చేశారు.
50,000 టార్పన్లు సిద్దం: ఈ రోజుకి సరిగ్గా 20,220 వాహనాలు రవాణాకు సిద్దంగా ఉన్నాయని మంత్రి నాదెండ్ల వివరించారు. అయితే ధాన్యం సేకరణకు మిల్లర్ల నుంచి ఇంకా పూర్తి సహకారం రావాల్సి ఉందని తెలిపారు. రైతుల కోసం 50 వేల టార్పన్లు సిద్దం చేస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆర్ఎస్కేలో 19,000 టార్పన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని రైతులు వాటిని వినియోగించుకోవాలని మంత్రి మనోహర్ రైతులను కోరారు.
"రైతులందరికీ గిట్టుబాటు ధర దక్కేలా అన్ని రకాల చర్యలను చేపట్టాం. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ధాన్యం కొనుగోలులో అవకతవకలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 32,793 మంది రైతులు వద్ద నుంచి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేశాం. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దేశంలోనే మొదటిసారిగా 48 గంటల్లోనే ధాన్యం చెల్లింపులను విజయవంతంగా నిర్వహించాం. అయితే ఈ ఏడాది నుంచి కేవలం 24 గంటల్లోనే చెల్లింపులకు శ్రీకారం చుట్టనున్నాం. ఈ ప్రక్రియలో ఎవరికీ ఏ విధమైన ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా నిష్పక్షపాతంగా ఈ చెల్లింపులనేవి జరగనున్నాయి"- నాదెండ్ల మనోహర్,మంత్రి
