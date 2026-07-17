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మోదీ ముందు చూపుతో రైల్వే అభివృద్ధిలో విప్లవాత్మక మార్పులు: మంత్రి నారా లోకేశ్‌

భారతదేశ అభివృద్ధిలో రైల్వే శాఖది కీలక పాత్ర - మోదీ నాయకత్వంలో వందేభారత్‌, బుల్లెట్‌ రైళ్లు, కవచ్‌ సాంకేతికత - మంగళగిరి రైల్వే స్టేషన్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో మంత్రి లోకేశ్

Lokesh on Inauguration Of Modernized Mangalagiri Railway Station
Lokesh on Inauguration Of Modernized Mangalagiri Railway Station (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 6:32 PM IST

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Lokesh on Inauguration Of Modernized Mangalagiri Railway Station : అమరావతిని గ్లోబల్ సిటీగా అభివృద్ధి చేయటం అందరి లక్ష్యం కావాలని మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆకాంక్షించారు. ఇప్పుడు అభివృద్ధి చెందిన హైదరాబాద్‌ను చూస్తుంటే అసూయ కలుగుతోందన్నారు. ఆ అసూయే కసిని పెంచి రాష్ట్రాన్ని దక్షిణ భారత దేశంలో నెంబర్-1 స్థానంలో నిలబెట్టాలనే తపన పెంచిందని తెలిపారు. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ సహకారంతో లక్ష్య సాధనకు కలసి కట్టుగా పని చేద్దామని లోకేశ్ పిలుపునిచ్చారు.

అమృత్‌ భారత్‌ స్టేషన్‌ పథకం (ఏబీఎస్‌ఎస్‌) కింద సరికొత్త హంగులతో గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి రైల్వేస్టేషన్‌ను పునర్‌వ్యవస్థీకరించారు. రూ.12.56 కోట్ల భారీ వ్యయంతో ఆధునికీకరణ చేశారు. నేడు (శుక్రవారం) ఈ స్టేషన్‌ను ప్రధాని మోదీ వర్చువల్‌గా ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌తో కలిసి లోకేశ్‌ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు.

మోదీ ముందు చూపుతో రైల్వే అభివృద్ధిలో విప్లవాత్మక మార్పులు: మంత్రి నారా లోకేశ్‌ (ETV)

రైల్వే అభివృద్ధిలో విప్లవాత్మక మార్పులు : భారతదేశ అభివృద్ధిలో రైల్వే శాఖది కీలక పాత్ర అని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. మోదీ ముందు చూపుతో రైల్వే అభివృద్ధిలో విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చాయన్నారు. అమృత్‌ భారత్‌ స్టేషన్ల కింద ఆధునీకరించిన మంగళగిరి రైల్వే స్టేషన్‌ గడచిన 2 ఏళ్లలో చేసిన అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు తొలి అడుగు మాత్రమేనన్నారు. రాష్ట్ర ఆదాయం రూపాయి ఉంటే ఖర్చు రూ.1.40 ఉంటోందని తెలిపారు. ఆర్ధిక లోటు వేధిస్తున్నా అభివృద్ధి-సంక్షేమం జోడెద్దుల్లా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నామన్నారు. పెట్టుబడులు సాధన ద్వారా మన రాష్ట్ర యువతకు ఉపాధి కల్పించడంతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రాల యువత మన రాష్ట్రం వైపు చూసేలా చేస్తామని లోకేశ్ వెల్లడించారు.

"గతంలో రైళ్లు ఆలస్యం అయ్యేవి. రైళ్లు, స్టేషన్లు శుభ్రంగా ఉండేవి కావు. మోదీ నాయకత్వంలో వందేభారత్‌, బుల్లెట్‌ రైళ్లు, కవచ్‌ సాంకేతికత. ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలో వందశాతం ఎలక్ట్రిఫికేషన్, రైల్వే విప్లవం వచ్చింది. దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే రైల్వే అభివృద్ధి జరగాలి. ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా హైడ్రోజన్‌ రైలు రీసర్చ్‌ జరుగుతోంది. వేలాది కిలోమీటర్ల మేర కొత్త రైల్వేలైన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మంగళగిరిలో రైళ్లు ఎక్కువగా ఆగేలా చూడాలి. రైల్వేస్టేషన్‌ ఎకనమిక్‌ యాక్టివిటీగా మారాలి. అమరావతికి ఎయిర్‌, రోడ్‌, రైల్‌ కనెక్టివిటీ కీలకం. అమరావతిలో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ లాజిస్టిక్స్‌ నెట్‌వర్క్‌ ఏర్పాటు దిశగా చర్యలు. సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం ఆధ్వర్యంలో వేగంగా అమరావతి పనులు. అమరావతిని గ్లోబల్‌ సిటీగా తయారు చేయడం లక్ష్యం." - నారా లోకేశ్, విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి

సెల్ఫీ పాపది, సర్‌ప్రైజ్ లోకేశ్‌ది : మంగళగిరి రైల్వేస్టేషన్ ప్రోగ్రామ్‌లో డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం రెడీ అయిన ఓ చిన్నారి, ముచ్చటగా సెల్ఫీ తీసుకుందామని ఫోన్ పైకెత్తింది. అంతే బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లోకి సైలెంట్‌గా అనుకోని అతిథిలా ఎంట్రీ ఇచ్చారు ఐటీ మంత్రి నారా లోకేశ్. ​ఆ పాప క్యూట్ కుతూహలాన్ని చూసి ముచ్చటపడ్డ లోకేశ్, తానే స్వయంగా వెళ్లి ఆమె కెమెరా ఫ్రేమ్‌లో నిలబడ్డారు. ఫోన్ స్క్రీన్ వైపు చూసి ఒక్కసారిగా షాకైన ఆ చిన్నారి, పక్కన ఉన్నది మంత్రి లోకేశ్ అని తెలిసి ఆనందంతో ఉబ్బితబ్బిబ్బైపోయింది.

మీకు మార్కులు రాకపోతే నా మార్కులు పోతాయి : లోకేశ్​

పొరుగు రాష్ట్రాలతో పోటీపడి పరిశ్రమలు తీసుకొస్తున్నాం: మంత్రి లోకేశ్​

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