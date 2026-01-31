ETV Bharat / state

కార్యకర్తల త్యాగాలతోనే విజయం సాధించాం - మంత్రి నారా లోకేశ్​

పనసపాడులో టీడీపీ క్యాడర్​తో సమావేశం - తెలుగు తమ్ముళ్లకు దిశానిర్దేశం చేసిన మంత్రి - వైఎస్సార్​సీపీ డ్రామాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన

Minister Lokesh TDP Cader Meeting In Panasapadu
Minister Lokesh TDP Cader Meeting In Panasapadu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 9:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Lokesh TDP Cader Meeting In Panasapadu :తెలుగుదేశం పార్టీలో కార్యకర్తలే హై కమాండ్ అని విద్య, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్​ తెలిపారు. కార్యకర్తల అభిప్రాయాలు గౌరవిస్తామని వారితో చర్చించిన తర్వాతే నిర్ణయాలు తీసుకుంటామని మంత్రి నారా లోకేష్ చెప్పారు. పార్టీ కార్యకర్తల త్యాగాల వల్లే 94 శాతం ఓట్లతో 164 సీట్లు సాధించామని ఆయన అన్నారు. కాకినాడ గ్రామీణ నియోజకవర్గ టీడీపీ నాయకులు, పార్టీ కార్యకర్తలతో పనసపాడు గ్రామంలో సమావేశం నిర్వహించారు. వైఎస్సార్​సీపీ నాయకులు చంపేస్తున్నా సరే, జై చంద్రబాబు జై తెలుగుదేశం అంటూ ప్రాణాలు కోల్పోయిన చంద్రయ్య కుమారుడికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇస్తామని మంత్రి లోకేశ్​ చెప్పారు.

పనసపాడులో టీడీపీ క్యాడర్ సమావేశం - తెలుగు తమ్ముళ్లకు దిశానిర్దేశం - విద్య, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్​ (ETV)

టీడీపీ క్యాడర్ అప్రమత్తంగా ఉండాలి : ఎన్ని ఆర్థిక కష్టాలు ఉన్న సంక్షేమ అభివృద్ధి వైపు రాష్ట్రాన్ని తీసుకెళ్తున్నామని అన్నారు. తలదించుకునే స్థాయి నుంచి ఏపీతో పోటీ పడలేమనే స్థాయికి తీసుకొచ్చేమని మంత్రి లోకేశ్​ తెలిపారు. వైఎస్సార్​సీపీ నాయకులు రాష్ట్రంలో ఎన్నో అరాచకాలు, వాటితో పాటు అక్రమాలు చేసి చివరికి వాటిని తెలుగుదేశంపై వేశారని మంత్రి లోకేశ్​ వ్యాఖ్యానించారు. చివరకు తిరుమల లడ్డూ విషయం కూడా అలాగే చేశారని అన్నారు. వైఎస్సార్​సీపీ ఆడుతున్న డ్రామాలపట్ల టీడీపీ క్యాడర్ మొత్తం అప్రమత్తంగా ఉండాలని లోకేశ్​ అన్నారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కూటమి ప్రభుత్వం 15 ఏళ్లు ఉండాలని పిలుపునిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో ఉన్న యువతను ప్రోత్సహించి కూటమిని బలోపేతం చేయాలని లోకేశ్​ పిలుపునిచ్చారు.

గ్రూపు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండాలి : 'కాకినాడ కాజా ఎంతో స్వీట్‌గా ఉంటుంది, కాకినాడ గ్రామీణ కార్యకర్తలు మాత్రం అంత హాట్‌గా ఉన్నారు. ప్రతి కార్యకర్త నాకు ముఖ్యమే. గ్రూపు రాజకీయాలకు ప్రతి ఒక్కరూ దూరంగా ఉండాలి. అది ఎవరికీ మంచిది కాదు. నియోజకవర్గంలోని క్యాడర్‌కు సమర్థ నాయకత్వాన్ని అందిస్తాం. మీ నియోజకవర్గానికి నేనే ఒక కమిటీని పంపిస్తా. ప్రతి రోజూ మంత్రి, ఎంపీ పార్టీ ఆఫీసుకు వచ్చి కార్యకర్తల సమస్యలు తెలుసుకోవాలని చెప్పాం. మీకు అధికారుల వద్ద గౌరవం కలిగేలా చేస్తా' అని లోకేశ్‌ హామీ ఇచ్చారు. పార్టీకోసం కష్టపడి పనిచేసిన కార్యకర్తలతో ప్రత్యేకంగా ఫొటోలు దిగి, వారికి జ్ఞాపికలు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాకినాడ జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు జ్యోతుల నవీన్, ఎంపీ సానా సతీష్, టీడీపీ నాయకుడు సుజయ్ కృష్ణ రంగారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

మంత్రి లోకేశ్​కు ఘన స్వాగతం : మరోవైపు రాష్ట్ర విద్య, ఐటీశాఖ మంత్రి, టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేశ్‌ పర్యటనకు పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు బ్రహ్మరథం పట్టారు. కాకినాడలో పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు శుక్రవారం (30-01-26) వచ్చిన లోకేశ్‌కు రాజమహేంద్రవరం విమానాశ్రయం నుంచి జేఎన్టీయూకేకు వచ్చేవరకు ప్రధాన కూడళ్లలో తెలుగు తమ్ముళ్లు మంత్రి లోకేశ్​కు ఘన స్వాగతం పలికారు.

అడుగడుగునా స్వాగతాలు :

  • బూరుగు పూడిలో రుడా ఛైర్మన్, టీడీపీ రాజమహేంద్రవరం పార్లమెంటరీ అధ్యక్షులు బొడ్డు వెంకటరమణచౌదరి, అనపర్తి నియోజకవర్గం వడిశలేరులో ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో మంత్రి లోకేశ్​కు స్వాగతం లభించింది.
  • కార్యక్రమంలో విప్‌ దివ్య, రాజ్యసభ సభ్యుడు సానా సతీష్‌బాబు, ఎమ్మెల్సీలు రాజశేఖరం,కర్రి పద్మశ్రీ, ఎమ్మెల్యేలు వనమాడి వెంకటేశ్వరరావు, ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్, శెట్టిబలిజ కార్పొరేషన్‌ ఛైర్మన్‌ కుడిపూడి సత్తిబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

రాష్ట్రంలోని అన్ని మున్సిపాలిటీలపై ప్రత్యేక దృష్టి : మంత్రి నారాయణ

చదువు అనేది గేమ్‌ఛేంజర్‌ - విదేశాల్లోని వైద్య నిపుణులు అమరావతికి తిరిగి రావాలి: సీఎం చంద్రబాబు

TAGGED:

MINISTER LOKESH TDP CADER MEETING
MINISTER LOKESH CADER MEETING
MINISTER LOKESH MEETING KAKINADA
పనసపాడులో టీడీపీ క్యాడర్ సమావేశం
MINISTER LOKESH TDP CADER MEETING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.