అర్థమైందా రాజా! - 'ఎర్రబస్సు రాదన్నచోట ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చింది': మంత్రి లోకేశ్
ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి ఎయిర్పోర్టు కీలకం కాబోతోందన్న లోకేశ్- సహజ వనరులు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతం ఉత్తరాంధ్ర - శరవేగంగా విమానాశ్రయం నిర్మించిన జీఎంఆర్కు అభినందనలు- ఈ విమానాశ్రయం ఏపీకి పవర్ ఇంజిన్గా మారుతుందని వ్యాఖ్య
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 3:06 PM IST
Lokesh on Uttarandhra Devlopment : 'ఎర్రబస్సు రాని ఊరికి విమానాశ్రయం అవసరమా? అని కొందరు అవహేళన చేశారు. ఉత్తరాంధ్రను తక్కువ అంచనా వేసి ఇక్కడి ప్రజలను అవమానించిన వారికి భోగాపురం అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయమే ఒక చెంపపెట్టు. ఎర్రబస్సు రాదన్న చోటుకే ఎయిర్బస్ వచ్చింది. ఏకంగా మన ప్రధాని 'నమో' వచ్చారు. ఇదీ ఉత్తరాంధ్ర దెబ్బ అర్థమైందా రాజా!' అంటూ మంత్రి లోకేశ్ ప్రతిపక్షాలపై పదునైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఇవాళ భోగాపురంలో జరిగిన అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవ సభలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్తో కలిసి లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు అల్లూరి సీతారామరాజు నడయాడిన పౌరుషాల గడ్డ ఉత్తరాంధ్ర అని లోకేశ్ కొనియాడారు.'ఇది కేవలం ఒక విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం కాదని ప్రధాని మోదీ 'వికసిత్ భారత్', సీఎం చంద్రబాబు 'విజన్' కలిసిన సుదినమని చెప్పారు. ఉత్తరాంధ్ర దశ, దిశ మారే రోజని అభివర్ణించారు.
"నాకు అల్లూరి పట్టుదల, దేశభక్తి ప్రధాని మోదీలో కనిపిస్తాయి. 'నమో' అంటే ధైర్యం, విశ్వాసం, సురక్షిత భారత్. శత్రువుల గుండెల్లో భయం పుట్టించాలన్నా, పేదల సంక్షేమంతో పాటు భవిష్యత్కు భరోసా కావాలన్నా దేశ ప్రజలకు ఒకే ఒక్క సమాధానం నరేంద్ర మోదీ. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత కట్టుబట్టలతో ప్రయాణం ప్రారంభించిన ఏపీని మోదీ అక్కున చేర్చుకున్నారు. దేశమంతటికీ నమో అంటే గౌరవ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. కానీ మన ఏపీలో మాత్రం నాయుడు-మోదీల జోడీ. ఈ ఇద్దరి కలయికే డబుల్ ఇంజిన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ సర్కార్". -లోకేశ్, మంత్రి
'కేంద్ర సహకారంతోనే అతిపెద్ద విమానాశ్రయం రికార్డు సమయంలో పూర్తయింది. పోలవరం, అమరావతికి నిధులు, విశాఖకు రైల్వేజోన్, స్టీల్ ప్లాంట్ రక్షణకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ, కర్నూలులో హైకోర్టు బెంచ్, గూగుల్ డేటా సెంటర్, ఆర్సెలార్ మిట్టల్ స్టీల్ ప్లాంట్, ఏఎంసీఏ ఫైటర్ జెట్ ప్రాజెక్టులు రాష్ట్రానికి రావడానికి మోదీయే కారణం. ప్రధాని విజన్, ముఖ్యమంత్రి ఎగ్జిక్యూషన్ ఈ రెండింటి ఏకైక లక్ష్యం వికసిత్ ఉత్తరాంధ్ర' అని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.
"గతంలో ఉత్తరాంధ్ర అంటే వెనుకబాటుతనం, వలసలు, చిన్నచూపు గుర్తుకు వచ్చేవి. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి మారింది. యువత ఉద్యోగాల కోసం విమానాలు ఎక్కి వెళ్లే రోజులు పోయాయు. అవకాశాలే విమానమెక్కి ఉత్తరాంధ్రకు వస్తాయి. రికార్డు సమయంలో ఎయిర్పోర్ట్ను నిర్మించిన జీఎంఆర్ అధినేత గ్రంథి మల్లికార్జునరావు తన జన్మభూమి రుణం తీర్చుకున్నారు. ఐదు నెలల ముందే ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తికి కృషి చేసిన శ్రీకాకుళం ముద్దుబిడ్డ, కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడికి ప్రత్యేక అభినందనలు". -లోకేశ్, మంత్రి
Bhogapuram Airport Inauguration : రోడ్డు, రైలు, విమాన, వాటర్ కనెక్టివిటీతో ఉత్తరాంధ్ర రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రానికి 'గ్రోత్ ఇంజిన్'గా నిలుస్తుందని లోకేశ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన రెండేళ్ల వ్యవధిలోనే ప్రధాని మోదీ ఐదుసార్లు ఏపీకి వచ్చారని గుర్తు చేశారు. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఆయనకున్న ప్రేమకు నిదర్శనమన్నారు. గుజరాత్లో సుదీర్ఘకాలం ఒకే సర్కార్ ఉండటం వల్లే అభివృద్ధి సాధ్యమైందని, ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ అదే తరహాలో ప్రభుత్వ కొనసాగింపు ఉంటే అద్భుతాలు సాధించవచ్చని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.
సంక్షేమం, అభివృద్ధి ఎన్డీయే ప్రభుత్వానికి జోడెద్దుల బండి లాంటివని లోకేశ్ చెప్పారు. ఇది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కాలం కాదని ఈస్ట్ కోస్ట్ (తూర్పు తీర) ఇండియా యుగమన్నారు. సుందర్బన్ నుంచి శ్రీహరికోట వరకు ఎన్డీయే డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ రాకెట్లా దూసుకుపోతూ అభివృద్ధి సాధిస్తోందని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.
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