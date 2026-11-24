మారిటైం రంగంలో ఆగ్నేయాసియా దేశాలతో భాగస్వామ్యాలను కోరుకుంటున్నాం: లోకేశ్
ASEAN India Maritime Conclave : మారిటైం రంగంలో ఆగ్నేయాసియా దేశాలతో బలమైన, శాశ్వత భాగస్వామ్యాలను కోరుకుంటున్నామని లోకేశ్ అన్నారు. ఈ మేరకు విశాఖలో నిర్వహించిన 'ఆసియన్-ఇండియా మారిటైం కాన్క్లేవ్'లో ఆయన మాట్లాడారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 10:58 AM IST
మారిటైం రంగంలో ఆగ్నేయాసియా దేశాలతో బలమైన, శాశ్వత భాగస్వామ్యాలను కోరుకుంటున్నామని మంత్రి లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. సముద్రాల అనుసంధానం, సాంకేతికత, స్వచ్ఛ ఇంధనం, నైపుణ్యాభివృద్ధి రంగాల్లో కలిసి పనిచేసేందుకు ఏపీ సిద్ధంగా ఉందన్నారు. దేశ తూర్పు నౌకాదళ ప్రధాన కేంద్రమైన విశాఖ వాణిజ్య, సాంకేతిక రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతోందని చెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ను మేజర్ మారిటైం, ఇండస్ట్రియల్ గేట్వేగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తున్నామని తెలిపారు.
ఈ మేరకు ఇండియా ఫౌండేషన్, విదేశాంగ శాఖల భాగస్వామ్యంతో విశాఖలో సోమవారం నిర్వహించిన 'ఆసియన్-ఇండియా మారిటైం కాన్క్లేవ్'లో విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ సహాయమంత్రి పబిత్ర మార్గరీటాతో కలిసి లోకేశ్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు. రామాయపట్నం, మూలపేట, మచిలీపట్నం, కాకినాడల్లో పోర్టుల నిర్మాణం సాగుతోందని లోకేశ్ తెలిపారు. రవాణా అనుసంధానాన్ని మెరుగు పరచడంతోపాటు ఏపీ సహా పొరుగు రాష్ట్రాల్లోని పరిశ్రమలకు ఈ పోర్టులు తోడ్పాటునందిస్తాయని చెప్పారు. దుగరాజపట్నంలో రూ.30,000ల కోట్ల పెట్టుబడితో మేజర్ షిప్ బిల్డింగ్ క్లస్టర్ను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించామన్నారు. విశాఖలో పోర్టు విస్తరణ, లాజిస్టిక్స్, ప్రత్యేక టెర్మినల్స్, నౌకల మరమ్మతులు తదితరాలకు రూ.7500 కోట్ల విలువైన ఐదు అవగాహన ఒప్పందాలు గత వారమే కుదిరాయని లోకేశ్ వివరించారు.
'2028 నాటికి ఐదు మంది సముద్రరంగ నిపుణులకు శిక్షణ ఇవ్వాలని ఏపీ మారిటైం పాలసీ నిర్దేశించింది. షిప్ బిల్డింగ్, మెరైన్ ఇంజినీరింగ్, లాజిస్టిక్స్, మారిటైం టెక్నాలజీ తదితర రంగాల్లో యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నాం. జువ్వలదిన్నె వద్ద మానవ రహిత సముద్ర వ్యవస్థల అభివృద్ధికి సాగర్ డిఫెన్స్ ఇంజినీరింగ్ సంస్థతో కలిసి పనిచేస్తున్నాం' అని లోకేశ్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో నేవీ చీఫ్ అడ్మిరల్ కృష్ణ స్వామినాథన్, మాజీ ప్రధానాధికారి అడ్మిరల్ దినేష్కుమార్ త్రిపాఠి, ఇండియా ఫౌండేషన్ అధ్యక్షుడు రామ్మాధవ్, వివిధ దేశాల రాయబారులు, ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
ఏపీకి అపార అవకాశాలు : అంతర్జాతీయ సముద్ర వాణిజ్యంలో విశాఖపట్నం కీలకపాత్ర పోషించనుందని కేంద్రమంత్రి పబిత్ర మార్గరీటా అన్నారు. కాంక్లేవ్ సందర్భంగా ఆయన విలేకర్లతో మాట్లాడారు. ఆసియా దేశాలతో భారత్ సంబంధాలు, సముద్రయాన రంగంలో పరస్పర సహకారం, ఏపీ తీరప్రాంత అభివృద్ధి అవకాశాలను వివరించారు. "భారత్-ఆసియా దేశాల మధ్య బంగాళాఖాతం అనుసంధాన వారధిగా నిలుస్తోంది. సుదీర్ఘ తీరప్రాంతం కలిగిన ఏపీకి సముద్రయాన రంగంలో విస్తృత అవకాశాలు ఉన్నాయి. నౌకా నిర్మాణం, షిప్పింగ్ సహా వివిధ విభాగాల సమగ్ర అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు ప్రాజెక్టులను ఆమోదించింది. ఆయా రంగాల్లో మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతంచేయడం, అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యాన్ని పెంపొందించడం ద్వారా ఏపీ మరింత పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది" అని పబిత్ర మార్గరీటా చెప్పారు.
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