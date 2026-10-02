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రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయడమే హార్టికల్చర్‌ హబ్‌ లక్ష్యం: మంత్రి లోకేశ్

మదనపల్లెలో ఉద్యాన హబ్‌, ఐఏఎస్‌ఏ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో మంత్రి లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. విత్తనం నుంచి ఉత్పత్తి, మార్కెటింగ్‌ వరకు అన్ని దశల్లో పరిశోధనలు జరిగేలా ఇండియన్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ అగ్రికల్చర్‌కు శ్రీకారం చుట్టామని తెలిపారు.

Minister Lokesh Speech in Madanapalle
మంత్రి నారా లోకేశ్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 2:11 PM IST

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Minister Lokesh Speech in Madanapalle : రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయడమే రాయలసీమ హార్టికల్చర్‌ హబ్‌గా లక్ష్యమని మంత్రి నారా లోకేశ్‌ స్పష్టం చేశారు. ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన ఎన్నో పండ్ల వెరైటీలు ఇకపై ఇక్కడ పండించే సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి వస్తాయన్నారు. చంద్రబాబు ముందుచూపుతో ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసి, కరవు సీమకు నీటిని తీసుకొచ్చారన్నారు. చంద్రబాబును వాటర్‌ మ్యాన్‌గా ఓ ఇంగ్లీషు పత్రిక అభివర్ణిస్తే, గొడ్డలి పార్టీ ఓర్చుకోలేకపోయిందని విమర్శించారు. సీమకు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలూ ఈ హార్టికల్చర్‌ హబ్‌తో వస్తాయని తెలిపారు. అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లె మండలం బి.కె.పల్లిలో శుక్రవారం నిర్వహించిన ‘రాయలసీమ ఉద్యాన హబ్‌’ ప్రాజెక్టు భూమిపూజ కార్యక్రమంలో లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో మాట్లాడారు.

రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు చేస్తాం: రైతు కుటుంబంలో పుట్టిన చంద్రబాబుకు రైతుల కష్టాలు బాగా తెలుసునని లోకేశ్ అన్నారు. 1997లోనే ఇజ్రాయిల్‌ నుంచి డ్రిప్‌ ఇరిగేషన్‌ విధానాన్ని తీసుకొచ్చి రైతులకు పరిచయం చేశారని చెప్పారు. రాయలసీమలో పండిస్తున్న అరటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు ఉందన్నారు. రైతులు పండించిన పంటలు ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేసే స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని పేర్కొన్నారు. విత్తనం నుంచి ఉత్పత్తి, మార్కెటింగ్‌ వరకు అన్ని దశల్లో పరిశోధనలు జరిగేలా ఇండియన్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ అగ్రికల్చర్‌కు శ్రీకారం చుట్టామని తెలిపారు. రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేసే బాధ్యత ఎన్డీయే ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు.

రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయడమే హార్టికల్చర్‌ హబ్‌గా లక్ష్యం: మంత్రి లోకేశ్ (ETV Bharat)

ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసేది టీడీపీనే: రాయలసీమ రైతులకు వరంగా ఉన్న డ్రిప్‌ ఇరిగేషన్‌ను ఎత్తివేసింది గత ప్రభుత్వమేనని లోకేశ్‌ విమర్శించారు. పట్టిసీమను దండగ అన్నది గొడ్డలి పార్టీ కాదా అని లోకేశ్ ప్రశ్నించారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు ఏంటో అర్థం కాలేదని చెప్పిన వారూ ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు చేయడమే కాకుండా వాటిని పూర్తి చేసేది టీడీపీయేనని అన్నారు.

పాదయాత్రలో రైతుల కష్టాలు చూశా: ‘యువగళం’ పాదయాత్రను రాయలసీమ గడ్డపైనే ప్రారంభించానని లోకేశ్‌ తెలిపారు. పాదయాత్ర సందర్భంగా తనపై బాటిళ్లు, కోడిగుడ్లు విసిరినా రాయలసీమ ప్రజల ఆశీస్సులతో యాత్ర కొనసాగించానన్నారు. పాదయాత్రలో రైతుల కష్టాలను తెలుసుకున్నానని చెప్పారు. 2023 జూన్‌లో కడపలో ‘మిషన్‌ రాయలసీమ’ డిక్లరేషన్‌ ప్రకటించి, రాయలసీమను హార్టికల్చర్‌ హబ్‌గా తీర్చిదిద్దుతామని హామీ ఇచ్చామని గుర్తుచేశారు.

"రైతులు బాగుంటే దేశం బాగుంటుందని చెప్పిన మొదటి వ్యక్తి గాంధీ. యువగళం పాదయాత్రలో సీమ రైతుల కష్టాలు తెలుసుకున్నా. కడపలో 2023 జూన్‌లో మిషన్‌ రాయలసీమకు డిక్లరేషన్‌ ఇచ్చా. రాయలసీమను హార్టికల్చర్ హబ్‌గా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత మాది అని చెప్పాం. ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్‌కు నేడు శ్రీకారం చుట్టాం. హార్టికల్చర్‌ హబ్‌తో రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు అవుతుంది" - లోకేశ్, మంత్రి

త్యాగాలకు మదనపల్లె మారుపేరు: మదనపల్లె గడ్డ త్యాగం, పోరాటానికి మారుపేరని లోకేశ్‌ అన్నారు. స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ సమయంలో మహాత్మాగాంధీ మదనపల్లెకు వచ్చారని గుర్తుచేశారు. ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో స్వాతంత్ర్య ఉద్యమానికి అత్యధిక విరాళాలు అందించిన ప్రాంతాల్లో మదనపల్లె ముందుందని తెలిపారు. బ్రిటిష్‌ పాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాడి లాఠీదెబ్బలు తిన్న బీటీ కళాశాల విద్యార్థులను కొనియాడారు. స్వాతంత్ర్యం, స్వేచ్ఛ విలువలను దేశానికి చాటిన గొప్ప వ్యక్తి గాంధీజీ అని అన్నారు. రైతులు బాగుంటేనే దేశం బాగుంటుందని గాంధీ చెప్పారని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌, సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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