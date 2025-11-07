ETV Bharat / state

ఏపీలో ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్​ రూ.5,942 కోట్ల పెట్టుబడి - ఎక్స్​లో తెలిపిన లోకేశ్​

భారీ పెట్టుబడుల దిశగా ఏపీ - ప్రముఖ సౌరశక్తి సంస్థ ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్​తో కలిసి ఒప్పందం - యువతకు గ్రీన్ జాబ్స్ సృష్టించడంలో దోహదం చేయనుందన్న మంత్రి లోకేశ్

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 7:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Lokesh On Premier Energies Investments In AP: ఏపీలో ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ రూ.5,942 కోట్ల భారీ పెట్టుబడి పెట్టనుందని విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్, ఆర్టీజీఎస్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణకు చెందిన ప్రముఖ సౌరశక్తి సంస్థ ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ భారీ పెట్టుబడికి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను ఎంచుకుందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. నెల్లూరు జిల్లా నాయుడుపేట ఇండస్ట్రియల్ పార్క్‌లో అత్యాధునిక సౌర తయారీ యూనిట్‌ను ఏర్పాటు చేయనుందని ఈ సందర్భంగా లోకేశ్ వెల్లడించారు.

ఈ ప్రాజెక్టులో 4 గిగావాట్ టాప్​కాన్ సోలార్ సెల్ యూనిట్‌తో పాటు 5 గిగావాట్ సిలికాన్ ఇన్గాట్, వాఫర్ ప్లాంట్ కూడా ఉండనుందని వివరించారు. దీని ద్వారా సుమారు 3,500 ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలు కలగనున్నాయని స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని అవకాశాలు సృష్టించబడతాయని తెలిపారు. ప్రాజెక్టు కోసం ప్రభుత్వం రికార్డు సమయంలో చర్యలు తీసుకుందని గుర్తు చేశారు. ఏపీఐఐసీ ద్వారా 269 ఎకరాల భూమిని వేగంగా కేటాయించామని మంత్రి తెలిపారు.

ఎక్స్ లో పోస్ట్ చేసిన మంత్రి: గత 2024 అక్టోబరులో దీనిపై కార్యాచరణలు ప్రారంభమై 2025 ఫిబ్రవరిలో భూమి కేటాయింపుతో పూర్తి అయ్యిందని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను దేశంలో రెండవ అతిపెద్ద ఇంటిగ్రేటెడ్ సోలార్ సెల్, మాడ్యూల్ తయారీ కేంద్రంగా నిలబెట్టే ఈ ప్రాజెక్టు, పరిశ్రమల వృద్ధికి, యువతకు గ్రీన్ జాబ్స్ సృష్టించడంలో దోహదం చేయనుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన వీడియోను లోకేశ్ తన ఎక్స్ లో పోస్ట్ చేశారు.

అన్ని ప్రాంతాల సమగ్ర అభివృద్ధే లక్ష్యం : "ఒకే రాష్ట్రం, ఒకే రాజధాని, అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ మా లక్ష్యం. అనంతపురం, కర్నూలుకు పంప్డ్‌‌ స్టోరేజ్‌, సిమెంట్‌ ఫ్యాక్టరీలు వస్తున్నాయి. చిత్తూరు, కడపలో ఎలక్ట్రానిక్స్‌ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్‌ ఎకో సిస్టమ్‌ను తీర్చిదిద్దుతున్నాం. శ్రీసిటీ గ్రేటర్‌ ఎకోసిస్టమ్‌లో అనేక పెట్టుబడులు తీసుకొస్తున్నాం. డైకెన్‌, బ్లూస్టార్‌, ఎల్జీ పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నాయి. ప్రకాశం జిల్లాలో రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ పెద్దఎత్తున పెట్టుబడులు పెడుతోంది. అమరావతిలో క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ తీసుకొస్తున్నాం. ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో ఆక్వాను పెద్దఎత్తున ప్రోత్సహిస్తున్నాం. ఉత్తరాంధ్రలో టీసీఎస్‌, కాగ్నిజెంట్‌, యాక్సెంచర్‌ వంటి సంస్థలు పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి. అన్ని ప్రాంతాలను సమగ్ర అభివృద్ధి చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం.

స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌లో ఏపీ ప్రథమ స్థానంలో ఉంది. ఎంవోయూలపై సంతకాలు కాదు ఆచరణలో చేసి చూపిస్తున్నాం. 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామన్న హామీకి కట్టుబడి ఉన్నాం. ఐటీ రంగంలోనే 5 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించాలని ఛాలెంజ్‌గా తీసుకున్నాం. ఏ ఒక్క కంపెనీ కూడా మన రాష్ట్రం నుంచి వెళ్లే పరిస్థితి రాదు. గత ఐదేళ్లలో ఏపీలో విధ్వంసం జరిగింది. అన్ని రాష్ట్రాల్లో డబుల్‌ ఇంజిన్‌ సర్కార్లు ఉన్నాయి. ఏపీలో మాత్రం డబుల్‌ ఇంజిన్‌ బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌ ఉంది. దిల్లీలో ప్రధాని మోదీ, ఏపీలో సీఎం చంద్రబాబు కలిసి పని చేయడం వల్లే ఇది సాధ్యమైంది" అని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు.

ఏపీకి పరిశ్రమలు తరలివస్తున్నాయి - నవంబర్‌లో మరిన్ని శుభవార్తలు: మంత్రి లోకేశ్

ఓం క్యాప్ ద్వారా లక్ష బ్లూకాలర్ ఉద్యోగాలు: మంత్రి నారా లోకేశ్

TAGGED:

MINISTER LOKESH ON PREMIER ENERGIES
ఏపీకి మరో భారీ పెట్టుబడి
PREMIER ENERGIES INVESTMENTS IN AP
MINISTER NARA LOKESH ON INVESTMENTS
HUGE INVESTMENT IN ANDHRA PRADESH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

ట్రంప్ టారిఫ్‌ల దెబ్బ: అమెరికన్ల జేబులకు చిల్లు, భారీగా పెరిగిన ఇంటి ఖర్చులు

ఆ మ్యూజియంలో హర్మన్​ప్రీత్ మైనపు విగ్రహం- వరల్డ్​కప్ విన్నింగ్​ కెప్టెన్​కు అరుదైన గౌరవం

గాల్లో ఎగరగలదు, నేలపై ప్రయాణించగలదు- ఎక్స్‌పెంగ్ 'ఫ్లయింగ్ కార్​'ను చూశారా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.