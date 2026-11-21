రాయలసీమలో మరో భారీ పారిశ్రామిక ప్రస్థానం - 12 నెలల్లోనే రిలయన్స్ ఉత్పత్తులు ప్రారంభం
Minister Lokesh On Reliance Products : రాయలసీమ గడ్డపై మరో భారీ పారిశ్రామిక ప్రస్థానం మొదలైంది. కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్లులో ఆసియాలోనే అతిపెద్ద పానీయాల తయారీ పరిశ్రమ ఉత్పత్తి ప్రారంభించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 7:43 PM IST
మొన్నటి దాకా కరవు సీమలో ఉపాధి దొరకడం కష్టంగా ఉండేది. బతుకుదెరువు కోసం వలస వెళ్లాల్సి వచ్చేది. అపారమైన వనరులు ఉన్నా ఏం చేయలేని పరిస్థితి. కానీ, నేడు కరవు సీమలో ఉపాధి ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం చొరవతో పారిశ్రామిక ప్రగతి కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. ఉపాధి కల్పనకు సర్కారు పూనుకోవడం వల్ల అనతి కాలంలోనే వేలాది కోట్లు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పరిశ్రమలు కర్నూలు జిల్లాకు వరుస కడుతున్నాయి.
తాజాగా రాయలసీమ గడ్డపై మరో భారీ పారిశ్రామిక ప్రస్థానం మొదలైంది. కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్లులో ఆసియాలోనే అతిపెద్ద పానీయాల తయారీ పరిశ్రమ ఉత్పత్తి ప్రారంభించింది. రిలయన్స్ కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ ఏర్పాటు చేసిన ఈ ప్లాంట్కు గతేడాది నవంబర్లో సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేశారు. కేవలం 12 నెలల్లోనే పరిశ్రమను నిర్మించి ఉత్పత్తి ప్రారంభించడం విశేషం. ఇక్కడ క్యాంపా కోలా, పండ్ల రసాలు, ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ తయారు చేస్తున్నారు.
Asia’s largest beverage plant with 10 lines went from ground-breaking to commissioning in just 12 months. It’s called #SpeedOfDoingBusiness Which plant is this? BIG unveil: 5 PM today!— Lokesh Nara (@naralokesh) November 21, 2026
ఎక్స్లో విడియో విడుదల : తరతరాలుగా భారతీయులకు పరిచయమైన క్యాంపా బ్రాండ్కు రాయలసీమ వేదికగా మారిందని మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఆయన ఎక్స్ వేదికగా విడుదల చేశారు. ఓర్వకల్లు నుంచి దేశవ్యాప్తంగా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు ఉత్పత్తులను పంపించనున్నట్లు లోకేశ్ వెల్లడించారు. ఈ పరిశ్రమ ద్వారా స్థానికంగా 1,200 మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉపాధి లభించనుంది.
రవాణా, వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల్లోనూ మరిన్ని ఉద్యోగావకాశాలు ఏర్పడనున్నాయి. నంద్యాలకు చెందిన మహేశ్ హరి, కర్నూలుకు చెందిన ఆర్.కె.స్పూర్తి వంటి యువత సొంత జిల్లాలోనే ప్రపంచస్థాయి పరిశ్రమలో పని చేస్తున్నారని లోకేశ్ వివరించారు. యువత ఉద్యోగాల కోసం ఇతర నగరాలకు వెళ్లకుండా పరిశ్రమలే వారి ప్రాంతాలకు వచ్చేలా రాయలసీమలో మార్పు తీసుకురావడమే లక్ష్యమని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్పై నమ్మకంతో పెట్టుబడులు పెట్టిన రిలయన్స్ సంస్థకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
(1/6) From the soil of #AndhraPradesh, a homegrown brand is ready to take on the world. Reliance Consumer Products has commissioned Asia's largest beverage plant at Orvakal in Kurnool, just 12 months after ground-breaking. Watch the story of Orvakal. 🧵 #SpeedOfDoingBusiness https://t.co/uT2T0dCpvU— Lokesh Nara (@naralokesh) November 21, 2026
ఉదయమే ట్వీట్ చేసిన లోకేశ్ : లోకేశ్ ఈ భారీ ప్లాంట్ వివరాలు ప్రకటించకముందు ఇవాళ ఉదయం ట్వీట్ చేశారు. 'ఆసియాలోనే అతిపెద్ద పానీయాల తయారీ ప్లాంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కేవలం 12 నెలల్లోనే నిర్మాణం నుంచి ఉత్పత్తికి సిద్ధమైంది. 10 ప్రొడక్షన్ లైన్లతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ భారీ ప్లాంట్ ఏపీలో వ్యాపార వేగానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. ఈ ఘనతను ‘స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్'కు నిదర్శనం. భారీ ప్లాంట్ వివరాలు సాయంత్రం 5 గంటలకు వెల్లడిస్తా' అని ట్వీట్లో తెలిపారు.
(2/6) The foundation stone was laid in November last year, under the leadership of CM @ncbn garu. Within a year, this world-class facility is producing Campa Cola, juices and packaged drinking water. This is what our Speed of Doing Business looks like on the ground.— Lokesh Nara (@naralokesh) November 21, 2026
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