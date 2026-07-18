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'విక్రమ్-1' రాకెట్ ప్రయోగం - కూమారుడు దేవాన్ష్‌తో కలిసి వీక్షించిన మంత్రి లోకేశ్‌

భారతదేశపు తొలి ప్రైవేట్ ఆర్బిటాల్ రాకెట్ ప్రయోగంగా రికార్డు - ప్రయోగం విజ‌య‌వంతం కావ‌డంతో లోకేశ్, దేవాన్ష్ సంబ‌రాలు - దేశంలో డీప్ టెక్ ఆశయాలకు కీలక మైలురాయిగా నిలిచిందన్న లోకేశ్‌

Minister Lokesh Watched Vikram-1 Rocket Launch Live
Minister Lokesh Watched Vikram-1 Rocket Launch Live (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 7:31 PM IST

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Minister Lokesh Watched Vikram-1 Rocket Launch Live : శ్రీ హరికోట భారత అంతరిక్ష రంగంలో చారిత్రాత్మక ఘ‌ట్టం ‘మిషన్ ఆగమన్’ చోటు చేసుకుంది. స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ అభివృద్ధి చేసిన విక్రమ్-1 రాకెట్‌ను శ్రీహరికోటలోని షార్ నుంచి ప్రయోగించారు. భారతదేశపు తొలి ప్రైవేట్ ఆర్బిటాల్ రాకెట్ ప్రయోగంగా రికార్డుకెక్కింది. ఈ ప్రయోగాన్ని త‌న‌యుడు దేవాన్ష్​తో కలిసి మంత్రి లోకేశ్ వీక్షించారు. ప్రయోగం విజ‌య‌వంతం కావ‌డంతో లోకేశ్, దేవాన్ష్ సంబ‌రాలు చేసుకున్నారు. స్పేస్ టెక్ స్టార్టప్ స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ సంస్థ విక్రమ్-1 అభివృద్ధి చేసిందని లోకేశ్ తెలిపారు. 350 కిలోల బరువున్న నాలుగు చిన్న ఉపగ్రహాలను విక్రమ్-1 రాకెట్ నింగిలోకి మోసుకెళ్లిందన్నారు. దేశంలో డీప్ టెక్ ఆశయాలకు విక్రమ్-1 రాకెట్ ప్రయోగం కీలక మైలురాయిగా నిలిచిందని లోకేశ్ ప్రశంసించారు.

మరోవైపు విక్రమ్-1 రాకెట్ తొలి ప్రయోగంలోనే విజయం సాధించడంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్​కల్యాణ్​ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్, ఇస్రో, ఇన్-స్పేస్, ఎన్ఎస్ఐఎల్‌ను అభినందించారు. అత్యుత్తమ దేశాలతో పోటీపడేలా ప్రైవేట్ అంతరిక్ష రంగం ఎదిగిందని తెలిపారు. ఈ ప్రయోగం భారత అంతరిక్ష రంగంలో సరికొత్త యుగానికి నాంది పలికిందన్నారు. యువ శాస్త్రవేత్తలు, ఆవిష్కర్తలకు ఈ ప్రయోగం గొప్ప స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుందని తెలిపారు.

అంతరిక్షంలో కొత్త యుగానికి శ్రీకారం : అంతరిక్షంలో కొత్త యుగానికి శ్రీకారం. దేశపు తొలి ప్రైవేట్ ఆర్బిటల్ రాకెట్ 'విక్రమ్-1' (Vikram-1) నేడు(శనివారం) ఉదయం 12.06 గంటలకు శ్రీహరికోట నుంచి విజయవంతంగా నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. హైదరాబాద్‌కు చెందిన "Skyroot Aerospace" దీనిని రూపొందించింది. 'మిషన్ ఆగమన్' పేరుతో చేపట్టిన ఈ చారిత్రాత్మక ప్రయోగం విజయవంతం కావడంతో ప్రైవేట్ కంపెనీలకు కొత్త ద్వారాలు తెరుచుకున్నాయి. ఈ చారిత్రాత్మక క్షణానికి సాక్షిగా ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ శ్రీహరికోటలోని లాంఛ్ కంట్రోల్ సెంటర్‌కు హాజరయ్యారు. అలాగే లాంఛ్ వ్యూయింగ్ గ్యాలరీకి వందలాది మంది పాఠశాల విద్యార్థులు, యువత తరలివచ్చి రాకెట్ ప్రయోగాన్ని ఉత్సాహంగా తిలకించారు.

నావిగేషన్ సమస్యల వల్ల ప్రయోగం ఉదయం 11:30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:05 గంటలకు వాయిదా పడింది. అయితే, ఆలస్యంగా ప్రారంభమైనా నింగిలోకి దూసుకెళ్లిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే అత్యంత కీలకమైన మూడో దశ (S3) అనుకున్న టైమ్‌లైన్ ప్రకారమే విజయవంతంగా విడిపోయింది. ఈ ప్రయాణంలో రాకెట్‌కు అమర్చిన హై-రిజల్యూషన్ కెమెరాల ద్వారా అంతరిక్షం నుంచి మన భూమికి సంబంధించిన అద్భుతమైన లైవ్ దృశ్యాలు కనిపించాయి. గగనతలం నుంచి నీలిరంగులో మెరుస్తున్న భూగోళం తాలూకు విజువల్స్ స్క్రీన్‌లపై ప్రత్యక్షమవ్వగానే లాంఛ్ కంట్రోల్ సెంటర్‌లోని శాస్త్రవేత్తలు, గ్యాలరీలోని విద్యార్థులు ఆనందంతో కేరింతలు కొట్టారు.

ప్రైవేట్ రంగానికి కొత్త శకం: ఇప్పటివరకు అంతరిక్ష ప్రయోగాలన్నీ ప్రభుత్వ సంస్థ అయిన ఇస్రో (ISRO) మాత్రమే చేస్తూ వచ్చేది. కానీ ఈ ప్రయోగంతో పూర్తి స్థాయి ఆర్బిటల్ రాకెట్‌ను కక్ష్యలోకి పంపే తొలి ప్రైవేట్ స్టార్టప్‌గా "Skyroot Aerospace" సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.

'విక్రమ్-1' ప్రయోగం గ్రాండ్ సక్సెస్: సరికొత్త రికార్డు సృష్టించిన భారత తొలి ప్రైవేట్ రాకెట్!

తొలి ప్రైవేట్‌ ఆర్బిటాల్‌ రాకెట్‌ 'విక్రమ్‌-1' ప్రయోగానికి సిద్ధం - ప్రైవేటు అంతరిక్ష రంగంలో మరో మైలురాయి

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