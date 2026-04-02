ఐఐటీ, నీట్‌ ర్యాంకులే లక్ష్యం - జూనియర్‌ కళాశాలల విద్యార్థులకు ప్రత్యేక శిక్షణ

ఐఐటీ, నీట్ ర్యాంకులే లక్ష్యంగా విద్యార్థులకు ప్రత్యేక శిక్షణ - ప్రతి రీజియన్లో 4 ఏపీ రెసిడెన్షియల్, నాలుగు KGBVల్లో కోచింగ్ కేంద్రాలు - విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి, శిక్షణ శాఖల సమీక్షలో లోకేశ్ స్పష్టీకరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 9:41 AM IST
Special Training to Junior College Students aim of IIT and NEET Ranks : జూనియర్ కళాశాలల విద్యార్థులకు IIT, నీట్ ర్యాంకులే లక్ష్యంగా ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వాలని మంత్రి లోకేశ్ ఆదేశించారు. ప్రతి రీజియన్లో 4 ఏపీ రెసిడెన్షియల్, నాలుగు కేజీబీవీల్లో కోచింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. ఇంటర్మీడియట్లో డ్రాపౌట్స్ లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. అలాగే మధ్యాహ్న భోజనంలో నాణ్యత లోపిస్తే ఉపేక్షించేది లేదని లోకేశ్ హెచ్చరించారు. ఉండవల్లి నివాసంలో ఇంటర్మీడియట్, ఉన్నత విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి, శిక్షణ శాఖల అధికారులతో ఆయన సమీక్షించారు.
ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ మాట్లాడుతూ, అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలన్నారు. త్రీస్టార్ రేటింగ్కు చేర్చాలని నిర్దేశించారు. 'మన బడి -మన భవిష్యత్తు' కింద పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు 2 వేల 34 కోట్ల రూపాయల నిధులు సమీకరించాలన్నారు. ఉపాధ్యాయులంతా విద్యార్థుల అభ్యసన సామర్థ్యాలపై దృష్టి సారించాలన్న లోకేశ్, విద్యాప్రమాణాల మెరుగుదలే కూటమి ప్రభుత్వ ప్రథమ ప్రాధాన్యతని తెలిపారు.
పాఠశాలల్లో అందించే మధ్యాహ్న భోజనంలో నాణ్యత లోపిస్తే ఉపేక్షించేది లేదని తేల్చిచెప్పారు. ఇకపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహిస్తామని లోకేశ్ తెలిపారు. పాఠశాలల్లో మనబడి-మన భవిష్యత్తు కింద 770 కోట్ల రూపాయలతో చేపట్టిన పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయని, ఇంటర్మీడియట్ జవాబుపత్రాల మూల్యాంకనం 70 శాతానికి పైగా పూర్తయిందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రభుత్వ కళాశాలల విద్యార్థులకు ఉచిత పాఠ్యపుస్తకాల పంపిణీ ఈనెల 19 నాటికి పూర్తి చేస్తామని వెల్లడించారు.
కళాశాలల్లో ముఖ ఆధారిత హాజరు : కళాశాలల్లో ముఖ ఆధారిత హాజరును తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలని మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. ప్రైవేటు డిగ్రీ కళాశాలల్లో కొత్త కోర్సుల అనుమతులు సరళతరం చేయాలన్నారు. వయోజన విద్యలో, ఈ విద్యా సంవత్సరం అక్షరాంధ్ర కార్యక్రమం కింద నిర్వహించిన పరీక్షలో 24 లక్షల 74 వేల 638 మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారని, అక్షరాస్యతా శాతం 73 నుంచి 83కి పెరిగిందని చెప్పారు. వచ్చే ఏడాది నాటికి సంపూర్ణ అక్షరాస్యత సాధనే లక్ష్యంగా అధికారులు పని చేయాలని సూచించారు.
యుద్ధం కారణంగా పెట్రోలియం ఆధారిత ఉత్పత్తుల లభ్యత తగ్గడంతో పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు అందించే విద్యార్థి మిత్ర కిట్లపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు మంత్రికి వివరించారు. అమరావతిలో నిర్మించే రాష్ట్రస్థాయి గ్రంథాలయ భవన నమూనాకు ఆమోదం తెలిపిన లోకేశ్, 2028 నాటికి నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని నిర్దేశించారు. KGBVల్లో 1095 బోధనేతర, 277 బోధన సిబ్బంది నియామకాలపైనా సమావేశంలో చర్చించారు. కిట్ల నాణ్యత విషయంలో పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు.
నైపుణ్యం పోర్టల్ సిద్ధం : నైపుణ్యాభివృద్ధి, శిక్షణ శాఖ ద్వారా ఇప్పటివరకు లక్షా 95 వేల 78 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించినట్లు ఆ శాఖ డైరెక్టర్ గణేష్కుమార్ తెలిపారు. 6 లక్షల 87 వేల మందికి నైపుణ్య శిక్షణ అందించామని, ఇంకో 71 వేల 193 మంది శిక్షణలో ఉన్నారని తెలిపారు. 26 రంగాల పూర్తిస్థాయి సమాచారంతో నైపుణ్యం పోర్టల్ సిద్ధం చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. నిర్మాణ రంగంలో ఉద్యోగాలకు ఈ నెల మూడోవారంలో అమరావతిలో సదస్సు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు.
రాష్ట్రంలో సిద్ధంగా ఉన్న 87 వేల మంది నిర్మాణ కార్మికులకు సంయుక్త సర్టిఫికేషన్, ఉద్యోగాల కల్పనకు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటామని చెప్పారు. అమరావతిలో నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్మించనున్న అమరావతి కన్స్ట్రక్షన్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్ ప్లాన్ను అధికారులు ప్రదర్శించారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే పనిచేస్తున్న సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్లను అధ్యయనం చేయాలని మంత్రి సూచించారు. మంగళగిరిలో ఏడాదికి 18 వేల మందికి శిక్షణ ఇచ్చే కేంద్రం నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు రూపొందించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. సాంకేతికత, ఆరోగ్య సంరక్షణ, ఉత్పత్తి, సేవల రంగాల్లో ఇక్కడ నైపుణ్య శిక్షణ ఇస్తామని వెల్లడించారు.
నిజాయితీ చాటుకున్న విద్యార్థులు - 'మా పిల్లలు బంగారం' అంటూ లోకేశ్ అభినందనలు
భోజనం బాగాలేదని పిల్లలతో ప్రధానోపాధ్యాయుడు డ్రామా - పాఠశాలలో మంత్రి లోకేశ్ ఆకస్మిక తనిఖీ