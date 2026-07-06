ప్రతి ప్రవాసాంధ్రుడు ఏపీకి ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ : మంత్రి లోకేశ్
దక్షిణ కొరియాలో మంత్ర లోకేశ్ పర్యటన - సియోల్లో తెలుగు డయాస్పొరా సమావేశంలో ప్రసంగం - ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగువారి విజయకేతనం కనిపిస్తోందని వ్యాఖ్య - ప్రతి ప్రవాసాంధ్రుడు ఏపీకి ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడరేనన్న మంత్రి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 10:10 AM IST
Lokesh Speech in South Korea : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రగతి ప్రయాణంలో ప్రవాసాంధ్రులే సిసలైన బ్రాండ్ అంబాసిడర్లని మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. కియా వంటి మరిన్ని విజయవంతమైన పారిశ్రామిక నమూనాలకు ఏపీ కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారబోతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. వేగం, స్థిరత్వం, సేవలే పరమావధిగా సాగుతున్న కూటమి ప్రభుత్వ '3-ఎస్' పాలనతో రాష్ట్రంలో పెట్టుబడుల విప్లవం రాబోతుందని దక్షిణ కొరియా పర్యటనలో విశ్వాసం వెలిబుచ్చారు.
దక్షిణ కొరియా పర్యటనలో భాగంగా సియోల్లో తెలుగు డయాస్పొరా సమావేశంలో మంత్రి లోకేశ్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడచూసినా తెలుగువారి విజయకేతనం కనిపిస్తోందని కొనియాడారు. విదేశాల్లో ఉన్న ప్రతి ప్రవాసాంధ్రుడు ఏపీకి ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని వారు సాధించే ప్రతి విజయం మాతృభూమికి గర్వకారణమన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న పారదర్శక పాలనను, అపారమైన అవకాశాలను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పాలని పిలుపునిచ్చారు.
Lokesh on Korean Investments : ప్రకృతి వనరుల కంటే కూడా కఠిన శ్రమ, ఆవిష్కరణలు, శాస్త్రీయ దృక్పథంతోనే దేశాలు వృద్ధి చెందుతాయని దక్షిణ కొరియా నిరూపించిందని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. అనంతపురంలో అడుగుపెట్టిన కియా ప్లాంట్ పూర్తిస్థాయి ఆటోమొబైల్ ఎకోసిస్టమ్గా ఎదిగిందని గుర్తుచేశారు. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని కొరియన్ కంపెనీలతో అలాంటి విజయగాథలను లిఖిస్తామని లోకేశ్ ఆకాంక్షించారు.
"తెలుగు ప్రజలు ఎక్కడ ఉన్నా ఐక్యంగా ఉండాలన్నదే ప్రభుత్వ ఏకైక లక్ష్యం. అధికారంలో ఉన్నా లేకపోయినా, తెలుగు సమాజం కోసం కలిసి పనిచేయడమే మా ఉద్దేశం. ఈ ప్రయత్నంలో మనమందరం భాగస్వాములు కావాలి. మీరే మా బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు. మన తెలుగు రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి మనం కలిసి పనిచేయాలి. అన్ని రంగాలలోనూ తెలుగు ప్రజలు గర్వపడేలా చేయడమే మా పరమావధి. ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ మీకు తోడుగా ఉంటుంది."- లోకేశ్, మంత్రి
విద్యార్థులు గ్లోబల్ మార్కెట్లో పోటీ : సీఎం చంద్రబాబు నాయకత్వంలో ఏపీ సరికొత్త అభివృద్ధి దశలోకి అడుగుపెట్టిందని లోకేశ్ అన్నారు. గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ల నమ్మకాన్ని గెలుచుకునేందుకు స్పీడ్, స్టెబిలిటీ, సర్వీస్ అనే '3ఎస్' మోడల్తో కూటమి ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోందని వివరించారు. రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగ యువతకు అంతర్జాతీయస్థాయి నైపుణ్యాలు అందించడమే ధ్యేయంగా విద్యావ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పులు తెస్తున్నట్లు తెలిపారు. సియోల్ నుంచి సిలికాన్ వ్యాలీ వరకు మన విద్యార్థులు గ్లోబల్ మార్కెట్లో పోటీపడేలా తీర్చిదిద్దుతున్నామని చెప్పారు.
దక్షిణ కొరియాలో భారత రాయబారి గౌరంగలాల్ దాస్తో లోకేశ్ మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ అయ్యారు. ఇండియా సెమీకండక్టర్ మిషన్, ఏపీ ఎలక్ట్రానిక్స్ పాలసీ 4.0కు అనుగుణంగా శాంసంగ్, ఎల్జీ, ఎస్కే వంటి కొరియన్ చిప్ దిగ్గజాలు, ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీలు ఏపీకి వచ్చేలా సహకరించాలని కోరారు.
ప్లగ్ అండ్ ప్లే టౌన్షిప్ ఏర్పాటు : కొరియన్ చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమల కోసం శ్రీసిటీలో ప్రత్యేక ప్లగ్ అండ్ ప్లే టౌన్షిప్ ఏర్పాటు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. కొరియా అధ్యక్షుడు లీ జే మ్యుంగ్ భారత పర్యటన దృష్ట్యా ఏపీలో కొరియా ఎన్క్లేవ్ ఏర్పాటుకు ఉన్న అనుకూలతలను రాయబారికి, లోకేశ్ వివరించారు. ఏపీ తీరప్రాంతంలో గ్రీన్ఫీల్డ్ షిప్యార్డ్, బ్యాటరీ టెక్నాలజీస్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్, ఏఐ రంగాల్లో కొరియా భాగస్వామ్యం కోరారు.
అనంతపురంలో ఉన్న కియా మొబిస్ ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని ఈవీ క్లస్టర్గా విస్తరించే అంశంపై రాయబారితో లోకేశ్ చర్చించారు. కొరియా కంపెనీలతో నిరంతరం సమన్వయం కోసం ప్రత్యేకంగా ఏపీ-కొరియా డెస్క్ను ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. ఈ నెల 10న సియోల్లో జరిగే ఇన్వెస్టర్ రోడ్షోను విజయవంతం చేసి కీలకమైన జీ2జీ ఒప్పందాలు కుదిరేలా రాయబార కార్యాలయం చొరవ తీసుకోవాలని కోరారు.
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