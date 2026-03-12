మరో ప్రతిష్టాత్మక పరిశ్రమకు నేడు పునాది రాయి - అటానమస్ మారిటైం షిప్ యార్డు శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి లోకేశ్
రాష్ట్రంలో మరో ప్రతిష్టాత్మక పరిశ్రమకు నేడు పునాది రాయి - అటానమస్ మారిటైం షిప్ యార్డు, సిస్టమ్స్ సెంటర్కు నేడే శంకుస్థాపన - నెల్లూరు జిల్లా జువ్వలదిన్నెలో శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 12:36 PM IST
Minister Lokesh lay foundation stone in Juvvaladinne from Nellore district : రాష్ట్రంలో మరో ప్రతిష్టాత్మక పరిశ్రమకు నేడు పునాది రాయి పడింది. నెల్లూరు జిల్లా జువ్వలదిన్నెలో ప్రపంచంలోనే తొలి అటానమస్ మారిటైం షిప్ యార్డు, సిస్టమ్స్ సెంటర్కు మంత్రి లోకేశ్ శంకుస్థాపన చేశారు. ముంబయి కేంద్రంగా పని చేసే సాగర్ డిఫెన్స్ ఇంజినీరింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ దీన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది. భారత రక్షణ వ్యవస్థకు అవసరమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఇది అందించనుంది.
నెల్లూరు జిల్లా బోగోలు మండలం జువ్వలదిన్నె స్వయం ప్రతిపత్తి సముద్ర సాంకేతిక కేంద్రంగా మారనుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ముంబయికి చెందిన సాగర్ డిఫెన్స్ ఇంజినీరింగ్ సంస్థ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి అటానమస్ మారిటైం షిప్ యార్డు, సిస్టమ్స్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయనుంది. ఈ పరిశ్రమకు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, మత్స్యకారులతో కలిసి మంత్రి నారా లోకేశ్ నేడు శంకుస్థాపన చేశారు. దీని కోసం మొదటి దశ కింద ఫిషింగ్ హార్బర్ వద్ద ప్రభుత్వం 29.58 ఎకరాల భూమిని లీజు ప్రాతిపదికన కేటాయించింది. సాగర్ డిఫెన్స్ సంస్థ మొదటి దశలో 45 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది. ఈ కేంద్రం ద్వారా ప్రత్యక్షంగా 300 మందికి, పరోక్షంగా 450 మందికి ఉపాధి లభించనుంది.
ఇండస్ట్రియల్ అండ్ స్కిల్స్ ఎకో సిస్టమ్ : భారత దేశ సముద్ర, రక్షణ తయారీ పర్యావరణ వ్యవస్థలో ఈ ప్రాజెక్టు ఒక మైలురాయిగా నిలవనుంది. దీని ద్వారా అధునాతన సముద్ర సాంకేతికతను ప్రోత్సహించడంతో పాటు మత్స్య రంగాన్ని బలోపేతం చేయనున్నారు. ఏపీ తీర ప్రాంతంలో ఇండస్ట్రియల్ అండ్ స్కిల్స్ ఎకో సిస్టమ్ను ఇది బలోపేతం చేస్తుంది. సముద్ర వ్యవస్థలలో నైపుణ్యం కలిగిన మానవ శక్తిని అభివృద్ధి చేయడానికి పరిశోధనా ప్రయోగశాలలా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. సముద్ర రోబోటిక్స్, కృత్రిమ మేథస్సు, విద్యుత్ చోదక వ్యవస్థల్లో ఆవిష్కరణలకు ఇది మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టు బ్లూ ఎకానమీ, మారిటైం ఇన్నోవేషన్ను బలోపేతం చేయడంతో పాటు ఏపీని మారిటైం రోబోటిక్స్, అటానమస్ షిప్ బిల్డింగ్ హబ్గా కూడా నిలపనుంది.
చేపలు ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నాయనే విషయాన్నితెలుసుకుని మత్స్యకారులకు దీని ద్వారా సమాచారం అందిచనున్నారు. చేపల వేటకు వెళ్లిన పడవలు ఏదైనా ఇబ్బందుల్లో చిక్కుకుంటే వెంటనే సమాచారం అందించి వారిని తిరిగి తీసుకు వచ్చేందుకు ఇది సహాయపడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టులో మత్య్సకారులకే అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. విద్యావంతులైన యువకులకు నైపుణ్య శిక్షణ ఇచ్చి పరిశ్రమలో అవకాశం కల్పిస్తారు.
అటానమస్ మారిటైం షిప్ యార్డుతో నూతన ఆవిష్కరణలకు ఊతం : నెల్లూరు జిల్లాలో సాగర్ డిఫెన్స్ అటానమస్ మారిటైమ్ షిప్బిల్డింగ్ సిస్టమ్స్ సెంటర్కు శంకుస్థాపన చేయడం రాష్ట్రానికి గర్వకారణమని మంత్రి నారాయణ అన్నారు. ప్రపంచంలోనే తొలి తరహా కేంద్రంగా రూపుదిద్దుకోబోతున్నఈ ప్రాజెక్ట్ భారతదేశ స్వదేశీ రక్షణ తయారీ సామర్థ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేయనుందని ఆయన తెలిపారు.
ఇది సముద్ర సాంకేతికతలో నూతన ఆవిష్కరణలకు దారి తీస్తూ, మత్స్యకార రంగం, పారిశ్రామిక నైపుణ్యాల అభివృద్ధికి ఊతమివ్వనుందన్నారు. తీర ప్రాంత పర్యవేక్షణ, భద్రత రక్షణ సిద్ధతను మరింత బలపరచడంలో కీలక పాత్ర పోషించనుందన్నారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టును నెల్లూరు జిల్లా జువ్వలదిన్నేకు తీసుకు రావటంలో కృషి చేసిన మంత్రి లోకేశ్కు మంత్రి నారాయణ అభినందనలు తెలిపారు.
రిటైనింగ్ వాల్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన - ఎన్నికల హామీ నెరవేర్చిన మంత్రి లోకేశ్
భారత గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్లో కీలక ఘట్టం - విశాఖ హిందుస్థాన్ షిప్యార్డు ముందడుగు