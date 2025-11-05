ETV Bharat / state

ఏపీలో అభివృద్ధి, వేగం ఇక ఎప్పుడూ ఆగదు: మంత్రి లోకేశ్‌

రామాయపట్నం పోర్టులో బీపీసీఎల్‌ దేశంలోనే అతి పెద్ద రిఫైనరీ, పెట్రో కెమికల్‌ ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేస్తుందన్న లోకేశ్ - బీపీసీఎల్​కు అవసరమైన భూమిని రికార్డు సమయంలో కేటాయించామని వెల్లడి

Minister Lokesh Tweet on BPCL Project in AP
Minister Lokesh Tweet on BPCL Project in AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 7:07 PM IST

Minister Lokesh Tweet on BPCL Project in AP : ఆంధ్రప్రదేశ్​లో అభివృద్ధి, వేగం ఇక ఎప్పుడూ ఆగదని మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. నెల్లూరు జిల్లా రామాయపట్నం వద్ద దేశంలోనే అతి పెద్ద భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ (బీపీసీఎల్) గ్రీన్ ఫీల్డ్ రిఫైనరీ, పెట్రో కెమికల్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణ పనులు త్వరలో ప్రారంభం కానున్నట్లు మంత్రి లోకేశ్ వెల్లడించారు. బీపీసీఎల్​కు అవసరమైన భూమిని రికార్డు సమయంలో కేటాయించామని తెలిపారు. వేగంతో కూడిన సామర్థ్యమే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేకతగా 'ఎక్స్'​లో పేర్కొన్నారు.

రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడితో ప్రాజెక్టు : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని నెల్లూరు జిల్లాలో నిర్మిస్తున్న రామాయపట్నం పోర్ట్‌ సమీపంలో కొత్త రిఫైనరీ, పెట్రో రసాయనాల కాంప్లెక్స్‌ అభివృద్ధి చేసేందుకు ఆయిల్‌ ఇండియా (ఓఐఎల్‌)తో నాన్‌ బైండింగ్‌ అవగాహనా ఒప్పందం (ఎంఓయూ) కుదుర్చుకున్నట్లు బీపీసీఎల్‌ కొద్దిరోజుల క్రితమే వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే. రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడితో తలపెట్టిన ఈ ప్రాజెక్టును 2030 ఆర్థిక సంవత్సరాని కల్లా పూర్తి చేయాలన్నది లక్ష్యం. 9-12 మిలియన్‌ టన్నుల సామర్థ్యంతో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టులో మైనారిటీ వాటా తీసుకోవాలన్నది ఓఐఎల్‌ ప్రణాళిక. ఇప్పటికే ఈ ప్రాజెక్టు కోసం 6,000 ఎకరాలను ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం కేటాయించగా, ముందస్తు కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయి.

దక్షిణ భారతదేశంలోనే తొలిసారిగా : దేశీయంగా ఇంధన భద్రత, స్థిరత్వాన్ని సాధించేందుకు ఈ ఒప్పందం ఉపకరిస్తుందని, ఇంధనం-పెట్రో రసాయనాల్లో స్వయం సమృద్ధికి ఉపయోగ పడుతుందని బీపీసీఎల్‌ సీఎండీగా అదనపు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న రిఫైనరీస్‌ డైరెక్టర్‌ సంజయ్‌ ఖన్నా తెలిపారు. ఇంధన రంగంలో రిఫైనింగ్, నిల్వ, సరఫరా, పంపిణీ కార్యకలాపాలకు ఎంతగా కట్టుబడి ఉన్నామనేందుకు ఈ ఒప్పందం నిదర్శనమని ఓఐఎల్‌ సీఎండీ రంజిత్‌ రథ్‌ వివరించారు. దక్షిణ భారతదేశంలోనే తొలిసారిగా 1.5 మిలియన్‌ టన్నుల ఎథిలిన్‌ క్రాకర్‌ యూనిట్‌ను ఇక్కడ నెలకొల్పనున్నారు. భారీఎత్తున ఉద్యోగాల కల్పనకు ఈ యూనిట్‌ ఉపయోగ పడనుంది. దీనితో పాటు నుమాలీఘర్‌ రిఫైనరీ లిమిటెడ్‌ (ఎన్‌ఆర్‌ఎల్‌), ఫెర్టిలైజర్స్‌ అండ్‌ కెమికల్స్‌ ట్రావెన్‌కోర్‌ లిమిటెడ్‌ (ఫ్యాక్ట్‌)లతో కూడా ఇతర ప్రాజెక్టుల కోసం ఎంఓయూలు చేసుకున్నట్లు బీపీసీఎల్‌ తెలిపింది.

విమాన ఇంధన రవాణాకు : ఎన్‌ఆర్‌ఎల్‌ సామర్థ్యాలను 3 ఎంఎంటీపీఏ నుంచి 9 ఎంఎంటీపీఏకు పెంచిన తర్వాత పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల రవాణా కోసం బీపీసీఎల్, ఆయిల్‌ ఇండియా, నుమాలీఘర్‌ రిఫైనరీ త్రైపాక్షిక అవగాహనా ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశాయి. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం సిలిగురి (పశ్చిమ బెంగాల్‌) నుంచి ముజఫర్‌పూర్‌ (బీహర్) మీదుగా మొఘల్‌సరాయ్‌ (ఉత్తర ప్రదేశ్) వరకు 700 కి.మీ. క్రాస్‌ కంట్రీ ప్రొడక్ట్‌ పైప్‌లైన్‌ను సంయుక్తంగా నిర్మించనున్నారు. దీని అంచనా వ్యయం రూ.3500 కోట్లు. మోటార్‌ స్పిరిట్, హైస్పీడ్‌ డీజిల్, విమాన ఇంధనం (ఏటీఎఫ్‌)లను రవాణా చేయడానికి రూపొందించిన ఈ పైప్‌లైన్‌లో బీపీసీఎల్‌కు 50% వాటా కలిగి ఉంటుంది. మిగతా 50% వాటా ఆయిల్‌ ఇండియా, ఎన్‌ఆర్‌ఎల్‌ చేతిలో ఉంటాయి.

హరిత ఇంధనం, వ్యర్థాల నుంచి ఇంధన కార్యక్రమాలను బీపీసీఎల్‌ కొనసాగించనుంది. కోచి రిఫైనరీ సమీపంలోని బ్రహ్మపురం వద్ద రాబోయే బీపీసీఎల్‌ మున్సిపల్‌ ఘన వ్యర్థాల ఆధారిత కంప్రెస్డ్‌ బయోగ్యాస్‌ ప్లాంట్‌ నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యే ఫెర్మెంటెడ్‌ ఆర్గానిక్‌ మాన్యుర్, లిక్విడ్‌ ఫెర్మెంటెడ్‌ ఆర్గానిక్‌ మాన్యుర్‌లను రవాణా చేయడం కోసం ఫ్యాక్ట్‌తో బీపీసీఎల్‌ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.

పాత టైర్ల నుంచి ఆయిల్ తయారీ - లక్షల్లో ఆదాయం

ఏపీకి పరిశ్రమలు తరలివస్తున్నాయి - నవంబర్‌లో మరిన్ని శుభవార్తలు: మంత్రి లోకేశ్

