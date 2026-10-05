కనీసం వెయ్యి పాఠశాలలను 5-స్టార్ స్థాయికి అభివృద్ధి చేయాలి: మంత్రి లోకేశ్
ఏజెన్సీ, వెనుకబడిన ప్రాంతాల పాఠశాలలతోపాటు స్కిల్ డెవలప్మెంట్పై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. ఈ ఏడాది 5 లక్షల మంది విద్యార్థులకు నైపుణ్య శిక్షణ అందించేలా కార్యాచరణ రూపొందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 5:35 PM IST
Minister Lokesh Reviews Infrastructure Development in Schools: ప్రభుత్వ పాఠశాలల రూపురేఖలు మార్చేలా మంత్రి లోకేశ్ కీలక లక్ష్యాలు నిర్దేశించారు. 2029 నాటికి అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలను 4-స్టార్ స్థాయికి, కనీసం వెయ్యి స్కూళ్లను 5-స్టార్ స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని ఆదేశించారు. ఏజెన్సీ, వెనకబడిన ప్రాంతాల పాఠశాలలతోపాటు స్కిల్ డెవలప్మెంట్పై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. ఈ ఏడాది 5 లక్షల మంది విద్యార్థులకు నైపుణ్య శిక్షణ అందించేలా కార్యాచరణ రూపొందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
మౌలిక వసతులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ: పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిపై మంత్రి లోకేశ్ సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ విద్యా సంవత్సరంలో జీరో-స్టార్ పాఠశాలలన్నింటినీ వన్-స్టార్ స్థాయికి చేర్చాలని ఆదేశించారు. ఏడాదిలోగా వన్-స్టార్ స్కూళ్లను టూ-స్టార్కు అప్గ్రేడ్ చేయాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 16 వందల 85 వన్-స్టార్, 15 వేల 618 టూ-స్టార్, 19 వేల 99 త్రీ-స్టార్, 7 వేల 172 ఫోర్-స్టార్ పాఠశాలలు ఉన్నట్లు అధికారులు వివరించారు. ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లోని పాఠశాలల మౌలిక వసతులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని మంత్రి సూచించారు. నియోజకవర్గానికి ఒకటి చొప్పున 175 లీప్ స్కూళ్లను అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించారు. పాఠశాలల మౌలిక సదుపాయాల పురోగతికి డీఈఓలు, ఎంఈఓలు, సీఆర్పీలకు బాధ్యతలు అప్పగించాలని సూచించారు.
5 లక్షల మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ: రాష్ట్రంలోని 7 వేల హైస్కూళ్లలో పూర్తిస్థాయి కంప్యూటర్ ల్యాబ్లు, అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ల ఏర్పాటుపై దృష్టి పెట్టాలని లోకేశ్ ఆదేశించారు. అకడమిక్ సంస్కరణలు పూర్తయినందున ఇక అధికారులు, ఉపాధ్యాయులు పూర్తిగా అభ్యసన ఫలితాల మెరుగుదలపై దృష్టి సారించాలని సూచించారు. విద్యార్థులకు నైపుణ్య శిక్షణ అందించడంపై మంత్రి ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన ద్వారా ఈ ఏడాది 5 లక్షల మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ అందించేలా చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ప్రధానమంత్రి ఇంటర్న్షిప్, నేషనల్ అప్రెంటిస్షిప్ పథకాలను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవాలని సూచించారు.
రాష్ట్రంలోని ప్రతి నిరుద్యోగ యువతీయువకుడిని స్కిల్ పోర్టల్లోకి తీసుకురావాలని లోకేశ్ ఆదేశించారు. ఏఐ ఆధారిత ఇంటర్వ్యూల ద్వారా వారి నైపుణ్యాలను గుర్తించి ఉద్యోగ అవకాశాలకు అనుసంధానం చేయాలని సూచించారు. సీడాప్, ఓంక్యాప్ ద్వారా జర్మన్, జపనీస్ వంటి విదేశీ భాషల్లో శిక్షణ ఇప్పించి అంతర్జాతీయ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేలా చర్యలు చేపట్టాలని స్పష్టం చేశారు.
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