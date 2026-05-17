'నిర్మాణ దశలోనే అమరావతి అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది' - స్ఫూర్తిదాయక గాథలను పంచుకున్న లోకేశ్
అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ ఒక గొప్ప స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుందన్న లోకేశ్ - ఎక్స్ వేదికగా స్ఫూర్తిదాయక గాథలను పంచుకున్న మంత్రి - క్వాంటం నిర్మాణంలో యువత కృషి అభినందనీయమని కితాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 7:08 PM IST
Minister Lokesh Says Amaravati Attracts Future Innovators and Scientists: రాజధాని అమరావతి నిర్మాణ దశలోనే, భవిష్యత్తు కోసం కలలు కనే నూతన సృష్టికర్తలు, శాస్త్రవేత్తలు, పరిశోధకులు తదితరులను ఆకర్షిస్తోందని ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆర్టీజీఎస్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు. అమరావతిపై ఉన్న నమ్మకానికి, మన ప్రతిష్టాత్మక లక్ష్యాలకు, ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు ఇదొక శక్తివంతమైన సందేశమని మంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు. అమరావతి వేదికగా సాకారం అవుతున్న కొన్ని స్ఫూర్తిదాయక గాథలను మంత్రి ఎక్స్ వేదికగా పంచుకున్నారు.
Pallavi Kayala from Guntur is the daughter of a rickshaw driver, had a perfect 600 score in Class X and is now an IIIT-trained engineer. Gopal Joshi moved from Mumbai to work on quantum operations. Nagalakshmaiah is building advanced radio frequency systems after years of… pic.twitter.com/Gh7sERmNu0— Lokesh Nara (@naralokesh) May 17, 2026
గుంటూరుకు చెందిన పల్లవి కాయల ఒక సామాన్య రిక్షా కార్మికుడి కుమార్తె అని గుర్తు చేశారు. పదో తరగతిలో 600కి 600 మార్కులు సాధించిన ఆమె, ప్రస్తుతం ట్రిపుల్ ఐటీ (ఐఐఐటీ)లో శిక్షణ పొందిన ప్రతిభావంతమైన ఇంజనీర్ అని వివరించారు. అలాగే, క్వాంటం ఆపరేషన్స్పై పనిచేసేందుకు గోపాల్ జోషి ముంబై నగరాన్ని వదిలి ఇక్కడికి మారారన్నారు. దేశంలోని ప్రముఖ పరిశోధనా సంస్థలలో కొన్నేళ్లపాటు రీసెర్చ్ చేసిన నాగ లక్ష్మయ్య ఇప్పుడు అమరావతిలోనే అధునాతన రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ వ్యవస్థలను నిర్మిస్తున్నారని మంత్రి లోకేశ్ వివరించారు.
యువత కృషి అభినందనీయం : వీరంతా కేవలం మీడియాలో కనిపించేపేర్లు మాత్రమే కాకుండా, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విజన్ను నమ్మి, భవిష్యత్తు తరాల కోసం ఇక్కడే శ్రమిస్తున్న అసాధారణ మేధావులని లోకేశ్ కొనియాడారు. అమరావతిలో భారతదేశ క్వాంటం భవిష్యత్తును నిర్మించడంలో భాగస్వాములు అవుతున్న ఈ యువ భారతీయుల కృషి నిజంగా అభినందనీయమని మంత్రి లోకేశ్ ఈ సందర్భంగా వారిని ప్రశంసించారు. భారతదేశంలోనే అత్యంత వేగంగా ఎదుగుతున్న డీప్-టెక్ హబ్కు అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ ఒక గొప్ప స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుందని నారా లోకేశ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
క్వాంటమ్ విప్లవం దిశగా ఏపీ: మరోవైపు భారతదేశం క్వాంటమ్ విప్లవానికి నాయకత్వం వహించే దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అడుగులు వేస్తోంది. క్వాంటం వ్యాలీకి ప్రభుత్వం 50 ఎకరాలు కేటాయించింది. భారతదేశపు మొదటి 133 క్యూబిట్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ను అమరావతికి తీసుకురావటంలో ఐబీఎం, టీసీఎస్, ఎల్ అండ్ టి సంస్థలు కీలకంగా వ్యవహరించాయి. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్స్, క్వాంటమ్ సెన్సార్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డిఫెన్స్, హెల్త్కేర్, ఫైనాన్స్ వంటి కీలక రంగాల్లో పరిశోధన చేయనున్నారు. ఆగస్టు నాటికి క్వాంటమ్ వ్యాలీ భవనం సిద్ధం చేసి, డిసెంబర్ కల్లా క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
క్వాంటం భవనానికి శంకుస్థాపనతో దేశ భవిష్యత్ సాంకేతికతకు అమరావతిలో పునాది వేశామని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. హైదరాబాద్ను ఐటీ రంగంలో ప్రపంచ పటంలో నిలబెట్టిన విజనరీ చంద్రబాబు ఇప్పుడు అమరావతిని తదుపరి సాంకేతికత కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారని చెప్పారు. వినూత్న ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దేందుకు క్వాంటం కంప్యూటింగ్ ఎంతో కీలకం కానుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇప్పటికే 50 వేల మందికి పైగా యువత క్వాంటం కంప్యూటింగ్ శిక్షణ పొందారని వివరించారు. మెరుగైన ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాల కేంద్రంగా అమరావతి క్వాంటం కేంద్రం అభివృద్ధి చెందుతుందని తెలిపారు.
