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స్లీపర్ బస్సుల్లో అగ్ని ప్రమాదాల నివారణకు పక్కా చర్యలు : మంత్రి మండిపల్లి

స్లీపర్ బస్సుల్లో అగ్ని ప్రమాదాలపై అసెంబ్లీలో సభ్యుల చర్చ - ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్‌రెడ్డి అడిగిన ప్రశ్నకు మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి సమాధానం - రాష్ట్రంలో 16 ప్రభుత్వ, 835 ప్రైవేట్ స్లీపర్ బస్సులు

MANDIPALLI ON BUS FIRE SAFETY
MANDIPALLI ON BUS FIRE SAFETY (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 12:12 PM IST

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Mandipalli on Sleeper Bus Fire Safety Measures : రాష్ట్రంలో ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ స్లీపర్ బస్సుల్లో అగ్ని ప్రమాదాల నివారణకు పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్‌రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో భాగంగా స్లీపర్‌ బస్సుల్లో భద్రతా ప్రమాణాలపై ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్‌రెడ్డి అడిగిన ప్రశ్నకు మంత్రి బదులిచ్చారు. ప్రయాణికుల భద్రతే తమ ప్రభుత్వ ప్రథమ ప్రాధాన్యమని ఆయన అసెంబ్లీ వేదికగా వెల్లడించారు.

బస్సుల వివరాలు : రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం నమోదైన స్లీపర్ బస్సుల వివరాలను మంత్రి సభ ముందు ఉంచారు. ఏపీలో మొత్తంగా 16 ప్రభుత్వ, 835 ప్రైవేట్‌ స్లీపర్‌ బస్సులు రిజిస్టర్ అయ్యాయని వెల్లడించారు. ఈ బస్సుల్లో ప్రయాణికుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎప్పటికప్పుడు ప్రత్యేక తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. మోటారు వాహనాల నిబంధనలు పాటించని బస్సుల యాజమాన్యాలపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆయన వివరించారు.

స్లీపర్ బస్సుల్లో అగ్ని ప్రమాదాల నివారణకు పక్కా చర్యలు : మంత్రి మండిపల్లి (ETV Bharat)

కేంద్ర నిబంధనల అమలు పక్కా : బస్సుల్లో మంటలు చెలరేగకుండా ఉండేందుకు కేంద్ర మోటారు వాహనాల చట్టంలోని నిబంధనలను కచ్చితంగా అమలు చేస్తున్నట్లు మంత్రి మండిపల్లి తెలిపారు. ముఖ్యంగా రూల్‌ 128ని ప్రతి బస్సు యాజమాన్యం తూచా తప్పకుండా పాటించేలా రవాణా శాఖ అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారని చెప్పారు. చాలా వరకు రోడ్డు, అగ్ని ప్రమాదాలు మానవ తప్పిదాల వల్లే జరుగుతున్నాయని, వీటిని అరికట్టేందుకు మరింత కఠినమైన నిబంధనలను అమలు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.

డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌పై రాజీ లేదు : మద్యం మత్తులో వాహనాలు నడిపి అమాయకుల ప్రాణాలు బలిగొంటే చూస్తూ ఊరుకోబోమని మంత్రి గట్టిగా హెచ్చరించారు. డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌ విషయంలో తమ ప్రభుత్వం ఎలాంటి రాజీ పడబోదని తేల్చి చెప్పారు. మద్యం సేవించి డ్రైవింగ్ చేసే వారిపై ఎటువంటి ఉపేక్ష లేకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆయన సభకు వివరించారు. ప్రయాణికులు సురక్షితంగా తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకునేలా రవాణా శాఖ తరఫున అన్ని రకాల భద్రతా ఏర్పాట్లు కల్పిస్తున్నామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.

"రాష్ట్రంలో స్లీపర్‌ బస్సుల్లో అగ్ని ప్రమాదాల నివారణకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ప్రస్తుతం ఏపీలో 16 ప్రభుత్వ, 835 ప్రైవేట్‌ స్లీపర్‌ బస్సులు ఉన్నాయి. ప్రయాణికుల భద్రత కోసం స్లీపర్‌ బస్సులపై నిరంతరం ప్రత్యేక తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నాం. కేంద్ర మోటారు వాహనాల చట్టంలోని రూల్‌ 128ను కచ్చితంగా అమలు చేస్తున్నాం. మానవ తప్పిదాలతో జరిగే ప్రమాదాలను అరికట్టేందుకు కఠిన నిబంధనలు తెచ్చాం. అలాగే, డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌ విషయంలో మాత్రం ఉపేక్షించేది లేదు. ఎవరితోనూ రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదు."-మండిపల్లి రాంప్రసాద్‌రెడ్డి, రవాణా శాఖ మంత్రి

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MANDIPALLI ON SLEEPER BUSES
MANDIPALLI ON FIRE ACCIDENTS
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MANDIPALLI ON BUS FIRE ACCIDENTS
MANDIPALLI ON BUS FIRE SAFETY

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