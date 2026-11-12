పెట్టుబడులకు ఏపీని కార్పొరేట్ హోంగా మార్చుకోండి: మంత్రి లోకేశ్
Visakha CII Summit 2026 : పెట్టుబడులకు ఏపీని కార్పొరేట్ హోంగా మార్చుకోవాలని పారిశ్రామిక దిగ్గజాలకు మంత్రి నారా లోకేశ్ పిలుపునిచ్చారు. విశాఖలో సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో రాష్ట్ర పారిశ్రామిక అవకాశాలను వివరించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 12:58 PM IST
పెట్టుబడులకు ఏపీని కార్పొరేట్ హోంగా మార్చుకోవాలని పారిశ్రామిక దిగ్గజాలకు మంత్రి నారా లోకేశ్ పిలుపునిచ్చారు. విశాఖలో సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో రాష్ట్ర పారిశ్రామిక అవకాశాలను వివరించారు. పెట్టుబడిదారులకు పూర్తి సహకారం అందిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. సమస్యల పరిష్కారానికి తాను ఫోన్ కాల్ దూరంలో ఉంటానన్నారు. అవసరమైతే వారి సొంత టీమ్ల కంటే వేగంగా స్పందిస్తామని స్పష్టం చేశారు.
ఏపీకి వెయ్యి కిలోమీటర్లకు పైగా తీరప్రాంతం, పోర్టులు, భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం బలమని మంత్రి లోకేశ్ వివరించారు. విశాఖ ఐటీ సిటీగా ఎదుగుతోందని, గూగుల్ ఏఐ హబ్ వంటి భారీ ప్రాజెక్టులు రాబోతున్నాయని తెలిపారు. 2024 జూన్ నుంచి రూ.22.6 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడుల హామీలు వచ్చాయని వెల్లడించారు. వీటిలో రూ.17.2 లక్షల కోట్ల ప్రాజెక్టులకు అనుమతులు లభించాయని, రూ.5.9 లక్షల కోట్ల పనులు ప్రారంభమయ్యాయని చెప్పారు.
ఏపీకి ప్రధాన కార్యాలయాలు : రేమండ్, ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ వంటి సంస్థల పెట్టుబడులను లోకేశ్ ఉదహరించారు. పారిశ్రామిక ప్రోత్సాహకాలు నేరుగా అందేలా ఎస్క్రో విధానం తీసుకొస్తున్నామని తెలిపారు. త్వరలో ఇన్వెస్టర్ ప్రొటెక్షన్ చట్టం తీసుకురానున్నట్లు ప్రకటించారు. స్పీడ్, స్టెబిలిటీ, సర్వీస్ తమ పారిశ్రామిక విధానమని స్పష్టం చేశారు. పరిశ్రమలతోపాటు ప్రధాన కార్యాలయాలనూ ఏపీకి తరలించాలని ఆహ్వానించారు.
మీకు మేము అండగా ఉంటాం : "ఏరోస్పేస్ రంగంలో పెట్టుబడులకు ఇది అనుకూల సమయం. చిన్న కంపెనీలతో వచ్చినా, విస్తరణకు అపార అవకాశాలు ఉన్నాయి. మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడంలో ఏమాత్రం వెనుకాడం. అనుమతుల విషయంలో ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా ఏర్పాట్లు. పెట్టుబడులకు వచ్చినవారికి వెంటనే అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తాం. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, సుస్థిర పాలన, మెరుగైన సేవ ఈ మూడే ప్రామాణికం. ఆంధ్రప్రదేశ్ను మీ సొంత ప్రాంతంగా భావించి పెట్టుబడులకు రండి. సమర్థ, స్థిరమైన నాయకత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఉన్న బలం. పెట్టుబడులు పెట్టండి, మీకు మేము అండగా ఉంటాం" అని మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.
"అత్యధిక సుదీర్ఘ తీరప్రాంతం ఉన్న రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓడరేవుల అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు చాలా అవకాశాలు. పర్యాటక పరంగానూ అభివృద్ధికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రాభివృద్ధిలో అందరూ భాగస్వామ్యం కావాలని పిలుపునిస్తున్నా. ఈ సదస్సు ద్వారా 12 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. పెట్టుబడులతో పాటు రెండు లక్షల మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా. విశాఖ సమీపంలో సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమ ఏర్పాటు కాబోతోంది. 'స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్' స్వయంగా పరిశీలించి పెట్టుబడులు పెట్టండి. అద్భుతమైన టూరిజం సర్క్యూట్లకు భారీ అవకాశాలు ఉన్నాయి." - నారా లోకేశ్, మంత్రి
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