'విశాఖ తూర్పు తీరాన్ని శాన్ఫ్రాన్సిస్కోగా తీర్చిదిద్దుతాం' - ఆనంద్ మహీంద్రా పోస్టుకు లోకేశ్ రిప్లై
Minister Lokesh Tweet : గంగవరం బీచ్ అందాలను పారిశ్రామిక దిగ్గజం ఆనంద్ మహీంద్రా ప్రపంచానికి పరిచయం చేయగా, విశాఖ ప్రత్యేకతను చాటినందుకు 'ఎక్స్'లో ఆయనకు మంత్రి లోకేశ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 5:26 PM IST
Minister Lokesh Tweet on Anand Mahindra Post : ప్రకృతి అందాలు, టెక్నాలజీ హంగులు ఈ రెండింటి కలయికతో విశాఖను ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా తీర్చిదిద్దడమే తమ లక్ష్యమని మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. గంగవరం బీచ్ అందాలను పారిశ్రామిక దిగ్గజం ఆనంద్ మహీంద్రా ప్రపంచానికి పరిచయం చేయగా, విశాఖ ప్రత్యేకతను చాటినందుకు ఆయనకు మంత్రి లోకేశ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కొండలు సముద్రాన్ని తాకే తీరం, ఎత్తైన రాతి కొండచరియలు, వేగంగా విస్తరిస్తున్న టెక్నాలజీ రంగం ఇవే విశాఖ అసలైన బలాలని వివరించారు.
Thank you @anandmahindra ji for capturing exactly what makes #Vizag special! Hills meeting the sea, rugged cliffs, and a buzzing tech ecosystem. Our vision is to make Vizag the San Francisco of the East, a city where world-class technology grows hand in hand with its natural beauty, not at its cost. Innovation and nature can thrive together, and Vizag will show India how.— Lokesh Nara (@naralokesh) October 26, 2026
ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని దెబ్బతీయకుండా ప్రపంచ స్థాయి సాంకేతిక పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందేలా నగరాన్ని తీర్చిదిద్దాలన్నదే తమ విజన్ అని లోకేశ్ తెలిపారు. తూర్పు తీరానికి శాన్ఫ్రాన్సిస్కోగా విశాఖను నిలబెడతామన్నారు. ప్రకృతి, ప్రగతి కలిసి నడిచే నగరంగా విశాఖను తీర్చిదిద్దుతామని లోకేశ్ వెల్లడించారు. గంగవరం బీచ్పై ఆనంద్ మహీంద్రా చేసిన పోస్టుకు మంత్రి లోకేశ్ 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించారు.
గంగవరం బీచ్పై ఆనంద్ మహీంద్రా ఆసక్తికర పోస్టు :
విశాఖపట్నం సమీపంలోని గంగవరం బీచ్ సుందర దృశ్యాలకు ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ఆనంద్ మహీంద్రా ఫిదా అయ్యారు. దీంతో గంగవరం బీచ్ గురించి ఆనంద్ మహీంద్రా ‘ఎక్స్’లో ఆసక్తికర పోస్టు చేశారు. దేశంలో ఎక్కువ మంది మాట్లాడుకునే తీరప్రాంత ప్రదేశాల్లో గంగవరం బీచ్ ఎందుకు లేదని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. ‘‘ఇది మనకు తెలిసిన కొబ్బరి చెట్లు, పచ్చదనం దృశ్యాలు కనిపించే సాధారణ బీచ్ లాంటిది కాదు. ఎత్తయిన రాతి కొండలతో కఠినమైన, ఒకవిధమైన పురాతన అందం ఇక్కడ కనిపిస్తోంది. ఇలాంటి సహజ సౌందర్యమే నన్ను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తుంది. ఇక్కడ సేద తీరడమే కాకుండా, ప్రశాంతంగా కాసేపు ఆత్మపరిశీలన కూడా చేసుకోవచ్చు.
ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోని టెక్ దిగ్గజాలు. భారీ డేటా సెంటర్లు, ఏఐ మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణానికి వైజాగ్కు వస్తున్నాయి. కానీ, ఇక్కడి దృశ్యాలను చూస్తుంటే లక్షల ఏళ్ల క్రితమే ప్రకృతి పెద్దఎత్తున విస్తరణ ప్రక్రియను మొదలుపెట్టినట్లు అనిపిస్తోంది. విశాఖపట్నం ప్రధాన టెక్ హబ్గా వేగంగా మారుతోంది. అదేవిధంగా అత్యంత అద్భుతమైన తీరప్రాంత పర్యాటక ప్రదేశంగానూ వెలుగొందే సత్తా దీనికి ఉందని భావిస్తున్నా’’ అని ఆనంద్ మహీంద్రా ‘ఎక్స్’ వేదికగా పేర్కొన్నారు. నెటిజన్లు ఆయన వ్యాఖ్యలతో ఏకీభవించారు.
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