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పార్టీ, పర్సనల్‌, ప్రభుత్వం ఈ మూడు ‘P’లే విజయానికి మంత్రం: లోకేశ్

టీడీపీ 3.0లో పార్టీ లైన్‌కు కట్టుబడటమే నాయకుల కర్తవ్యమన్న లోకేశ్ - 'నిజం గెలిచింది' పేరిట రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కార్యక్రమాలు - చంద్రబాబును అరెస్టు చేసి మూడేళ్లు అయిన సందర్భంగా కార్యక్రమం

TDP Leadership Conclave
టీడీపీ లీడర్ షిప్ కాంక్లేవ్‌లో నేతలకు లోకేశ్‌ దిశానిర్దేశం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 7:14 AM IST

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TDP Leadership Conclave : కార్యకర్తలే పార్టీకి అసలైన బలమని, వారి పోరాటం, త్యాగాలతోనే అధికారం దక్కిందని టీడీపీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మంత్రి లోకేశ్‌ స్పష్టం చేశారు. టీడీపీ 3.0లో పార్టీ లైన్‌కు కట్టుబడటమే నాయకుల కర్తవ్యమన్నారు. పార్టీ, పర్సనల్‌, ప్రభుత్వం ఈ మూడు ‘P’ లే విజయానికి మంత్రమన్న లోకేశ్. ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండాలని నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఇదే సమయంలో చంద్రబాబు అరెస్ట్‌కు మూడేళ్లు పూర్తవుతున్న నేపథ్యంలో ‘నిజం గెలిచింది’పేరుతో రాష్ట్రవ్యాప్త కార్యక్రమాలకు పిలుపునిచ్చారు.

మూడేళ్ల కిందట సరిగ్గా ఇదే రోజున తమ అధినేత చంద్రబాబును అర్థరాత్రి అరెస్ట్‌ చేసి రోడ్డు మార్గంలో కోర్టుకు తరలించారని, ఏ తప్పూ చెయకపోయినా, దాదాపు 53 రోజుల పాటు జైల్లో బంధించారని లోకేశ్​ గుర్తుచేసుకున్నారు. చంద్రబాబుకు కోర్టుతో పాటు ఈడీ కూడా క్లీన్‌చిట్‌ ఇచ్చిందని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ‘నిజం గెలిచింది’ కార్యక్రమం నిర్వహించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ రోజును బ్లాక్‌ డేగా పాటించాలని మంగళగిరిలోని టీడీపీ లీడర్ షిప్ కాంక్లేవ్‌లో నేతలను కోరారు.

"చంద్రబాబును అక్రమంగా అరెస్ట్‌ చేసి బుధవారానికి మూడేళ్లు. అర్ధరాత్రి అరెస్ట్‌ చేసి రోడ్డు మార్గంలో కోర్టుకు తీసుకెళ్లారు. 53 రోజులపాటు జైల్లో బంధించారు. చంద్రబాబుకు కోర్టు, ఈడీ క్లీన్‌ చిట్‌ ఇచ్చాయి. ‘నిజం గెలిచింది’ పేరుతో బుధవారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పార్టీ కార్యాలయాలు, ఇళ్లు, బూత్‌ స్థాయిలో 53 దీపాలు వెలిగిద్దాం. బ్లాక్‌ డేగా పాటిద్దాం" - లోకేశ్‌, టీడీపీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్

ఐదేళ్లలో 30 వేల ఉపాధ్యాయ పోస్టులు భర్తీ: డీఎస్సీపై వైఎస్సార్సీపీ దుష్ప్రచారాన్ని వాస్తవాలతో తిప్పికొట్టాలని లోకేశ్‌ సూచించారు. డీఎస్సీలో ఎలాంటి తప్పు జరగలేదని, ఆ వ్యవహారంలో వైఎస్సార్సీపీ వేసిన పిటిషన్లను కోర్టు కొట్టివేసిందన్నారు. జగన్‌ ఎన్ని కుతంత్రాలు పన్నినా, ఐదేళ్లలో 30 వేల ఉపాధ్యాయ పోస్టులు భర్తీ చేస్తామని తేల్చి చెప్పారు. ఐదేళ్లలో 10 వేల కానిస్టేబుల్‌ పోస్టులనూ భర్తీ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.

కష్టపడి పనిచేసే వారిని గుర్తించి ప్రోత్సహించాల్సిన బాధ్యత నాయకులదేనని లోకేశ్‌ అన్నారు. పార్టీకి దూరమైనవారు, అలకబూనిన వారిని గుర్తించి తిరిగి దగ్గరికి తీసుకురావాలని సూచించారు. నియోజకవర్గంలో చిన్న సమస్యనైనా సీరియస్‌గా తీసుకుని పరిష్కారానికి చొరవ చూపాలని నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

ప్రభుత్వ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని నేతలకు లోకేశ్‌ సూచించారు. నాయకత్వ నైపుణ్యాలను పెంచేందుకే లీడర్‌షిప్‌ కాంక్లేవ్‌ అని, ఇకపై ప్రతి 3 నెలలకోసారి నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. ఎన్నికల్లో తిరిగి గెలవాలంటే తమ బలహీనతలను గుర్తించి అధిగమించాలని సూచించారు.


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టీడీపీ లీడర్​షిప్​ కాంక్లేవ్
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TDP LEADERSHIP CONCLAVE

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