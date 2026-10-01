'సీఎం పదవి ఇప్పుడు నా ప్రాధాన్యం కాదు - ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకోవాలని పని చేస్తున్నా'
కేరళం రాష్ట్రం కొచ్చిలో జరిగిన ఇండియాటుడే కాంక్లేవ్ సౌత్-2026లో మంత్రి నారా లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సీనియర్ పాత్రికేయుడు రాజ్దీప్ సర్దేశాయ్ అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు మంత్రి సమాధానాలిచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 10:13 AM IST
Minister Lokesh at India Today Conclave South 2026 in Kochi Keralam : ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇప్పుడు తన ప్రాధాన్యం కాదని, ఎప్పుడూ ఉన్నత పదవులను ఆశించలేదని విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు. ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకోవాలనే లక్ష్యంతోనే పని చేస్తున్నానని, విద్యా వ్యవస్థను వీలైనంత త్వరగా మార్చడమే ఇప్పుడు తన ప్రాధాన్యత అని వెల్లడించారు. కేరళం రాష్ట్రం కొచ్చిలో జరిగిన ఇండియాటుడే కాంక్లేవ్ సౌత్-2026లో మంత్రి నారా లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సీనియర్ పాత్రికేయుడు రాజ్దీప్ సర్దేశాయ్ అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు మంత్రి సమాధానాలిచ్చారు. ‘నేను చేస్తున్న పనిని ఆస్వాదిస్తున్నా. ఎప్పుడూ ఒక అవకాశాన్ని ముగింపునకు తీసుకువెళ్లాలి. నేను క్రికెట్ మ్యాచ్లు చూడడానికి వెళ్లినా అక్కడ కూడా పెట్టుబడి ఒప్పందాలపై చర్చిస్తాను. ఒక టీ20 మ్యాచ్లో నేను ఎంతమంది పారిశ్రామికవేత్తలను కలిశానో చెబితే ఆశ్చర్యపోతారు. వీరిలో చాలా మంది ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టారు’ అని తెలిపారు.
ప్రజలు కూడా బాధ్యత వహించాలి : ‘‘ఓటింగ్ విధానం కేవలం ఎన్నికల హామీల ఆధారంగా మారుతున్నట్లైతే రాజకీయ నాయకులను మాత్రమే ఎందుకు నిందించాలి? ప్రజలు కూడా బాధ్యత వహించాలి. ఒక కుటుంబం పేదరికం నుంచి బయటపడిన తర్వాత ఇక సంక్షేమం అవసరం లేని స్థాయికి రావాలి. ప్రజలకు ఉద్యోగాలు కావాలి. వారి కుటుంబాలను వారే పోషించుకోగలగాలి. అలాంటి సమాజాన్ని నిర్మించడమే లక్ష్యం. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన విషయంలో మేము స్పష్టమైన వైఖరి తీసుకున్నాం. ప్రస్తుతం పార్లమెంటులో ఉన్న ప్రాతినిధ్యాన్ని కొనసాగించాలి. ప్రాతినిధ్యాన్ని తగ్గించకూడదనేది టీడీపీ వైఖరి. 2026 జనాభా లెక్కల ఆధారంగా నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరిగితే దక్షిణాది రాష్ట్రాలు నష్టపోయే అవకాశం ఉందనే అంశంపై మేము ఆందోళన వ్యక్తం చేశాం. మహిళలకు రిజర్వేషన్ తీసుకొచ్చిన పార్టీ టీడీపీనే’ అని లోకేశ్ వెల్లడించారు.
కేరళం, తెలంగాణల్లో బీజేపీ ఎందుకు ఓడిపోయింది? : ‘ఎన్నికల వ్యవస్థను ప్రశ్నించే వారికి కొంత బాధ్యత కూడా ఉండాలన్నది నా అభిప్రాయం. ప్రస్తుతం చాలా రాజకీయ పార్టీలు ‘‘సర్’’ గురించి ప్రశ్నిస్తున్నాయి. టీడీపీ కూడా ‘‘సర్’’కు సంబంధించిన వివిధ అంశాలపై ఎప్పటికప్పుడు వివరణలు కోరింది. ఎన్నికల వ్యవస్థ పూర్తిగా పరిపూర్ణమా అంటే కచ్చితంగా కాదు. ఎన్నికల సంఘాన్ని మెరుగుపరచాలనే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. ఎన్నికల సంఘం ఇచ్చిన వివరణ సక్రమంగానే ఉందని భావిస్తున్నాం. కొంతమంది ఓటర్లు మరణించడం, కొందరు నివాసాలు మార్చుకోవడం వల్ల సందేహాలకు అవకాశం ఉండొచ్చు. బీజేపీ ఆదేశాల మేరకు ఎన్నికల సంఘం పని చేస్తోందని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. అలా జరిగితే కేరళం, తెలంగాణల్లో భాజపా ఎందుకు ఓడిపోయింది? ఓడిపోయినప్పుడు ఎన్నికల సంఘాన్ని నిందించడం సులభం. సర్ ఒక నిర్దిష్ట విధానంలో జరగాలని మా అభిప్రాయం చెప్పాం’ అని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
రాజకీయ నిరుద్యోగులే ఆరోపణలు చేస్తున్నారు : ‘రాజకీయ నిరుద్యోగులే డీఎస్సీపై లేనిపోని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. అత్యంత పారదర్శకంగా డీఎస్సీ నిర్వహించాం. ఒక్క ఆరోపణ కూడా ఇప్పటి వరకు నిరూపించలేదు. క్రీడా కోటాలో ఎంపికైన క్రీడాకారులకు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అప్పటి మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలే ప్రోత్సాహకాలు అందించారు. ఇప్పుడు అదే అంశంపై ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. క్రీడా కోటా అంశంపై వైకాపా వారు కోర్టుకు వెళ్లారు. సీబీఐ దర్యాప్తు కోరారు. మేము ఎలాంటి తప్పూ చేయలేదు. కోర్టు ఏ ఆదేశం ఇచ్చినా దానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం.విద్యా వ్యవస్థను సంస్కరించడానికి కనీసం ఒక దశాబ్ద కాలం పడుతుంది’ అని చెప్పారు.
నేను స్టాన్ఫోర్డ్లో ఎంబీఏ చేశాను : ‘డేటా సెంటర్లకు కావాల్సిన నీరు, విద్యుత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ముందుగానే ప్రణాళికలు తయారు చేస్తున్నాం. గూగుల్ సహా చాలా డేటా సెంటర్లు ఎయిర్ కూల్డ్ సెంటర్లుగా ఉంటాయి. అవి వినియోగించే నీటి పరిమాణం ఐటీ సెంటర్ ఉపయోగించే నీటితో సమానంగా ఉంటుంది. క్వాంటం భవిష్యత్తు టెక్నాలజీ. తొలి 156 బిట్ క్వాంటం కంప్యూటర్ను అమరావతిలో ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం. నేను స్టాన్ఫోర్డ్లో ఎంబీఏ చేశాను. సమాజానికి పెద్ద స్థాయిలో సేవ చేయగలనని భావించి విద్యా శాఖను తీసుకున్నాను. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం హయాంలో 12 లక్షల మంది విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాలల నుంచి ప్రైవేటు పాఠశాలలకు వెళ్లారని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. గత రెండేళ్లల్లో 1.10 లక్షల మంది విద్యార్థులు ప్రైవేటు బడుల నుంచి ప్రభుత్వ బడులకు తిరిగి వచ్చారు. గతేడాది మా పనితీరు మెరుగ్గా ఉంది. ఇప్పుడు అత్యుత్తమ స్థాయికి వెళ్లాలి. ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాం’ అని లోకేశ్ తెలిపారు.
యువత కోరుతోంది ఉద్యోగాలే : ‘ప్రస్తుతం దేశంలో ఒక కొత్త ఉద్యమం వస్తోందని నేను భావిస్తున్నాను. వ్యవస్థను మార్చాల్సిన అవసరం ఉందని భావిస్తున్న యువత ఒక వర్గంగా ఏర్పాటై ఉద్యమిస్తోంది. యువతతో కలిసి పరిష్కారాలు కనుగొనడం నాకు చాలా ఉత్సహాన్నిస్తుంది. యువత కోరుతున్నది ఉద్యోగాలు. అందుకే మా ప్రభుత్వం ఉద్యోగాల కల్పనే ప్రధాన ఎజెండాగా పెట్టుకుంది. పరిశ్రమలతో కలిసి ఉద్యోగాలు సృష్టిస్తున్నాం. గతేడాది దేశానికి వచ్చిన పెట్టుబడుల్లో దాదాపు 25% ఏపీకి వచ్చాయి. పరిశ్రమలకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను యువతలో పెంచుతున్నాం. ప్రతి ప్రభుత్వం యువత మనోభావాలను తెలుసుకోవాలి. ఏపీలో మేము అదే చేస్తున్నాం. నేను కూడా ఎలాంటి ఎజెండా లేకుండా కళాశాలలకు వెళ్లి విద్యార్థులతో ఓపెన్గా మాట్లాడతాను. ఇటీవల నరసరావుపేటలో విద్యార్థులు క్వాంటం కంప్యూటింగ్ కోర్సులు కావాలని అడిగారు. వారికోసం క్యాప్సూల్ కోర్సులు తీసుకొచ్చాం. యువత చెప్పేది వినడం ద్వారా మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి’ అని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు.
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