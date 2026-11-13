'ఆ ఇద్దరు మహిళల వల్లే నేనీరోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నా' - లోకేశ్-ఉపాసన చిట్ చాట్
Minister Lokesh Upasana Chit Chat: విశాఖ పెట్టుబడుల సదస్సులో మంత్రి లోకేశ్ను అపోలో ఆస్పత్రుల ఉపాధ్యక్షురాలు ఉపాసన ఇంటర్వ్యూ చేశారు. చిట్చాట్లో సరదా ప్రశ్నలకు లోకేశ్ అంతే సరదాగా బదులివ్వడం ఆసక్తికరంగా మారింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 7:31 AM IST
భార్య, భర్తలిద్దరూ బాధ్యతలను చెరిసగం పంచుకోవాలని మంత్రి లోకేశ్ సూచించారు. ఇంటి పనుల్లో వివక్ష తగదన్నారు. విశాఖ పెట్టుబడుల సదస్సులో మంత్రి లోకేశ్ను అపోలో ఆస్పత్రుల ఉపాధ్యక్షురాలు ఉపాసన ఇంటర్వ్యూ చేశారు. రాజకీయాల నుంచి కుటుంబ విషయాల వరకూ ఇద్దరూ అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారు. చిట్చాట్లో సరదా ప్రశ్నలకు లోకేశ్ అంతే సరదాగా బదులివ్వడం ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఉపాసన: మహిళలకు నైపుణ్యాలు నేర్పించి ఉద్యోగాలిస్తుంటే, పిల్లలు పుట్టాక ఉద్యోగాలు మానేస్తున్నారు. పిల్లలను చూసుకునే వెసులుబాటు లేకపోవడమే దానికికారణం. పిల్లలు పెరిగి పెద్దయ్యేలోపు వారిలో నైపుణ్యాలు తగ్గిపోతున్నాయి. అలాంటి వారిని మళ్లీ ఉద్యోగాల్లోకి ఎలా తీసుకురావాలి?
లోకేశ్: మహిళలు బ్లూ కాలర్ ఉద్యోగాలు కూడా ఎంచుకునేలా ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించాలి. ఇందుకు సమాజంలోనూ పెద్ద సాంస్కృతిక మార్పు రావాలి. పెళ్లయ్యాక అమెరికాలో బ్రాహ్మణి, నేను కలిసి ఇంటి పనులు చెరిసగం పంచుకున్నాం. ఒకసారి లాండ్రీ ఆమె వేస్తే ఇంకోసారి నేను వేసేవాడిని.
ఉపాసన: మా సంస్థలో ఎందరో మహిళలు వారి భర్తల కన్నా ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నా, ఆ విషయాన్ని ఇంట్లో చెప్పరు. భర్త కన్నా ఎక్కువ సంపాదిస్తే సమస్య వస్తుందని భయపడతారు. మహిళలు ఎక్కువ సంపాదిస్తే భర్తకు ఓ బహుమతి కొనివ్వాలేగానీ దాచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా?
లోకేశ్: బ్రాహ్మణి తన సంపాదనను దాచదు. నా క్రెడిట్ కార్డుల బిల్లులూ తనేచెల్లిస్తుంది. ఇద్దరు మహిళల వల్లే నేనీరోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నా. ఒకరు మా అమ్మ, ఇంకొకరు బ్రాహ్మణి.
ఉపాసన: పిల్లలకు తండ్రి డైపర్ వేస్తే, అన్నం తిని పిస్తే అబ్బో ఎంత పని చేశాడో అని చప్పట్లు కొడతారు.? అదే తల్లి చేస్తే ఎందుకు అభినందించరు.? ఈ ధోరణి మారకుండా మహిళలు మరింతగా ఉద్యోగాల్లోకి ఎలా రాగలుగుతారు.?
లోకేశ్: ఇంట్లో మహిళలను గౌరవించడం చాలా ముఖ్యం. మా అమ్మానాన్న పరస్పరం ఎలా గౌరవంగా ఉంటారో చూస్తూ పెరిగాను. ఆ విలువలు నా మదిలో బలంగా నాటుకుపోయాయి. నేనూ అదే స్థాయిలో ఉండాలని కోరుకుంటా. అది అందరిలోనూ ఉండాలి. మొన్నీ మధ్యే చూశాం. ప్రేమను తిరస్కరించిందని పాఠశాలలో బాలికపై ఓ వ్యక్తి ఎలక్ట్రిక్ రంపంతో దాడి చేశాడు. ప్రజల ప్రార్థనల వల్ల ఆ అమ్మాయికి ప్రాణాపాయం తప్పింది. ఇలాంటివి జరగకుండా ఇంటి నుంచే మార్పు రావాలి.
ఉపాసన: ఒక మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహించడం, ముగ్గురు పిల్లల్ని చూసుకోవడం? ఈ రెండింటిలో ఏది కష్టం?
లోకేశ్: నా వరకూ కుటుంబంతో గడిపే సమయం దొరకకపోవడం నాకు కష్టంగా ఉంది. ఎందుకంటే దేవుడు నాకు ఆ ఒక్క అవకాశమే ఇవ్వలేదు. పెళ్లినాటి నుంచీ బ్రాహ్మణి చదువులు, నేను నా పనుల వల్ల దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత రాష్ట్ర విభజన పని కారణంగా ఎప్పుడూ కుటుంబానికి దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చింది. అందుకే సమయం దొరికితే కుటుంబంతోనే ఉంటా. కుటుంబాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని నా సలహా. మా నాన్నను అరెస్టు చేసినప్పుడు చట్టం ప్రకారం కుటుంబ సభ్యులు మాత్రమే కలవాలని చెప్పారు. నేను పాదయాత్రలో ఉన్నా. నా తల్లి, భార్య రాజమండ్రి వెళ్లిపోయి 53 రోజులు బస్సులోనే ఉన్నారు. కుటుంబ బంధాలు ఎంత ముఖ్యమో నాకు అప్పుడు అర్థమైంది.
ఉపాసన: మీ అబ్బాయి కూడా అసాధారణంగానే కనిపిస్తాడు. మీరెవరైనా దేవాంశ్ చేసే డైనోసార్ పాడ్కాస్ట్ చూశారా? నిజంగా అద్భుతం. పిల్లల్లో అంత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఊహించగలమా?
లోకేశ్: దేవాంశ్ ఎక్కడ సినిమాల్లోకి వెళ్తాడో అనే భయం ఉంది.
పెట్టుబడులకు ఏపీని కార్పొరేట్ హోంగా మార్చుకోండి: మంత్రి లోకేశ్
ఖండాంతరాలకు అరకు కాఫీ ఘుమఘుమలు - వాల్మార్ట్తో మంత్రి లోకేశ్ కీలక చర్చలు