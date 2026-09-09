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'మూడేళ్ల క్రితం ఇదేరోజున చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్ట్' - ఎక్స్​లో మంత్రి లోకేశ్ భావోద్వేగ పోస్టు

చంద్రబాబును అక్రమ కేసులో అరెస్ట్ చేసి, 53 రోజుల పాటు జైల్లో పెట్టిందని లోకేశ్​ ధ్వజం - సాయంత్రం 53 దీపాలు, కొవ్వొత్తులు వెలిగించాలని పిలుపు

Minister Lokesh on CBN Arrest
మంత్రి నారా లోకేశ్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 2:22 PM IST

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Updated : September 9, 2026 at 3:09 PM IST

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Minister Lokesh on CBN Arrest : మూడేళ్ల క్రితం ఇదే రోజు, రాజకీయ కక్ష సాధింపులకు తెరలేపిన గొడ్డలి పార్టీ చంద్రబాబును అక్రమ కేసులో అరెస్ట్ చేసి, అర్ధరాత్రి నిర్బంధించి 53 రోజుల పాటు జైల్లో పెట్టిందని మంత్రి లోకేశ్​ ధ్వజమెత్తారు. అధికారం అడ్డుపెట్టుకుని అక్రమ కేసులతో చంద్రబాబును వేధించినా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగుజాతి మాత్రం "నిజం గెలవాలి" అంటూ ఆయనకు అండగా నిలిచిందని గుర్తు చేశారు.

చివరకు కక్ష సాధింపు రాజకీయాలకు, అక్రమ కేసులకు న్యాయస్థానాలే చెక్ పెట్టాయని, చంద్రబాబు నిర్బంధం నుంచి బయటకు వచ్చారని తెలిపారు. అబద్ధాలతో, అక్రమ కేసులతో నిజాన్ని ఎన్నాళ్లూ బంధించలేరని నిరూపితమైందని, కుట్రలు ఓడిపోయి నిజం గెలిచిందని లోకేశ్​ స్పష్టం చేశారు. నాటి చీకటి రోజుల్లో చంద్రబాబుకు అండగా నిలిచిన ప్రతి తెలుగువాడి మద్దతును ఎప్పటికీ మర్చిపోలేమని, వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మంత్రి లోకేశ్ ఎక్స్​లో పోస్టు చేశారు.

టీడీపీ ఎన్నారై విభాగం నూతన కార్యవర్గం మంగళగిరి ఎన్టీఆర్ భవన్‌లో మంత్రి లోకేశ్ సమక్షంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది. అనంతరం మంత్రి లోకేశ్ మాట్లాడుతూ "సరిగ్గా మూడేళ్ల క్రితం ఇదేరోజు చంద్రబాబును అక్రమంగా అరెస్టు చేశారు. ఏ తప్పు చేయని నాయకుడిని అక్రమంగా 53 రోజుల పాటు నిర్బంధించారు. కుటుంబసభ్యులకు సరైన ములాఖత్‌లు కూడా ఇవ్వలేదు. ఆ పరిస్థితుల్లో రాజకీయాలు అవసరమా అని బ్రహ్మణి కూడా నాతో అంది.

కోర్టు హాల్ బయట చెక్క కుర్చీలో చంద్రబాబును కూర్చోబెట్టిన ఫొటోను లోకేశ్​ ప్రదర్శించారు. నాటి చీకటి రోజులను ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్న తీరును ప్రతిఒక్కరూ గుర్తుంచుకోవాలి. రాష్ట్రానికి ఎంతో సేవ చేసిన నాయకుడికి ఈ దుస్థితి ఏంటని ప్రపంచమంతా కదిలింది. నిజం గెలిచిన తీరుకు గుర్తుగా సాయంత్రం 53 దీపాలు, కాండిల్స్ వెలిగిద్దాం. కలిసికట్టుగా 2029లోనూ ఎన్డీఏను గెలిపించాలని" మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు.

గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో టీడీపీ నేతలను అక్రమ కేసులతో వేధించారని మంత్రి లోకేశ్​ అన్నారు. చంద్రబాబును అక్రమంగా అరెస్టు చేసినప్పుడు ఎన్నారైలు అండగా నిలిచారన్నారు. ఎన్నారైలు ఇచ్చిన బలంతో తెలుగుజాతి కోసం నిలబడ్డామన్నారు.

జగన్‌పై టీడీపీ నేతల ఆగ్రహం: మరోవైపు చంద్రబాబును అక్రమ కేసులో అరెస్ట్ చేసి మూడేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా టీడీపీ నేతలు ఆనాటి జగన్ ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. సెప్టెంబర్ 9 తెలుగుజాతి చరిత్రలో చీకటి రోజని మంత్రులు నిమ్మల రామానాయుడు, అచ్చెన్నాయుడు, సవిత, కేశవ్, నారాయణ, సుభాష్, ఎంపీ సానా సతీష్ తెలిపారు. చంద్రబాబు అరెస్టును 5 కోట్ల మంది రాష్ట్ర ప్రజలు ముక్తకంఠంతో నిరసించి, అనుభవశాలి చంద్రన్నకు అండగా నిలిచారని గుర్తు చేశారు. చంద్రబాబును అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసి జగన్ తన రాజకీయ పతనానికి తానే పునాది వేసుకున్నారని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

నాలుగు దశాబ్దాల టీడీపీని చంద్రబాబు అరెస్టుతో అణగదొక్కాలని చూసిన జగన్ ప్రయత్నాలను తెలుగుజాతి మొత్తం తిప్పికొట్టి కుట్రలకు చరమగీతం పాడారని మంత్రులు స్పష్టం చేశారు. చంద్రబాబు అరెస్టుతో టీడీపీని బలహీనపరచాలన్న జగన్ కుట్రలు బెడిసికొట్టాయని ఎంపీ సానా సతీష్ అన్నారు. ‘నిజం గెలవాలి ’ అంటూ యావత్ ప్రపంచం చంద్రబాబుకు అండగా నిలిచిందన్నారు. చివరకు నిజమే గెలిచిందని, న్యాయస్థానాల్లో అక్రమ కేసులు నిలబడలేకపోయాయని తెలిపారు.

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Last Updated : September 9, 2026 at 3:09 PM IST

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LOKESH THANKS TO TELUGU NATION

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