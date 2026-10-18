మంత్రి రాంప్రసాద్రెడ్డి హత్యకు కుట్ర! - రాయచోటిలో అంతర్రాష్ట్ర రౌడీ ముఠా పట్టివేత
రవాణా, క్రీడల శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్రెడ్డిని హత్య చేసేందుకు పన్నిన కుట్ర వెలుగులోకి రావడం శనివారం రాయచోటిలో కలకలం సృష్టించింది. పట్టణంలోని ఓ హోటల్ వేదికగా సాగిన ఈ వ్యవహారాన్ని పోలీసులు ఛేదించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 8:17 AM IST
Minister Ramprasad Reddy Fire On YSRCP : రాష్ట్ర రవాణా, క్రీడల శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్రెడ్డిని హత్య చేసేందుకు పన్నిన కుట్ర వెలుగులోకి రావడం శనివారం అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలో కలకలం సృష్టించింది. పట్టణంలోని మద్దనపల్లె రోడ్డులో ఉన్న ఓ హోటల్ వేదికగా సాగిన ఈ వ్యవహారాన్ని పోలీసులు ఛేదించారు. మారణాయుధాలు కలిగి ఉన్న అంతర్రాష్ట్ర రౌడీ ముఠాను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
రాయచోటి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో పాటు పంజాబ్కు చెందిన బౌన్సర్లు, రౌడీలు మకాం వేసి అక్రమ కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారనే సమాచారంతో టీడీపీ శ్రేణులు పట్టణంలోని హోటల్ వద్దకు చేరుకున్నాయి. అక్కడ ఇరువర్గాల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం, ఘర్షణ జరిగింది. పరస్పర దాడుల్లో ఓ కారు ధ్వంసమైంది. పోలీసులు వచ్చి, ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు.
స్థానిక ఎన్నికల నేపథ్యంలో మంత్రి రాంప్రసాద్రెడ్డి కదలికలపై గత 3 రోజులుగా ఈ ముఠా నిఘా ఉంచినట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. పంజాబ్లోని పఠాన్కోట్కు చెందిన రౌడీలు, కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన మరికొందరిని వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థి జిన్నా షరీఫ్ రాయచోటికి తీసుకువచ్చారని పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో గుర్తించినట్లు సమాచారం.
నిందితుల నుంచి మారణాయుధాలు స్వాధీనం: రాయచోటిలోని హోటల్పై పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో లైసెన్స్ లేని రెండు అత్యాధునిక పిస్టళ్లు, 30కి పైగా బుల్లెట్లు, గొడ్డళ్లు, ఇతర మారణాయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఘటనా స్థలంలో ఉన్న ముఠాను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరిలో రాయచోటికి చెందిన షేక్ మహమ్మద్ షరీఫ్ జిన్నా, షేక్ మహమ్మద్ కైఫ్, మహ్మద్ సైఫ్, మహమ్మద్ రఫీక్, కొండూరు జహీద్బాబు, మహమ్మద్ ఆరిఫ్, పంజాబ్లోని పఠాన్కోట్ జిల్లాకు చెందిన టార్టెమ్ సింగ్, గురుదాస్పూర్ జిల్లాకి చెందిన సరబ్జీత్ సింగ్, జలంధర్ జిల్లాకు చెందిన ప్రభుజీత్ సింగ్, జలంధర్కు చెందిన అమితాజ్, కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరుకు చెందిన రవికుమార్, అనిల్, సాధిక్ అలీ, ఉదయ్కుమార్పై కేసు నమోదు చేశారు.
ఈ ఘటనపై మంత్రి రాంప్రసాద్రెడ్డి రాయచోటిలో విలేకరుల సమావేశంలో తీవ్రంగా స్పందించారు. కిరాయి ముఠాలతో రాయచోటిలో భయాందోళనలు సృష్టించేందుకు కుట్ర పన్నారని మండిపడ్డారు. గొడ్డలి పార్టీ అధినేత జగన్, రాయచోటి మాజీ ఎమ్మెల్యే గడికోట శ్రీకాంత్రెడ్డితో పాటు అసలు సూత్రధారుల పాత్రపై విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు.
"దిల్లీ, హైదరాబాద్, పంజాబ్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి కిరాయి ముఠాలను రప్పించి రాయచోటిలో భయాందోళనలు సృష్టించేందుకు కుట్ర పన్నారు. ఎప్పుడూ లేని సంస్కృతి రాయచోటిలో బయటపడింది. బయట రాష్ట్రాల నుంచి కిరాయి మూకలను తీసుకువచ్చి ఇక్కడ ఎన్నికల్లో గెలుపొందే విధంగా ప్రణాళికాబద్ధంగా మూడు రోజుల నుంచి నిఘా పెట్టారు." - రాంప్రసాద్రెడ్డి, మంత్రి ృ
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