పొగాకు ప్రతి కిలోకు రూ.10 చొప్పున రూ.100 కోట్లు ఆర్థికసాయం: మంత్రి లోకేశ్
పొగాకు రైతులను సంక్షోభం చుట్టుముట్టిన ప్రతిసారి ఆదుకున్నది టీడీపీ ప్రభుత్వమేనన్న లోకేశ్ - ప్రస్తుత సంవత్సరం టొబాకో బోర్డు లక్ష్యం 131 మిలియన్ కిలోలన్న లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 1:48 PM IST
Minister Lokesh Video Release on Tobacco : పొగాకు రైతులు సంక్షోభంలో ఉన్న ప్రతీసారి ఆదుకున్నది టీడీపీ ప్రభుత్వమేనని మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుత సంవత్సరంలో టొబాకో బోర్డు లక్ష్యం 131 మిలియన్ కిలోలు కాగా, రైతులు రికార్డు స్థాయిలో ఏకంగా 241 మిలియన్ కిలోల పొగాకును ఉత్పత్తి చేశారన్నారు. అధిక ఉత్పత్తి ఉన్నప్పటికీ సుమారు 100 మిలియన్ కిలోల పొగాకుకు ప్రతి కిలోకు 10 రూపాయల చొప్పున మొత్తం 100 కోట్ల రూపాయలను ఆర్థిక సాయం అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందన్నారు. ఈ పంపిణీ ప్రక్రియను ఇవాళ నుంచే ప్రారంభిస్తున్నామని వెల్లడించారు.
గతంలోనూ రూ.280 కోట్లు వెచ్చించి 25 మిలియన్ కిలోల బర్లీ పొగాకును కొనుగోలు చేశామన్నారు. అలాగే 2014-15లో మార్కెట్లో ధరలు పడిపోయినప్పుడు కూడా కిలోకు రూ.20 ఆర్థిక సాయం అందించిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. 2019, 2020లలో పొగాకు ధరలు 121, 123 రూపాయలకు పడిపోయినప్పుడు జగన్ ప్రభుత్వం ఒక్క కిలో కూడా కొనుగోలు చేయకుండా రైతులను నడిరోడ్డుపై వదిలేసిందని లోకేశ్ ఆరోపించారు. జగన్ పొగాకు రైతులకు లక్ష రూపాయలు వడ్డీ లేని రుణాలు ఇచ్చామని చెబుతున్నారే కానీ, క్షేత్రస్థాయిలో తమకు ఎలాంటి రుణం అందలేదని స్వయంగా రైతులే స్పష్టం చేస్తున్న వీడియోను లోకేశ్ విడుదల చేశారు.
.@ysjagan రెడ్డి గారు మీరు పొగాకు రైతులకు లక్ష రూపాయలు వడ్డీ లేని రుణాలు ఇచ్చామని చెబుతున్నారు. మీ ఎదురుగా ఉన్న రైతు ఇవ్వలేదు అంటున్నారు.— Lokesh Nara (@naralokesh) August 5, 2026
పొగాకు రైతులను సంక్షోభం చుట్టుముట్టిన ప్రతిసారి ఆదుకున్నది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం మాత్రమే. ప్రస్తుత సంవత్సరం టొబాకో బోర్డు లక్ష్యం 131 మిలియన్… pic.twitter.com/bPFUv2LtPi
"జగన్ రెడ్డి గారు.. పొగాకు రైతులకు వడ్డీ లేని రుణాలిచ్చామని మీరు అబద్ధాలు చెప్తుంటే, ఇవ్వలేదని రైతులు మీ ఎదుటే నిలదీస్తున్నారు. పొగాకు రైతులను సంక్షోభంలో ఎల్లప్పుడూ ఆదుకున్నది టీడీపీనే. అదనపు దిగుబడి ఉన్నా, ప్రతి కిలోకు రూ.10 చొప్పున రూ.100 కోట్ల ఆర్థిక సాయాన్ని నేటి నుంచే పంపిణీ చేస్తున్నాం. మీ హయాంలో ధరలు పడిపోతే రైతులను నడిరోడ్డుపై వదిలేశారు." -లోకేశ్, మంత్రి
ఆఫ్స్టైల్ పొగాకుకు కిలోకు రూ.10 చొప్పున చెల్లించాలి: రాష్ట్రంలోని పొగాకు, ఆక్వా రైతులకు ఊరటనిచ్చేలా సీఎం చంద్రబాబు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. సచివాలయంలో నిర్వహించిన వ్యవసాయ, అనుబంధ రంగాల ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో సీఎం పలు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పొగాకు సాగులో నాణ్యత దెబ్బతిని నష్టపోయిన అన్నదాతలను ఆదుకునేందుకు సర్కారు ముందుకు వచ్చింది. ఇందులో భాగంగా పొగాకులో ఆఫ్స్టైల్ (రంగు మారిన, పాలిపోయిన) రకానికి కిలోకు రూ.10 చొప్పున ధర లోటు కింద చెల్లించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 94 మిలియన్ కిలోల పొగాకుకు వర్తింపజేయనుంది. ఇందుకు రూ.94 కోట్లు వెచ్చించనుంది. తద్వారా 44 వేల మంది రైతులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది. ఇప్పటివరకు 48.27 మిలియన్ కిలోల ఎఫ్సీవీ పొగాకు కొనుగోళ్లు జరిగాయని అధికారులు వివరించారు.
దేవరపల్లిలో జగన్: రాష్ట్రంలో పొగాకు రైతులు తీవ్ర నష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారని, కనీస గిట్టుబాటు ధర లేక అల్లాడుతున్నారని మాజీ సీఎం, వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి పొగాకు వేలం కేంద్రాన్ని బుధవారం ఆయన సందర్శించారు. రైతులను కలిసి వారి కష్టాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. వ్యాపారులు సిండికేట్గా మారి రైతులను దోచుకుంటున్నా ప్రభుత్వం చోద్యం చూస్తోందని విమర్శించారు.
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