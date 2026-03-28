జగన్‌ చూపిస్తానంటున్న సినిమా 11 రోజులు కూడా ఆడదు: మంత్రి లోకేశ్

అమరావతి తీర్మానాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలంతా హర్షిస్తున్నారు - మరోసారి తుగ్లక్ చర్యలు చూసేందుకు ప్రజలు సిద్ధంగా లేరు - ముహూర్తం చూసే 11 గంటలకు అసెంబ్లీలో తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టినట్లు వెల్లడి

Minister Nara Lokesh Chit Chat
Published : March 28, 2026 at 1:28 PM IST

Minister Nara Lokesh Chit Chat : రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే తీర్మానం కోసం అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సమావేశం పెడితే వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు హాజరు కాలేదని మంత్రి నారా లోకేశ్‌ అన్నారు. ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేల చిత్తశుద్ధి ఏంటో వారి వైఖరితోనే తెలుస్తోందని విమర్శించారు. జగన్‌కు ప్రజలు చూపించిన సినిమా సరిపోలేదేమోనని మంత్రి లోకేశ్‌ ఎద్దేవా చేశారు. పాదయాత్రతో చంద్రబాబుకు సినిమా చూపిస్తా అంటున్న జగన్‌కు ప్రజలు చూపించిన బ్లాక్ బాస్టర్ సరిపోలేదేమోనని విమర్శించారు. జగన్ చూపిస్తా అంటున్న సినిమా 11 రోజులు కూడా ఆడదని అన్నారు.

అసెంబ్లీలోని తన ఛాంబర్​లో మంత్రి లోకేశ్‌ మీడియాతో ముచ్చటించారు. అమరావతి తీర్మానాన్ని రాజధాని రైతులతో పాటు రాష్ట్ర ప్రజలంతా హర్షిస్తున్నారని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో మరోసారి తుగ్లక్ చర్యలు భరించేందుకు ప్రజలు సిద్ధంగా లేరని స్పష్టం చేశారు. ఏప్రిల్ 1న జరిగే కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో అమరావతి చట్టబద్ధ తీర్మానం ఆమోదం పొందే అవకాశం ఉందన్నారు. ఏప్రిల్ 2న పార్లమెంట్‌లో పెట్టే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. దీనిపై అక్కడైనా వైఎస్సార్సీపీ తన వైఖరి చెబుతుందో లేదో? అని లోకేశ్‌ ప్రశ్నించారు.

ముహూర్తం చూసి మరీ: పార్లమెంట్‌లోనైనా వైఎస్సార్సీపీ తన వైఖరి చెప్తుందా లేక బెంగళూరు పోతుందా అని ప్రశ్నించారు. ఆత్మలతో మాట్లాడే అలవాటు జగన్‌కు ఇంకా పోలేదని ఎద్దేవా చేశారు. ఏ రోజు ఏ ఆత్మ జగన్ తో ఏం మాట్లాడిస్తుందో అనే ఆందోళనలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలున్నారని విమర్శించారు. వైఎస్సార్సీపీలో సజ్జల జ్ఞానం ఏపాటిదో అందరికీ తెలుసని చెప్పారు. అమరావతి తీర్మానానికి వైఎస్సార్సీపీ గైర్హాజరు కావడం రాష్ట్రంపై వారి చిత్తశుద్ధి ఏపాటిదో స్పష్టం చేస్తోందన్నారు. 11 గంటలకు ముహూర్తం చూసి మరీ ఇవాళ అసెంబ్లీలో తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టినట్లు వెల్లడించారు.

