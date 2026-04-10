సోషల్ మీడియాకు దూరంగా 13 ఏళ్లలోపు పిల్లలు - విధివిధానాలు సిద్ధం చేయాలని లోకేశ్ ఆదేశం
సోషల్ మీడియాకు 13 ఏళ్లలోపు పిల్లలను దూరంగా ఉంచడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి - విధివిధానాలను, ముసాయిదా చట్టాన్ని సిద్ధం చేయాలన్న మంత్రి లోకేశ్ ఆదేశాలు - అత్యుత్తమ విధానాలను అధ్యయనం చేయాలని సూచన
Published : April 10, 2026 at 7:17 AM IST
Updated : April 10, 2026 at 8:58 AM IST
Minister Lokesh orders Social Media Ban For Children Under 13 years: సోషల్ మీడియాకు 13 ఏళ్ల లోపు పిల్లలను దూరంగా ఉంచడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. ఇందుకు అవసరమైన విధివిధానాలు తయారు చేసి, ముసాయిదా చట్టాన్ని సిద్ధం చేయాలని అధికారులను మంత్రి లోకేశ్ ఆదేశించారు. అత్యుత్తమ విధానాలను అధ్యయనం చేయాలని సూచించారు. సోషల్ మీడియాలో మహిళల పట్ల అవమానకరమైన, విద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలు చేసే వారిపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు.
అత్యుత్తమ విధానాల అధ్యయనం: : చిన్నపిల్లలను సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉంచేందుకు విధివిధానాల తయారీ, చట్టరూపకల్పనపై ఉండవల్లి నివాసంలో నారా లోకేశ్ నేతృత్వంలో మంత్రుల బృందం సోషల్ మీడియా ప్లాట్ ఫాంల ప్రతినిధులు, అధికారులతో సమావేశమైంది. ఈ భేటీలో మంత్రులు వంగలపూడి అనిత, నాదెండ్ల మనోహర్, సత్యకుమార్ యాదవ్లు పాల్గొన్నారు.
చిన్నపిల్లలను సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉంచేందుకు విధివిధానాల తయారీ, చట్టరూపకల్పనపై నారా లోకేశ్ నేతృత్వంలోని మంత్రుల బృందం సమావేశమై చర్చించింది. సోషల్ మీడియాకు చెందిన ప్రతినిధులు, అధికారులు ఈ భేటీలో పాల్గొన్నారు. పిల్లలను సెన్సిటివ్ కంటెంట్ కు దూరంగా ఉంచడంపై ఆస్ట్రేలియా, సింగపూర్, డెన్మార్క్ వంటి దేశాల్లో అమలు చేస్తున్న విధానాలను అధ్యయనం చేయాలని మంత్రి లోకేశ్ సూచించారు. పిల్లల డిజిటల్ భద్రత, శ్రేయస్సు, లీగల్ మెకానిజం ఫ్రేమ్ వర్క్ పై ఇతర రాష్ట్రాలు, దేశాల్లో అనుసరిస్తున్న అత్యుత్తమ విధానాలను అధ్యయనం చేయాలని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. పిల్లలపై సోషల్ మీడియా ప్రభావంపై పెద్దఎత్తున అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని ఈ సందర్భంగా ప్రకటించారు.
ఏజ్ టోకెన్ల వినియోగంపై సూచన: అంతేకాకుండా నో బ్యాగ్ డే రోజున విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులు ఈ విషయంపై అవగాహన కల్పించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. ఏటా రెండుసార్లు నిర్వహించే మెగా పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్లలో కూడా తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులకు సోషల్ మీడియా దుష్ప్రభావాలపై అవగాహన కల్పిస్తామన్నారు. మహిళల భద్రతపై స్వయం సహాయ సంఘాల మహిళలకూ అవగాహన కల్పిస్తామని తెలిపారు. వయసు నిర్ధారణ కోసం డిజిలాకర్తో కూడిన ఏజ్ టోకెన్ల వినియోగంపై అధ్యయనం చేయాలని మంత్రి లోకేశ్ అధికారులకు సూచించారు. ప్రజాభిప్రాయం అనంతరం కేంద్ర ప్రభుత్వ చట్టపరిధిలోని అంశాలపై నివేదికను అందజేస్తామని తెలిపారు.
సున్నితమైన కంటెంట్ను చిన్నపిల్లలకు దూరంగా ఉంచడంపై విధివిధానాలు, ఫిర్యాదులపై తీసుకుంటున్న చర్యలను సోషల్ మీడియా ప్రతినిధులు మంత్రుల బృందానికి వివరించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చొరవకు తమవంతు పూర్తి సహాయ, సహకారాలు అందిస్తామన్నారు. ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్ –46 కింద న్యాయ నిర్ణయాధికారిని వెంటనే నియమించేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని మంత్రుల బృందం ఆదేశించింది.
భేటీలో పాల్గొన్న ప్రముఖులు సోషల్ మీడియా ప్రతినిధులు: ఈ సమావేశంలో జిఎడి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శ్యామలరావు, ఐ అండ్ పీఆర్ డైరెక్టర్ కె. ఎస్ విశ్వనాథన్, ఆకే రవికృష్ణ (ఐజీ, ఈగల్, ఇన్ఛార్జ్, సైబర్ క్రైమ్), అదిరాజ్ సింగ్ రానా ఎస్పీ సైబర్ క్రైమ్, పి. కిరణ్ కుమార్ (జాయింట్ డైరెక్టర్, ఐ అండ్ పీఆర్), పి.జయరావు, చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ (సోషల్ మీడియా అండ్ డిజిటల్ మీడియా, డిజిటల్ కార్పోరేషన్), ఒ. మధుసూదనరావు (చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంజనీర్, ఐ అండ్ పీఆర్), ప్రాసిక్యూషన్ డైరెక్టర్ రామకోటేశ్వరరావు, మెటా డైరెక్టర్ నటాషా జోగ్, యూట్యూబ్ పబ్లిక్ పాలసీ మేనేజర్ మీరా స్వామినాథన్, ఎక్స్ పబ్లిక్ పాలసీ ప్రొఫెషనల్ జప్రీత్ గ్రెవల్, షేర్ చాట్ పాలసీ హెడ్ తమోగా గోస్వామి, జోష్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ రామానుజన్ చక్రవర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
