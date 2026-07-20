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రేపు రెండో విడత 'మన ఇల్లు-మన లోకేశ్‌' - 2700 మందికి ఇంటి పట్టాలు

మంగళగిరిలో మన ఇల్లు-మన లోకేశ్​ రెండో విడత కార్యక్రమం - ఈనెల 21, 22 తేదీల్లో నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికారుల వెల్లడి - రెండో విడతలో 2,700 మంది లబ్ధిదారులకు ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ

Mana Illu - Mana Lokesh Second Phase in Mangalagiri
Mana Illu - Mana Lokesh Second Phase in Mangalagiri (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 4:40 PM IST

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Updated : July 20, 2026 at 4:46 PM IST

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Mana Illu - Mana Lokesh Second Phase in Mangalagiri : ప్రభుత్వ భూముల్లో ఇళ్లు కట్టుకొని నివాసం ఉంటున్న వారికి ఎన్డీయే అధికారంలోకి వచ్చాక ఇళ్లపట్టాలను, నూతన వస్త్రాలు ఇచ్చి మరీ అందజేస్తానని ఎన్నికల ముందు హామీ ఇచ్చిన మంత్రి నారా లోకేశ్‌ మాట నిలబెట్టుకున్నారు. అందులో భాగంగా మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో దశాబ్ధాలుగా నెలకొన్న మొండి సమస్యకు 'మన ఇల్లు – మన లోకేశ్' కార్యక్రమం ద్వారా పరిష్కారం చూపారు. మంగళగిరి, తాడేపల్లి మండలాల్లోని ప్రభుత్వ భూముల్లో దశాబ్ధాలుగా నివాసం ఉంటున్న 3 వేల మందికి పైగా శాశ్వత ఇంటి పట్టాలను తొలి విడతలో అందజేశారు.

తాజాగా గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో 'మన ఇల్లు - మన లోకేశ్' రెండో విడత కార్యక్రమాన్ని ఈనెల 21, 22 తేదీలలో నిర్వహిస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు. రెండో విడతలో సుమారు 2,700 మంది లబ్ధిదారులకు ఇళ్ల పట్టాలు అందిస్తున్నామని మంగళగిరి-తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ అలీం భాషా చెప్పారు. జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ 30 ప్రకారం 150 చదరపు గజాల కంటే తక్కువ విస్తీర్ణం స్థలంలో ఉంటున్న సుమారు 1000 మందికి, సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు నిర్మాణంలో ఇల్లు కోల్పోయిన 81 మందికి, 22A నిషేధిత భూములలో ఉంటున్న 1,622 మందికి ఈనెల 21న మంత్రి నారా లోకేశ్ ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేయనున్నారని కమిషనర్ చెప్పారు.

పేదలకు శాశ్వత ఇంటి పట్టాలు - రేపు రెండో విడత 'మన ఇల్లు- మన లోకేశ్‌' కార్యక్రమం (ETV)

ఇళ్ల పట్టాలు విలువ రూ.1,000 కోట్లు : వీటి విలువ సుమారు రూ.1,000 కోట్లు ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎన్నికల సమయంలో ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఏళ్ల తరబడి ఎలాంటి పత్రాలు లేకుండా నివాసాలు ఉంటున్న ప్రజలకు ఈనెల 21న అధికారికంగా అనుభవ పత్రాలను మంత్రి అందజేస్తున్నారని తహసీల్దార్ దినేష్ రాఘవేంద్ర చెప్పారు. మంగళగిరి సీకే కన్వెన్షన్​లో లబ్ధిదారులకు పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమం జరుగుతుందని తెనాలి ఆర్​డీఓ రమణి తెలిపారు. ఇందుకు కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశామన్నారు.

"మన ఇల్లు - మన లోకేశ్ రెండో విడత కార్యక్రమాన్ని ఈనెల 21, 22 తేదీలలో మంగళగిరి సీకే కన్వెన్షన్​లో నిర్వహిస్తున్నాం. సుమారు 2,700 మంది లబ్ధిదారులకు ఇళ్ల పట్టాలు అందిస్తున్నాం. వీటి విలువ సుమారు రూ.1,000 కోట్లు ఉంటుంది." - అలీం భాషా, మంగళగిరి, తాడేపల్లి కార్పొరేషన్ కమిషనర్

ఆనందంలో లబ్ధిదారులు : మంగళగిరిలో దశాబ్దాలుగా ప్రభుత్వ స్థలాల్లో నివాసం ఉంటున్న నిరుపేదలకు శాశ్వత ఇంటి పట్టాలు అందజేయడంపై లబ్ధిదారులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నూతన వస్త్రాలు, మహిళలకు పసుపు-కుంకుమ పెట్టి స్వయంగా మంత్రి లోకేశ్ ఇంటి పట్టాలు అందిస్తున్నారు. తొలి విడతలో మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో 3వేల మందికి శాశ్వత ఇంటి పట్టాలు పంపిణి చేశారు. లోకేశ్ చేసిన సాయం మర్చిపోలేనిదంటూ లబ్ధిదారుల హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఇంటి పట్టా అర్జీ కోసం జిరాక్స్​లకే వేలాది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన ఘటనలను లబ్ధిదారులు గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ కాళ్లు అరిగేలా తిరిగి ఎన్నో అవమానాలను భరించామని వాపోయారు. దశబ్ధాలుగా నెరవేరని కలను మంత్రి నారా లోకేశ్ సాకారం చేయటం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకొని - ప్రజల ఆదరాభిమానాలు పొందిన లోకేశ్​

ఆ నిర్ణయం నా జీవితాన్నే మార్చేసింది - మంగళగిరి ప్రజలను గుండెల్లో పెట్టుకుంటా: నారా లోకేశ్

Last Updated : July 20, 2026 at 4:46 PM IST

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