రాప్తాడు బాలిక ఫైటర్ - త్వరలోనే కోలుకుని వస్తుంది: మంత్రి లోకేశ్
Minister Lokesh on Raptadu Girl: రాప్తాడు బాలిక ఆరోగ్య పరిస్థితిపై మణిపాల్ ఆస్పత్రి వైద్యులతో మంత్రి లోకేశ్ సమీక్షించారు. బాలిక ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి వైద్యులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 5:20 PM IST
రాప్తాడు బాలిక ఒక ఫైటర్ అని త్వరలోనే కోలుకుని ఆరోగ్యంగా ఇంటికి తిరిగి వస్తుందని మంత్రి నారా లోకేశ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ కావటంతో తన బాధ్యత తీరిపోయినట్లు కాదని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. బాలిక పూర్తిగా కోలుకుని మునుపటిలా నవ్వుతూ సంతోషంగా సాధారణ జీవితం గడిపే వరకు అండా ఉంటానని భరోసా ఇచ్చారు.
ఉన్మాది దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడి బెంగళూరులోని మణిపాల్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాలిక ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి మంత్రి లోకేశ్ వైద్యులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఉండవల్లి నివాసం నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా వైద్యులతో ఆయన మాట్లాడారు. బాలికకు అందుతున్న చికిత్స, ఆరోగ్య పురోగతికి సంబంధించిన వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. బాలిక వేగంగా కోలుకుంటోందని వైద్యులు చెప్పడంతో లోకేశ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
I reviewed her recovery of the child with the doctors at @ManipalHealth Bengaluru today. She is now breathing on her own without ventilator support, eating again, and taking her first steps with assistance. Most heartening of all, she has started smiling again. I have directed officials to arrange a local mental health professional and a dedicated rehabilitation therapist with GGH Anantapur so that her care continues after discharge. Heartfelt thanks to the Manipal team and the Anantapur doctors for saving her life. I will stand by her until she fully recovers.— Lokesh Nara (@naralokesh) November 18, 2026
ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తకుండా: డిశ్చార్జ్ తర్వాత కూడా వైద్య సంరక్షణలో ఎలాంటి లోటు ఉండకూడదని మంత్రి లోకేశ్ సూచించారు. స్థానికంగా మానసిక వైద్య నిపుణుడిని అందుబాటులో ఉంచాలని ఆదేశించారు. అనంతపురం ఆసుపత్రి సహకారంతో ప్రత్యేక థెరపిస్ట్ను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. భవిష్యత్తులో అవసరమయ్యే శస్త్రచికిత్సలపై సమగ్ర ప్రణాళిక సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. ఇంటి వద్ద ఇన్ఫెక్షన్లు, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
ఈ సందర్భంగా లోకేశ్ మాట్లాడుతూ "బాలిక మళ్లీ తోటి పిల్లలతో కలిసి సంతోషంగా గడపాలి. తను పూర్తిగా కోలుకునే వరకు బాధ్యత తీసుకుంటాను" అని చెప్పారు. బాలిక ఆరోగ్యంలో గణనీయమైన మెరుగుదల కనిపిస్తోందన్నారు. ప్రస్తుతం వెంటిలేటర్ అవసరం లేకుండా శ్వాస తీసుకుంటోందని, నోటి ద్వారా ఆహారం తీసుకుంటోందని వివరించారు. చిన్నపాటి గాయాలకు చికిత్స కొనసాగుతోందని వైద్యులు వివరించారు. ఇతరుల సహాయంతో నెమ్మదిగా నడుస్తోందని వైద్యులు తెలిపారు.
వైద్యులకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు: అలాగే రాయడానికి శిక్షణ కూడా ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించారు. రెండు రోజుల క్రితం నవ్వమని అడిగితే చిరునవ్వు చిందించిందని చెప్పారు. ఆమె నిజంగా ఫైటర్ అని వైద్యులు చెప్పడంతో లోకేశ్ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. వైద్య బృందానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. డిశ్చార్జ్ తర్వాత కూడా వైద్య సంరక్షణలో ఎలాంటి లోటు ఉండకూడదని, మానసిక వైద్య నిపుణులు, ప్రత్యేక థెరపిస్ట్ను అందుబాటులో ఉంచాలని లోకేశ్ సూచించారు. బాలిక ప్రాణాలు కాపాడిన వైద్యులకు లోకేశ్ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
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