ETV Bharat / state

28 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొనుగోలు - రైతుల ఖాతాల్లో రూ.7,300 కోట్లు జమ: మంత్రి నాదెండ్ల

ధాన్యం శాంపిల్స్ తీయడంలో ఇబ్బందులు రావడం వల్లే తేమశాతంలో తేడాలు - పరిష్కారం దిశగా చర్యలు - 43 వేలమంది రైతులు వాట్సాప్ ద్వారా ధాన్యం విక్రయించామన్న మంత్రి నాదెండ్ల

Nadendla Manohar About Paddy Procurement
Nadendla Manohar About Paddy Procurement (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 6:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Nadendla Manohar About Paddy Procurement : అన్నదాతలు ఆరుగాలం శ్రమించి పంట పండిస్తే గిట్టుబాటు కాక అప్పులపాలవుతున్నారు. ప్రధానంగా పంట చేతికందే సమయంలో దళారులు ధరలను అమాంతం తగ్గించడం కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం ధాన్యం రైతులు నష్టపోకుండా ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు కొనుగోలులో ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. రైతు వాట్సప్‌ ద్వారా సందేశం పంపించి ధాన్యాన్ని అమ్ముకునే అవకాశం కల్పించారు. అయితే క్షేత్రస్థాయిలో కొనుగోలు ఎలా జరుగుతుందనేది రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ పరిశీలించారు. ఈ క్రమంలోనే కృష్ణాజిల్లా తోట్లవల్లూరులోని రైతులతో మాట్లాడారు.

వాట్సప్ ద్వారా 43 వేల మంది రైతులు ధాన్యం విక్రయం : ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నేటికి వరకు అనూహ్యంగా 28 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని రైతుల వద్ద నుంచి కొనుగోలు చేశామని తెలిపారు. 24 గంటల్లో రూ. 7,300 కోట్లు రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేశామన్నారు. కృష్ణాజిల్లా తోట్లవల్లూరులో ఆయన ధాన్యం కొనుగోలును పరిశీలించి ధాన్యం రాశులు, వరి నూర్పిడి వద్దకు వెళ్లి రైతులతో మాట్లాడారు. ప్రతి ధాన్యం గింజను కొనుగోలు చేస్తామని రైతులకు భరోసా ఇచ్చారు. ధాన్యం శాంపిల్స్ తీయడంలో ఇబ్బందులు రావడం వల్లే తేమ శాతంలో తేడాలు వస్తున్నాయని అన్నారు. బ్యాంక్ గ్యారెంటీల విషయంలో మిల్లర్లు రైతులను ఇబ్బంది పెడితే చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. 43 వేలమంది రైతులు వాట్సప్ ద్వారా ధాన్యం విక్రయించారని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ అన్నారు. గత సంవత్సరం కంటే వినియోగదారుల సంఖ్య పెరుగుతుందని ఆశిస్తున్నట్లు మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్​ తెలిపారు.

'28 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొనుగోలు - ఆ విషయంలో రైతులను ఇబ్బంది పెడితే చర్యలు' (watch for Nadendla Manohar About Paddy Procurement video)

ప్రతీ బస్తా కొంటాం : పామర్రు నియోజకవర్గంలో అత్యధికంగా లక్షా నలభై వేల మెట్రిక్​ టన్నుల ధాన్యం సేకరించి రూ. 300 కోట్లు రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేశామన్నారు. కృష్ణా జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ 4 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధ్యాన్యం కొనుగోలు చేస్తే,​ కూటమి ప్రభుత్వం 6 లక్షల మెట్రిక్​ టన్నులు కొనుగోలు చేసిందన్నారు. ఈ సంవత్సరం 7 లక్షల మెట్రిక్​ టన్నులు సేకరించాలని టార్గెట్ పెట్టుకున్నామని మంత్రి తెలిపారు​. రైతులకు అందించాల్సిన అన్ని సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. ప్రతీ బస్తా కొనడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామని, వారికి ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా వ్యవస్థను బలోపేతం చెయ్యడం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నామని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్​ స్పష్టం చేశారు. అధికార యంత్రాంగం ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండి రైతులకు మేలు చేకూర్చేలా సంస్కరణలు తీసుకొస్తుందన్నారు.

'తేమ శాతంలో తేడా రాకుండా రైతు భరోసా కేంద్రంలో ఏ పరికరమైతే ఏర్పాటు చేశారో అదే మిల్లర్​ దగ్గర ఉంచాం. అయినప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో రైతులు చిన్న చిన్న సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. కృష్ణా జిల్లాలో డ్రైయింగ్​ సదుపాయం ఎక్కువగా లేదు. అయినప్పటికి అన్ని విధాలా రైతులకు అండగా ఉంటున్నాం. శాంపిల్​ కలెక్షన్​లో తేడాల వల్ల కొన్ని సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. రైతు సహాయ కేంద్రాల్లో వెల్లడించిన తేమ శాతాన్నే పరిగణించాలని బ్లూటూత్​ ద్వారా మిల్లర్​కు, రైతులకు తదితర అధికారులకు పంపిస్తున్నాం. తేమ విషయంలో రైతన్న నష్టపోకుండా చూస్తాం.' - మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్​

ఎస్​ఓపీ (Standard Operating Procedure) తయారు చేసినప్పుడు బ్యాంక్​ గ్యారెంటీ విషయంలో పారదర్శకంగా ఉండాలని మిల్లర్లకు సూచించామన్నారు. వాళ్ల కోటా ముగియడంతో ఇంకా కస్టమ్స్​ మిల్లింగ్​ రైస్​ (సీఎంఆర్)​ చెయ్యకపోవడం వల్ల మిల్లర్లు బాండ్లు సేకరిస్తున్నారని, అటువంటి వారిపై చర్యలు తప్పవన్నారు.

రైతులకు రూపాయి నష్టం రాకుండా కల్లాల్లోనే ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తున్నాము: మంత్రి మనోహర్

వాట్సప్ ద్వారా ధాన్యం కొనుగోళ్లు - వీడియో విడుదల చేసిన మంత్రి మనోహర్

TAGGED:

MINISTER NADENDLA MANOHAR
NADENDLA MANOHAR WITH FARMERS
PADDY PURCHASES VIA WHATSAPP
MANOHAR ON PADDY PROCUREMENT
PADDY PROCUREMENT IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.