గుడ్న్యూస్ - 3,168 ఉద్యోగాలకు సెప్టెంబర్లో, 5,369 ఉద్యోగాలకు అక్టోబర్లో నోటిఫికేషన్
జాబ్ క్యాలెండర్ -2026పై మంత్రుల బృందంతో విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష - ఉద్యోగాల భర్తీ నోటిఫికేషన్ విడుదలకు పగడ్బందీ ప్రణాళిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 7:56 PM IST
Minister Lokesh Review Meeting About Job Calendar 2026: నిరుద్యోగులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉద్యోగాల భర్తీ నోటిఫికేషన్ విడుదల పకడ్బందీగా ఉండాలని మంత్రి లోకేశ్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఉండవల్లి సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో జాబ్ క్యాలెండర్-2026పై మంత్రుల బృందంతో ఆయన ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. గ్రూప్-1కు సంబంధించి గతంలో సూచించిన పోస్టుల సంఖ్యను పెంచాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు. జాబ్ కేలండర్-2026 ప్రకారమే 4 దశల్లో మొత్తం 10 వేల 60 ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఇప్పటికే మొదటి దశ కింద వివిధ వర్సిటీల్లో 15 వందల 23 అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ప్రక్రియ ముగిసింది.
హోంశాఖలోనే అత్యధికం: రెండోదశ కింద వివిధ శాఖల్లోని 3 వేల 168 పోస్టుల భర్తీకి సెప్టెంబర్ 15న నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల అమలు, సాంకేతిక కారణాల వల్లే ఆగస్టు నుంచి సెప్టెంబర్ 15కు రెండోదశ నోటిఫికేషన్ తేదీ మారిందని వివరించారు. రెండో దశలోని మొత్తం పోస్టుల్లో అత్యధికంగా హోంశాఖలోనే 2 వేల 225 ఉద్యోగాల భర్తీకి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. 3, 4 దశల్లోని 5 వేల 369 ఉద్యోగాల భర్తీకి ఒకేసారి అక్టోబర్ 15న నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలని మంత్రి ఆదేశించారు.
ఖాళీల వివరాలు చెప్తారు: ఇప్పటికే మొదటి దశ కింద వివిధ వర్సిటీల్లో 1,523 అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ప్రక్రియ ముగిసింది. జాబ్ క్యాలెండర్ -2026 పూర్తి ఖాళీల వివరాలను వచ్చే నెల 6వ తేదీన జరిగే మంత్రివర్గ భేటీలో అధికారులు ప్రవేశపెట్టనున్నారు. జూమ్లో మంత్రులు వంగలపూడి అనిత, పి. నారాయణ, కొండపల్లి శ్రీనివాస్, కందుల దుర్గేశ్, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జి. సాయి ప్రసాద్లు హాజరయ్యారు. వివిధ శాఖల్లో భర్తీ చేయాల్సిన పోస్టుల గురించి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా అధికారులు వివరించారు.