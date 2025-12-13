ETV Bharat / state

విద్యార్థులు ఏ స్థాయిలో ఉన్నా ఉపాధ్యాయులను మరువద్దు: మంత్రి లోకేశ్

మంగళగిరి డాన్ బాస్కో ఉన్నత పాఠశాల స్వర్ణోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్న మంత్రి లోకేశ్ - నేను ఈ స్థాయికి వచ్చానంటే కారణం ఉపాధ్యాయులే : లోకేశ్

Lokesh Participated in Golden Jubilee Celebrations of Don Bosco School
Lokesh Participated in Golden Jubilee Celebrations of Don Bosco School (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 5:52 PM IST

Lokesh Participated in Golden Jubilee Celebrations of Don Bosco School : జీవితంలో విద్య కంటే విలువలు ఎంతో ముఖ్యమని, వాటిని విద్యార్థులు ఆచరించాలని మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి మండలం ఎర్రపాలెం గ్రామంలో ఉన్న డాన్ బాస్కో పాఠశాల స్వర్ణోత్సవాలకు ఆయన హాజరయ్యారు. పాఠశాలను స్థాపించి 50 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించారు. నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన సైన్స్ ప్రయోగశాలను ప్రారంభించారు. డాన్ బాస్కో పాఠశాల వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్ చిన్నప్ప విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు.

అనంతరం లోకేశ్‌ మాట్లాడుతూ, తాను ఈ స్థాయిలో ఉండటానికి ఉపాధ్యాయురాలు మంజుల, అధ్యాపకులు, మంత్రి నారాయణ, ప్రొఫెసర్ రాజిరెడ్డి కారణమన్నారు. విద్యార్థులు ఏ స్థాయిలో ఉన్నా తమకు పాఠాలు చెప్పిన ఉపాధ్యాయులను ఎప్పటికీ మరువకూడదని సూచించారు. అనంతరం పాఠశాల అభివృద్ధికి కృషి చేసిన ఫాదర్లను సత్కరించారు. పాఠశాల అభివృద్ధికి సహకరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

విద్యార్థులు ఏ స్థాయిలో ఉన్నా ఉపాధ్యాయులను మరువరాదు : మంత్రి లోకేశ్ (ETV)

"తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న సుమారు 35 పాఠశాలల్లో విద్యాతో పాటు విలువలను అందిస్తుంది డాన్ బాస్కో స్కూల్. పిల్లలకు విద్య ఎంత ముఖ్యమో అంతకన్నా విలువలు ముఖ్యం. డాన్ బాస్కో పాఠశాల ఇలానే 1000 సంవత్సరాలు విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నా. మనం ఎక్కవ సమయం టీచర్స్​తోనే గడుపుతాం. నేను ప్రస్తుతం ఈ స్థాయిలో ఉన్నాను అంటే నా ఉపాధ్యాయులే కారణం. అలాగే నేను కొన్నింటిలో వెనుకబడి ఉంటే మంత్రి నారాయణ నాకు వ్యక్తిగతంగా పాఠాలు చెప్పి ప్రయోజకుడ్ని చేశారు. అదేవిధంగా ప్రొఫెసర్ రాజిరెడ్డి నన్ను సొంత కుమారుడిగా చూసుకున్నారు." - నారా లోకేశ్, విద్యాశాఖ మంత్రి

ఆ బోధనా పద్ధతి స్ఫూర్తిదాయకం : ప్రకాశం జిల్లా కొండపి మండలం జార్లపాలెం ప్రభుత్వ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో బయాలజీ స్కూల్ అసిస్టెంట్, ప్రధానోపాధ్యాయులుగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న మంచికంటి వెంకటేష్​ను మంత్రి లోకేశ్ అభినందించారు. ఆ మాస్టారు పిల్లల వికాసానికి బడినే కేంద్రంగా చేసుకొని అమలు చేస్తున్న బోధనా పద్ధతి స్ఫూర్తిదాయకమన్నారు. పాఠశాల విరామ సమయంలో విద్యార్థులతో పుస్తకాలు చదివించడం, తెలుగులో కథలు, కవితలు, వ్యాసాలు రాయించేలా తీర్చిదిద్దడం ప్రశంసనీయమని తెలిపారు. సెలవు రోజుల్లో విద్యార్థులను సమీప ప్రాంతాలలో విజ్ఞాన యాత్రలకు తీసుకెళ్తూ ప్రకృతి, పర్యావరణం, చరిత్రపై అవగాహన కల్పించడం విద్యా వికాసానికి ఎంతో దోహదం చేస్తుందన్నారు. విద్యాలయాల్లో గ్రంథాలయాల ఆవశ్యకత వివరిస్తూ సెలవు రోజుల్లో మంచికంటి మాస్టారు చేపట్టిన ప్రచారం చాలా మంచి కార్యక్రమమని మంత్రి అభినందించారు.

పాఠశాల విద్యార్థులకు కిట్లు : మరోవైపు పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. అందులోభాగంగా ఒకటి నుంచి పదో తరగతి చదివే విద్యార్థులకు 2026-27 విద్యా సంవత్సరంలో కిట్లను పంపిణీ చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులను మంజూరు చేసింది. రూ. 830.04 కోట్ల నిధుల విడుదలకు ప్రభుత్వం అనుమతిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. సర్వేపల్లి రాధా కృష్ణన్ విద్యార్థి మిత్ర పేరిట రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కిట్లను పంపిణీ చేస్తోంది.

నోట్‌ బుక్‌లు, బెల్ట్, షూలు, బ్యాగ్, డిక్షనరీలు, పాఠ్యపుస్తకాలు, వర్క్‌బుక్‌లు, 3 జతల యూనిఫాం క్లాత్‌లను ఇవ్వనుంది. కిట్ల సేకరణ, పంపిణీ కోసం రూ. 157.20 కోట్లు నిధులను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వనుంది. టెండర్ల ప్రక్రియ ద్వారా కిట్ల సరఫరా, పంపిణీ దారులను నిర్ణయించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు పాఠశాల విద్యాశాఖ కార్యదర్శి కోన శశిధర్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

