ఏపీ పదో తరగతి సప్లిమెంటరీ పరీక్షల ఫలితాలు విడుదల
పదో తరగతి అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల - ఎక్స్ వేదికగా ఫలితాలు విడుదల చేసిన మంత్రి నారా లోకేశ్ - ఫలితాల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించిన 78,261 మంది విద్యార్థులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 11:35 AM IST
AP 10th Supplementary Results 2026 : ఏపీ టెన్త్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలను మంత్రి నారా లోకేశ్ ఇవాళ విడుదల చేశారు. పరీక్షలకు హాజరైన 94,990 మంది విద్యార్థుల్లో 78,261 మంది విజయవంతంగా ఉత్తీర్ణత సాధించారని వెల్లడించారు. 82.39 శాతం ఉత్తీర్ణత శాతం నమోదు కావటం సంతోషంగా ఉందని అన్నారు. గత ఏడాదితో పోలిస్తే 6.25 శాతం మెరుగుపడటం విశేషమన్నారు. ఫలితాలను https://results.bse.ap.gov.in/ లేదా వాట్సప్ నెంబర్ 955230009 ద్వారా తెలుసుకోవచ్చని తెలిపారు.
Happy to announce the results of the SSC Advanced Supplementary Examinations (ASE) – May 2026.— Lokesh Nara (@naralokesh) June 19, 2026
Out of 94,990 students who appeared for the examinations, 78,261 students have successfully passed, achieving an impressive pass percentage of 82.39%—a significant improvement from…
ఎస్ఎస్సీ పబ్లిక్ పరీక్షల తర్వాత విద్యార్థులకు ప్రత్యేక విద్యా మద్దతు, ఇంటెన్సివ్ కోచింగ్, వ్యక్తిగత మార్గదర్శకత్వాన్ని ప్రభుత్వం అందించిందని లోకేశ్ తెలిపారు. 20 రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళిక విజయవంతమైందనడానికి ఈ ప్రోత్సాహకరమైన ఫలితాలే నిదర్శనమన్నారు. విజయానికి కారణమైన విద్యార్థులకు, తల్లిదండ్రులకు, ఉపాధ్యాయులకు పాఠశాల సిబ్బందికి అభినందనలు తెలిపారు. విద్యార్థులందరూ భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని లోకేశ్ ఆకాంక్షించారు.
ఏపీ ఇంటర్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల
ట్రిపుల్ఐటీల్లో బాలికల హవా - ఎంపిక జాబితాలో 70.66% మంది అమ్మాయిలే