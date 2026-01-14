విద్యార్థులు, ఉద్యోగార్థుల కోసం డిజిటల్ లైబ్రరీ - ప్రారంభించిన మంత్రి లోకేశ్
డిజిటల్ నాలెడ్జ్ కేంద్రంగా మంగళగిరి లైబ్రరీ - గ్రంథాలయమే కాకుండా వ్యక్తిత్వ వికాసం, కెరీర్ నిర్మాణం, ఉద్యోగ పరీక్షలకు సిద్ధం చేసేలా ఈ లైబ్రరీ ఏర్పాటు
Mangalagiri Digi Library : ఉన్నత చదువులు, ఉద్యోగాల కోసం నిర్వహించే పోటీ పరీక్షలు, వేటికైనా సంబంధిత అంశాలపై విద్యార్థులు పట్టు సాధించటం తప్పనిసరి. దీని కోసం ఎక్కువమంది విద్యార్థులు, ఉద్యోగార్థులు ఆధారపడేది గ్రంథాలయాల పైనే. ప్రస్తుతం సాంకేతికత రోజురోజుకీ కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న వేళ గ్రంథాలయాలూ రూపు మార్చుకుంటున్నాయి. ఆన్లైన్ పుస్తకాలకు, ఇంటర్నెట్ ద్వారా లభ్యమయ్యే సమాచారానికి ప్రస్తుతం డిమాండ్ పెరుగుతోంది. అందుకే డిజిటల్ లైబ్రరీలను ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. మంత్రి లోకేశ్ చొరవతో మంగళగిరిలో విద్యార్థులు, యువత, ఉద్యోగార్థుల కోసం డిజిటల్ లైబ్రరీ ప్రారంభమైంది.
డిజిటల్ నాలెడ్జ్ కేంద్రంగా లైబ్రరీ : మంగళగిరి నియోజకవర్గం నుంచి ఎక్కువ సంఖ్యలో యువత ఉద్యోగాలు సాధించేలా మంత్రి లోకేష్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. విద్యార్థులు, యువత కోసం స్థానిక గ్రంథాలయానికి ఆధునిక హంగులు కల్పించారు. మారుతున్న అవసరాలకు తగ్గట్లుగా సంప్రదాయ లైబ్రరీ భవనాన్ని పూర్తిగా రీమోడలింగ్ చేసి, డిజిటల్ నాలెడ్జ్ కేంద్రంగా లైబ్రరీని మార్చారు. ఇటీవలే లోకేష్ మంగళగిరిలో ఈ లైబ్రరీని ప్రారంభించారు. కేవలం గ్రంథాలయమే కాకుండా వ్యక్తిత్వ వికాసం, కెరీర్ నిర్మాణం, ఉద్యోగ పరీక్షలకు సిద్ధం చేసేలా ఈ లైబ్రరీని తీర్చిదిద్దారు. విద్యార్థులు, ఉద్యోగార్థుల కోసం మొదటి అంతస్తులో హాల్తో పాటు రీడింగ్ రూమ్స్ ఏర్పాటు చేశారు. పోటీ పరీక్షల పుస్తకాల విభాగంలో UPSC, APPSC, SSC, బ్యాంకింగ్, రైల్వేతో పాటు ఇతర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల పరీక్షలకు సంబంధించిన సమాచారం, మెటీరియల్ను, పుస్తకాలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడే డిజిటల్ లైబ్రరీని కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
లైబ్రరీలో కిడ్స్ లెర్నింగ్ విభాగం : అన్ని వయసుల వారికి అనువైన విధంగా లైబ్రరీలో సీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. తెలుగు, ఇంగ్లీష్ పత్రికలతో పాటు జాతీయ పత్రికలు కూడా ఈ లైబ్రరీలో అందుబాటులో ఉంచారు. పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా లైబ్రరీలో కిడ్స్ లెర్నింగ్ విభాగం ఏర్పాటు చేశారు. చిన్న వయసులోనే చదువు మీద ఆసక్తి పెంచటంతో పాటు మొబైల్స్ నుంచి దారి మళ్లించి ఆటల ద్వారా మేధస్సు వికాసం పెంచేలా ఈ లైబ్రరీని తీర్చిదిద్దారు. లైబ్రరీలో కల్పించిన సౌకర్యాలపై యువత, విద్యార్థులు, ఉద్యోగార్థుల సంతోషం వ్యక్తం చేస్తోంది. ప్రశాంత వాతావరణం ఉండేలా సౌండ్ ప్రూఫ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. అంతేకాకుండా ఎక్కువసేపు చదవుకోవటానికి అనుకూలంగా లైటింగ్, గాలి సరిగా ప్రసరించేలా డిజిటల్ లైబ్రరీలో చర్యలు చేపట్టారు. లైబ్రరీకి వచ్చే వారికి తాగునీటి కోసం ప్రత్యేక ప్లాంట్ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
మీకు తెలుసా? :
- పుస్తకాలు చదివితే జ్ఞానంతో పాటు అదనంగా మరెన్నో లాభాలున్నాయంటున్నాయి పలు అధ్యయనాలు.
- మనకి ఇష్టమైన రంగానికి సంబంధించిన పుస్తకాలను రోజుకు ఓ గంటపాటు చదివితే ఐదేళ్లలో ఆ రంగంలో అంతర్జాతీయస్థాయి నైపుణ్యాన్ని అందిపుచ్చుకోవచ్చట.
- సగటు పాఠకుడు ఏడాదికి సుమారు 33 పుస్తకాలు చదవగలడనీ, కాస్త వేగంగా చదివేవారు 55 వరకు చదువుతారనీ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
- మిస్టరీ, చరిత్ర, జీవితచర్రితలు ఎక్కువగా చదువుతున్నారు. పాపులర్ సైన్స్, సైన్స్ ఫిక్షన్ చదివేవాళ్లు తక్కువే.
- ప్రస్తుతం పురుషులకన్నా మహిళలే ఎక్కువ చదువుతున్నారు.
- ప్రపంచంలో ఉన్న సంపన్నులు రోజూ అరగంటైనా వ్యక్తిగత అభివృద్దికి సంబంధించిన పుస్తకాలు చదువుతారట.
- చిన్న పిల్లలచేత కథల పుస్తకాల్లాంటివి రోజూ కనీసం ఆరు నిమిషాలు చదివిస్తే చాలట, అది వాళ్ల జీవితంమీద గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుందట.
- ఒత్తిడిని జయించడంలో పుస్తక పఠనం సంగీతంకన్నా 70శాతం ఎక్కువగా, వీడియో గేమ్స్ కన్నా ఆరు రెట్లు, టీకన్నా రెండింతలు బాగా పనిచేస్తుందట. ఆరునిమిషాల పాటు ఒక మంచి పుస్తకం చదివితే ఒత్తిడి అరవై శాతం తగ్గిపోతుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.
- వృద్ధాప్యంలో డిమెన్షియా ఆల్జీమర్స్ లాంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయి.
