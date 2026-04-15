సాధించాలనే కసి ఉంటే ఏదైనా సాధ్యం - విభిన్న ప్రతిభావంతుల విద్యార్థులతో మంత్రి లోకేశ్
విభిన్న ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థుల ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ యాత్ర - ఏపీ సమగ్ర శిక్షా అభియాన్ ఆధ్వర్యంలో ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ యాత్ర - యాత్రను మంగళవారం ప్రారంభించిన మంత్రి లోకేశ్
Published : April 15, 2026 at 8:42 AM IST
Lokesh Chitchat With Special Students : పట్టుదల ఉంటే సాధించలేనిది ఏదీ లేదని విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. ప్రత్యేక అవసరాలు గల విద్యార్థుల నేపాల్ ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ అధిరోహణ యాత్ర తనకు ఎంతో ఆసక్తి కలిగిస్తోందన్నారు. ప్రత్యేక అవసరాలు గల విద్యార్థులకు అన్ని విధాలా అండగా ఉండి ప్రోత్సహిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ యాత్ర : ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో దేశంలోనే మొదటిసారిగా బేస్ క్యాంప్ కార్యక్రమం జరగనుంది. 9వ తరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకు చదువుతున్న 21 మంది ప్రత్యేక అవసరాలు గల విద్యార్థులు ఏప్రిల్ 15 నుంచి 30 వరకు 16 రోజుల పాటు 5,364 మీటర్ల ఎత్తులోని ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ను అధిరోహించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ బృందంలో 8 మహిళా విద్యార్థులు ఉన్నారు. జిల్లాల నుంచి ఎంపికైన వీరు తమ సాహసయాత్రతో సవాళ్లను అధిగమించి తమ ప్రతిభను ప్రపంచానికి చూపించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉండవల్లి నివాసంలో విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రారంభించారు. ఆయన విద్యార్థులతో ముఖాముఖి సమావేశం నిర్వహించారు. విద్యార్థులను ప్రోత్సహించేందుకు తాను ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటానని హామీ ఇచ్చారు.
దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి పరీక్ష పెడతాడు : "దేవుడు ప్రతి కుటుంబానికి ఓ పరీక్ష ఇస్తాడు, ఆ పరీక్షను జయించే శక్తి కూడా ఇస్తాడు" అని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. సవాళ్లను అధిగమించి ప్రపంచాన్ని జయించాలని విద్యార్థులకు ఆయన దిశానిర్దేశం అందించారు.
"ఒక పట్టుదల, ఒక కమిట్మెంట్ మీకున్నంతగా మాలో ఉండదు. సమాజంలో మీరు ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులు అంత సులభం కాదు. చిన్నప్పటి నుంచి అనేక మంది ఎన్నో విధాలుగా మిమ్మల్ని బాధపెట్టారు. కానీ అవన్నీ దాటుకొని ఇక్కడ వరకూ రాగలిగారు అంటే మీలో ఉన్న పట్టుదల, కసి, కమిట్మెంట్, ఫైర్ దీనికి ప్రధాన కారణాలు. మీరు మమ్మల్ని కాదు, మేము మిమ్మల్ని చూసి నేర్చుకోవాలి. దేవుడు అందరికీ ఎదో ఒక విధంగా పరీక్ష పెడతాడు. ఆ పరీక్షలను అధిగమించి ముందుకు వెళ్లే శక్తి కూడా ఇస్తాడు. సాధించాలనే కసి ఉంటే ఏదైనా సాధ్యం అవుతుంది. మనందరం ఒక టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి. అది సాధించే వరకు నిత్యం దాని గురించే ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. నేను మిమ్మలందరినీ కోరేది, మీ జీవితంలో కనీసం పది మందికి సహాయం చేయండి. అది అందరి వల్ల సాధ్యం అవుతుంది. మీరందరూ ఆదర్శంగా నిలబడండి." -నారా లోకేశ్, మంత్రి
అనుభవాలు పంచుకున్న విద్యార్థులు : విద్యార్థుల అనుభవాలు ఆకట్టుకున్నాయి. విజ్ఞానపూర్వకంగా తగిన శిక్షణ అందుకున్న జి. విశ్వాస్, సింధు, రూప సాయిశ్రీ లాంటి విద్యార్థులు తమ కష్టాలను, ప్రోత్సాహాన్ని పంచుకున్నారు. "ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ సెలక్షన్లో ఎంపిక కావడం గర్వకారణం" అని రామవరప్పాడు జడ్పీ హైస్కూల్ (విజయవాడ)లో పదో తరగతి చదువుతున్న విశ్వాస్ పేర్కొన్నారు. ఉపాధ్యాయుల మాటలు తనకు ప్రేరణగా నిలిచాయని తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి న్యూపేట్లో ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజిలో ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరం సింధు, తన కుటుంబ ప్రోత్సాహంతో ఈ సాహసయాత్రకు సిద్ధమయ్యానని కాకినాడ జిల్లా పెద్దాపురం మండలం గొల్లపాలెం జడ్పీ హైస్కూల్లో 9వ తరగతి చదువుతున్న రూప సాయిశ్రీ తెలిపారు.
విద్యార్థులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన లోకేశ్ : ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల విద్య డైరెక్టర్ ఎ. తమీమ్ అన్సారియా, సమగ్రశిక్ష ఎస్పీడీ బి. శ్రీనివాసరావు, ఏఎస్ పీడీ కె. రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి, అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ అకాడమీ సీఈవో శేఖర్ బాబు, అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ అకాడమీ పర్వతారోహకులు సాయిక్ హిమాన్షు, రఘునాథరెడ్డి, ఎం. పూర్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. విద్యార్థుల సాహసయాత్ర విజయవంతం కావాలని మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆకాంక్షించి, శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అనంతరం హృదయపూర్వకంగా గ్రూప్ ఫొటోతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించారు. ఈ ప్రత్యేకమైన ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ప్రత్యేక అవసరాలు గల విద్యార్థులు తమ సామర్థ్యాలను నిరూపించి, సమాజంలో స్ఫూర్తిదాయక స్థానాన్ని అందుకుంటారని భావిద్దాం.
