అంతరిక్ష రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ను దేశంలోనే కీలక గమ్యస్థానంగా తీర్చిదిద్దుతాం: మంత్రి లోకేశ్
Minister Lokesh On Aerospace : 'సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు కక్ష్య నుంచి అవకాశాల దిశగా భారతదేశ నూతన అంతరిక్ష ఆర్థిక వ్యవస్థ’ అంశంపై జరిగిన ప్రత్యేక చర్చలో నారా లోకేశ్ పాల్గొన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 12:08 PM IST
అంతరిక్ష రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ను దేశంలోనే కీలక గమ్యస్థానంగా తీర్చిదిద్దుతామని విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. స్పేస్ ఎకానమీ చుట్టూ సమగ్ర ఎకోసిస్టమ్ను అభివృద్ధి చేస్తామని వెల్లడించారు. రాకెట్ విడిభాగాల తయారీ సంస్థలను అంతరిక్ష కంపెనీలతో అనుసంధానిస్తామని చెప్పారు. డబుల్ ఇంజన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ సర్కార్ స్పీడ్ ఏపీ తమ ప్రత్యేకతలని స్పష్టం చేశారు.
'సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు కక్ష్య నుంచి అవకాశాల దిశగా భారతదేశ నూతన అంతరిక్ష ఆర్థిక వ్యవస్థ’ అంశంపై జరిగిన ప్రత్యేక చర్చలో నారా లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. అంతరిక్ష రంగాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానంగా నియంత్రిస్తున్నప్పటికీ ఈ రంగంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కీలక పాత్ర పోషించగలవని వివరించారు. ముందుగా ఒక రంగాన్ని ఎంపిక చేసుకుని అందులో పనిచేస్తున్న సంస్థలు, భాగస్వాములను గుర్తించాలన్నారు. క్రమపద్ధతిలో పెట్టుబడులను ఆకర్షించి ఆయా కంపెనీలను రాష్ట్రానికి తీసుకురావడమే తమ విధానమని చెప్పారు. దీన్నే వర్టికల్, హారిజాంటల్ ఇంటిగ్రేషన్గా అభివర్ణించారు.
వర్టికల్ ఇంటిగ్రేషన్లో భాగంగా స్కైరూట్ వంటి సంస్థలకు అవసరమైన విడిభాగాలు, ఉపవ్యవస్థలను తయారుచేసే కంపెనీలను ఒకే వ్యవస్థలోకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు లోకేశ్ తెలిపారు. వీటి ద్వారా రాకెట్ తయారీ, ప్రయోగాలకు అవసరమైన సహకారం అందుతుందన్నారు. హారిజాంటల్ ఇంటిగ్రేషన్లో విద్యాసంస్థలు, పరిశ్రమల మధ్య సమన్వయం కీలకమని చెప్పారు. అకడమిక్ కరిక్యులమ్ను ఆధునీకరించడం, పరిశోధనలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం అవసరమన్నారు. పరీక్షలు, సర్టిఫికేషన్ సదుపాయాల కోసం సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లను అభివృద్ధి చేయాలని వివరించారు. ఇప్పటికే ఇంధన రంగంలో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటుకు ఐఐటీ తిరుపతితో కలిసి పనిచేస్తున్నామని తెలిపారు. ఆ ప్రాంతంలో ఇంగాట్, సోలార్, వేఫర్, సెల్ తయారీ సంస్థలు ఏర్పాటవుతున్నాయని చెప్పారు.
అంతరిక్ష రంగానికి బలమైన పారిశ్రామిక పునాది : అంతరిక్ష పరిశ్రమలన్నింటినీ ఒకే వ్యవస్థలో అనుసంధానించే సమగ్ర విధానం దేశానికి అవసరమని మంత్రి లోకేశ్ అభిప్రాయపడ్డారు. స్పేస్ సిటీ అభివృద్ధికి కేంద్రం విధానపరమైన మార్గదర్శకాలు రూపొందించాలని సూచించారు. అనంతరం రాష్ట్రాలు వేగంగా ముందుకెళ్లి స్కైరూట్ వంటి సంస్థలతో పాటు విడిభాగాల తయారీదారులు, సరఫరాదారులను ఆకర్షించాలని చెప్పారు. ఈ రంగంలో సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు విస్తృత అవకాశాలున్నాయని వివరించారు. ఇటీవల రాకెట్కు అవసరమైన షీల్డ్ తయారుచేసే ఒక ఎంఎస్ఎంఈ సంస్థను కలిశానని తెలిపారు. ఇలాంటి సంస్థలన్నింటినీ ఒకే ఎకోసిస్టమ్లోకి తీసుకురావడం ద్వారా అంతరిక్ష రంగానికి బలమైన పారిశ్రామిక పునాది ఏర్పడుతుందని చెప్పారు.
ఏపీకి ప్రధాన బలం వేగంగా పనులు పూర్తి : కేంద్రంలోనూ, రాష్ట్రంలోనూ ఎన్డీయే భాగస్వామ్య ప్రభుత్వాలు ఉండటం ఏపీకి అనుకూలమని లోకేశ్ తెలిపారు. రాష్ట్ర, దేశ ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని విధానాల్లో సానుకూల మార్పులకు కృషి చేసే అవకాశం ఉందన్నారు. ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే ఏపీకి ఉన్న ప్రధాన బలం పనులను వేగంగా పూర్తి చేయడమేనని స్పష్టం చేశారు. యువత కెరీర్ అవకాశాల కోసం ఎదురుచూస్తోందని వారికి పరిశ్రమల ద్వారా అవకాశాలు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ప్రపంచ అంతరిక్ష రంగంలో పాశ్చాత్య దేశాలు, చైనా ప్రయోగ వ్యయాన్ని తగ్గిస్తున్న తీరును పరిశీలించాలని సూచించారు. అంతరిక్ష ప్రయోగాల ఖర్చును గణనీయంగా తగ్గించేందుకు ప్రైవేటు రంగం, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి వ్యూహాన్ని రూపొందించాలన్నారు. ఇది ఈ రంగం మధ్యకాలిక, దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధికి కీలకమని వెల్లడించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పేస్ పాలసీ 4.0 : కేవలం ప్రోత్సాహకాలతో అంతరిక్ష రంగంలో బలమైన ఎకోసిస్టమ్ను నిర్మించలేమని లోకేశ్ తెలిపారు. విధానపరమైన స్పష్టతతో పాటు నాయకత్వం కలిగినవారు, పారిశ్రామికవేత్తలు, విద్యాసంస్థలు, పెట్టుబడిదారులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావాలని చెప్పారు. వీరందరి మధ్య సమన్వయం ఏర్పడినప్పుడే పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందుతుందని వివరించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పేస్ పాలసీ 4.0, ప్రతిపాదిత తిరుపతి స్పేస్ సిటీ ద్వారా అంతరిక్ష, ఏరోస్పేస్ పరిశ్రమలకు రాష్ట్రాన్ని కీలక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నం జరుగుతోందన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశిస్తే దాన్ని సాకారం చేయడం తమ బాధ్యతని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. ఈ చర్చలో ఇస్రో ఆస్ట్రోనాట్ ఎయిర్ కమోడోర్ ప్రశాంతి బి.నాయర్, అగ్నికుల్ సహ వ్యవస్థాపకుడు శ్రీనాథ్ రవిచంద్రన్, ఐఐటీ తిరుపతి డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ కే.ఎన్.సత్యనారాయణ, గెలాక్స్ఐ సీఈవో సుయాష్ సింగ్, స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ ప్రతినిధి డాకా నాగ భరత్ పాల్గొన్నారు.
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