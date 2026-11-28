అమరావతి అన్స్టాపబుల్ - 'నాడు-నేడు' వీడియో పంచుకున్న లోకేశ్
Minister Lokesh Releases Video on Amaravati: ప్రతి 100 రోజులకు రాజధాని మరో అడుగు ముందుకు సాగుతోందని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. క్షేత్రస్థాయిలో జరుగుతున్న పనుల వేగాన్ని చూపిస్తూ ‘నాడు-నేడు’ వీడియోను పంచుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 1:44 PM IST
మంత్రి నారా లోకేశ్ రాజధాని అమరావతి నిర్మాణ వేగాన్ని వీడియో ద్వారా చాటి చెప్పారు. ప్రతి 100 రోజులకు ప్రజా రాజధాని మరో అడుగు ముందుకు సాగుతోందని తెలిపారు. పట్టుదలతో పనిచేసే ప్రభుత్వం, అంకితభావంతో పని చేసే బృందం ఉంటే ఎలాంటి లక్ష్యాన్నైనా సాధించవచ్చని మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.
కల సాకారమవుతోంది : క్షేత్రస్థాయిలో జరుగుతున్న పనుల వేగాన్ని చూపిస్తూ ‘నాడు-నేడు’ పేరిట వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ప్రతి 100 రోజులకు అమరావతి సరికొత్త రూపు సంతరించుకుంటుందని ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజల రాజధాని కల సాకారమవుతోందని #AmaravatiUnstoppable హ్యాష్ట్యాగ్తో సందేశమిచ్చారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా వీడియో పోస్ట్ చేశారు.
100 days at a time, #Amaravati is rising. Watch the pace of work on the ground: this is what a determined government and a committed team can deliver. Every 100 days, the people's capital gets closer to reality. #AmaravatiUnstoppable https://t.co/nlJzG78VgK— Lokesh Nara (@naralokesh) November 27, 2026