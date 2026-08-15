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విజయవాడలో 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు - త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసిన మంత్రి లోకేశ్‌

విజయవాడలో స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో పాల్గొన్న మంత్రి లోకేశ్‌ - జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించడం గర్వంగా ఉందన్న లోకేశ్‌ - కోట్లాది మంది పోరాటం, లక్షలాది మంది త్యాగం వల్ల స్వాతంత్ర్యం వచ్చిందని వెల్లడి

Minister Lokesh on Flag Hoisting in Vijayawada
Minister Lokesh on Flag Hoisting in Vijayawada (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 11:48 AM IST

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Minister Lokesh on Flag Hoisting in Vijayawada : కోట్లాది మంది పోరాటం, లక్షలాది మంది త్యాగం వల్ల మనకు స్వాతంత్య్రం వచ్చిందని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. పింగళి వెంకయ్య రూపొందించిన జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించడం గర్వంగా ఉందని తెలిపారు. విజయవాడ మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియంలో నిర్వహించిన స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురువేశారు. అనంతరం పోలీసు దళాల నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. వివిధ శాఖల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన శకటాల ప్రదర్శనను తిలకించారు.

కులం, మతం, ప్రాంతాలకు అతీతంగా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని అందరూ ప్రతిజ్ఞ చేయాలని మంత్రి లోకేశ్‌ కోరారు. ఏపీ అన్ని రంగాల్లో ప్రగతి సాధించేవరకు కసి, పట్టుదలతో పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఒక్క నాయకుడు తలచుకుంటే సింగపూర్ లాంటి చిన్న దేశం తలరాతే మారిపోయిందని, నేడు ఆ దేశం ప్రపంచంలోనే ఎంతో అద్భుతమైన అభివృద్ధిని సాధించిందని మంత్రి లోకేశ్ ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు. "ఇంకా ఎంతకాలం పక్క రాష్ట్రాల వైపు చూస్తాం?" అని ఆయన ప్రశ్నించారు. అమరావతి, విశాఖ, కర్నూలును హైదరాబాద్‌, బెంగళూరు, చెన్నైలా అభివృద్ధి చేసేందుకు అందరూ కలిసి రావాలి" అని లోకేశ్ కోరారు.

విజయవాడలో 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు - త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసిన మంత్రి లోకేశ్‌ (ETV Bharat)

పాఠశాలలను రాజకీయాలకు దూరంగా: రాష్ట్రంలో విద్యా వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు సత్ఫలితాలను ఇస్తున్నాయని మంత్రి లోకేశ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా లక్షా 10 వేల మంది ప్రైవేటు స్కూల్స్‌ వదిలి ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు వచ్చారని చెప్పారు. పాఠశాలలను, విద్యా వ్యవస్థను పూర్తిగా రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంచామని మంత్రి లోకేశ్ పునరుద్ఘాటించారు. విద్యార్థుల్లో పోటీతత్వాన్ని, ఉత్సాహాన్ని పెంచేందుకు పదో తరగతి పరీక్షల్లో అత్యుత్తమ ర్యాంకులు, ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థుల ఫొటోలను పత్రికల్లో వేయిస్తున్నామన్నారు. కేవలం పుస్తక జ్ఞానమే కాకుండా పిల్లల్లో నైతిక విలువలను పెంపొందించేందుకు ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక, వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణులు చాగంటి కోటేశ్వరరావుతో ప్రత్యేకంగా 'విలువలపై పుస్తకాలు' రూపొందించి పిల్లలకు నేర్పిస్తున్నామన్నారు.

పక్కరాష్ట్రాలు మన వైపు చూసే విధంగా: జాతీయ జెండా మన ఆత్మ అని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. ఆగస్టు 15 అనేది కేవలం ఒక తేదీ మాత్రమే కాదని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. ఇది మన చరిత్రను గుర్తు చేసుకునే, భవిష్యత్తును నిర్మించుకునే రోజని ఆయన అభివర్ణించారు. రాజధాని అమరావతికి కేంద్రం చట్టబద్ధత కల్పించిందని గుర్తుచేశారు. పోలవరం నిర్మాణం, విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణ, ప్రత్యేక రైల్వే జోన్ సాధించుకున్నామన్నారు. అభివృద్ధి, సంక్షేమం మన ప్రభుత్వానికి జోడెద్దుల బండని అన్నారు. పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలు వచ్చి రాష్ట్రానికి చిరునామాగా మారాయని తెలిపారు.

20 లక్షల ఉద్యోగాలే లక్ష్యం: ఐదేళ్లలో యువతకు 20 లక్షలు ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని మంత్రి లోకేశ్​ వెల్లడించారు. ఎన్నేళ్లు ఉద్యోగాలు, ఉపాధి కోసం పక్క రాష్ట్రాల వైపు చూస్తామన్న ఆయన, అన్నిరంగాల్లో ఏపీని ముందు వరుసలో ఉంచేందుకు తమ ప్రయత్నమంతా అని స్పష్టం చేశారు. కుల, మతం, ప్రాంతాలకు అతీతంగా రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని ప్రమాణం చేద్దామని పిలుపునిచ్చారు. కసితో, పట్టుదలతో పని చేద్దాం, పక్కరాష్ట్రాలు మన వైపు చూసేవిధంగా అభివృద్ధి చేద్దామని లోకేశ్​ ఆకాంక్షించారు.

వికసిత్ భారత్ నిర్మాణంలో భాగం అవుదాం: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్​ ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కుల, మత, ప్రాంతాలకు అతీతంగా మన దేశ ఐక్యతను చాటే అతి పెద్ద పండగ పంద్రాగస్టు వేడుకలను దేశభక్తితో, సరికొత్త స్ఫూర్తితో జరుపుకుందామన్నారు. సమరయోధుల త్యాగాలను స్మరించుకుందామన్నారు. వికసిత్ భారత్ నిర్మాణంలో భాగం అవుదామని లోకేశ్​ ఆకాంక్షించారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ చిన్ని, ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమ, కలెక్టర్ లక్ష్మీశా, సీపీ రాజశేఖర్ బాబు పాల్గొన్నారు.

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