భోజనం బాగాలేదని పిల్లలతో ప్రధానోపాధ్యాయుడు డ్రామా - పాఠశాలలో మంత్రి లోకేశ్ ఆకస్మిక తనిఖీ

ఇటీవల ఇదే పాఠశాలలో భోజనం బాగాలేదంటూ హెచ్‌ఎం జాన్ ఆరోపణలు - అధ్వాన భోజ‌నమంటూ పిల్లలతో డ్రామా ఆడించిన ప్రధానోపాధ్యాయుడు - కుట్రపూరితంగా సోషల్‌మీడియాలో దుష్ప్రచారం చేయించిన హెచ్‌ఎం జాన్

Minister Lokesh Visit Taraka Rama Nagar Mandal Parishad School
Minister Lokesh Visit Taraka Rama Nagar Mandal Parishad School (ETV Bharat)
Published : March 17, 2026 at 5:19 PM IST

Minister Lokesh Visit Taraka Rama Nagar Mandal Parishad School : ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరంలోని తారక రామానగర్ మండల పరిషత్ ఆదర్శ ప్రాథమిక పాఠశాలకు మంత్రి లోకేశ్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఇటీవల ఇదే పాఠశాలలో ప్రధానోపాధ్యాయుడు జాన్ భోజనం బాగా లేదని పిల్లలతో డ్రామా ఆడించారు. స్వయంగా ప్రధానోపాధ్యాయుడే విద్యార్థులను తప్పుదారి పట్టించారు. కుట్రపూరితంగా సోషల్ మీడియాలో దుష్ప్రచారం చేశార‌ని అధికారుల ద‌ర్యాప్తులో వెల్లడి కావటంతో ప్రభుత్వం హెడ్మాస్టర్‌ను సస్పెండ్ చేసింది. ఇవాళ ఈ పాఠశాలను లోకేశ్​ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.

ఈ నేపథ్యంలో పాఠశాలను లోకేశ్ సందర్శించి అక్కడి విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులతో ఆయన మాట్లాడారు. స్థానికి ఎమ్మెల్యేకూ సమాచారం లేకుండా మంత్రి వచ్చినట్లు సమాచారం. మీడియాను కూడా పాఠశాల లోపలికి అనుమతించలేదు.

ప్రధానోపాధ్యాయుడు భోజనం బాగాలేదని పిల్లలతో డ్రామా - పాఠశాలలో మంత్రి లోకేశ్ ఆకస్మిక తనిఖీ (ETV)

అసలేం జరిగిందంటే: మైలవరం ప్రాథమిక పాఠశాలలో మార్చి 10న మిడ్​ డే మీల్స్​లో నాణ్యత లోపించింది అంటూ విద్యార్థులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఏమీ బాగోలేదు అంటూ ప్లేట్లలోని ఆహారాన్ని డస్ట్ బిన్​ల్లో పడేశారు. ఈ విషయం తెలిసిన ఎమ్మార్సీఎస్ నాయకులు పాఠశాల వద్దకు చేరుకుని వంట ఏజెన్సీ నిర్వాహకులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. దీంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. దీంతో పోలీసులు రంగ ప్రవేశం చేశారు. ప్లీజ్ సార్ మాకు పెడుతున్న ఆహారం బాగోలేదు అంటూ పోలీసులు ఎదుట విద్యార్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ప్రధానోపాధ్యాయుడు జాన్‌ను సస్పెండ్ చేసిన ప్రభుత్వం: ఈ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడైన వై. జాన్​ను సస్పెండ్ చేసినట్లు జిల్లా విద్యాశాఖాధికారిణి చంద్రకళ తెలిపారు. ఇటీవల ఆ పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజన విషయంలో వివాదం తలెత్తగా, ఆమె బుధవారం (మార్చి 11న) పాఠశాలను సందర్శించి, విచారణ చేపట్టారు. వంట ఏజెన్సీతో పాటు ప్రధానోపాధ్యాయుడి తప్పిద్దాలను గుర్తించి చర్యలు తీసుకున్నట్లు ఆమె చెప్పారు.

ఘటనపై స్పందించిన మంత్రి నారా లోకేశ్​: ఇటీవల ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరం మండలం దేవుని చెరువు పాఠశాలలో నాణ్యత లేని మధ్యాహ్న భోజనం ఏర్పాటు ఘటనపై మంత్రి నారా లోకేశ్ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌ వేదికగా స్పందించారు. ఈ ఘటన వల్ల విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు కలిగిన అసౌకర్యానికి ఆయన క్షమాపణలు చెప్పారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న ప్రతి విద్యార్థికి ఉత్తమమైన సంరక్షణ, నాణ్యమైన సేవలు అందించేందుకు ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. జరిగిన ఘటన గురించి తెలియగానే చర్యలు తీసుకున్నామని తెలిపారు.

విచారణకు త్రిసభ్య కమిటీ ఏర్పాటు చేశామన్నా, ఆయన నివేదిక ఆధారంగా ఆహారం సరఫరా చేస్తున్న ఏజెన్సీని మార్చడం సహా ప్రధానోపాధ్యాయుడిని సస్పెండ్ చేశామని వెల్లడించారు. ఇలాంటి సమస్యలు మళ్లీ తలెత్తకుండా పర్యవేక్షణను మరింత కట్టుదిట్టం చేస్తున్నామని తెలిపారు. యాప్ ద్వారా తల్లిదండ్రుల నుంచి నేరుగా ఫీడ్‌బ్యాక్ వచ్చే విధంగా వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తున్నామన్నారు.

"లీప్" యాప్ ద్వారా పర్యవేక్షణ: ఇలాంటి ఘటనలు భవిష్యత్తులో మళ్లీ పునరావృతం కాకుండా ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థులకు అత్యుత్తమ సంరక్షణ దక్కాలని, అది తాము కచ్చితంగా అందిస్తామని మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. ఇందుకోసం పర్యవేక్షణను మరింత బలోపేతం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఇకపై తల్లిదండ్రుల నుంచి నేరుగా ఫీడ్​బ్యాక్ తీసుకునేలా "లీప్" యాప్​ను వాడుకోనున్నట్లు ప్రకటించారు. దీని ద్వారా స్కూళ్లు, హాస్టళ్లలో ఎక్కడైనా ఆహార సమస్య ఉంటే, వెంటనే అది అధికారుల దృష్టికి వస్తుందని వివరించారు.

