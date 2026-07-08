దక్షిణకొరియాలో నాలుగో రోజు మంత్రి లోకేశ్ పర్యటన - ఏపీలో పెట్టుబడులకు బూ యంగ్ గ్రూప్ ఆసక్తి
నాలుగో రోజు దక్షిణ కొరియా పర్యటనలో లోకేశ్ - పలు సంస్థల ప్రతినిధులతో వరుస సమావేశాలు - పెట్టుబడులకు ఏపీలో ఉన్న అవకాశాలను వివరించిన లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 1:53 PM IST
Lokesh South Korea Tour : మంత్రి లోకేశ్ దక్షిణ కొరియా పర్యటన నాలుగో రోజు కొనసాగుతోంది. ప్రముఖ వాణిజ్య కేంద్రమైన బుసాన్ నగరంలో పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు ఆయన సియోల్ నుంచి రైలులో ప్రయాణించారు. ఆ తర్వాత ఏపీఈడీబీ ఆధ్వర్యంలో అపెక్స్ – కొరియా పేరిట పెట్టుబడిదారుల సహాయక, అనుసంధాన విభాగాన్ని లోకేశ్ ప్రారంభించారు.
ఏపీలో పెట్టుబడులకు ఆసక్తి చూపే కొరియా సంస్థలకు, ఏపీ ప్రభుత్వానికి మధ్య అపెక్స్ కొరియా అనుసంధానకర్తగా పనిచేస్తుందని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసిన సంస్థలకు అవసరమైన సేవలను కూడా ఇది అందిస్తుందని చెప్పారు. ఆ తర్వాత బీఎన్కే ఫైనాన్షియల్ గ్రూప్ ఎండీ లీ క్వాంగ్ జున్, బీఎన్కే క్యాపిటల్ సీఈఓ సన్ డే జిన్, మేక్ ఇన్ ఇండియా కొరియా ఛైర్మన్ జంగ్ డియోక్ మిన్, ఎస్బీసన్బో కంపెనీ ఛైర్మన్ డా.క్యూమ్ సిక్, హ్యుందాయ్ మోటార్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ (గ్లోబల్ కోఆపరేషన్) చోయ్ సియుంగ్ హూన్ లతో లోకేశ్ సమావేశమయ్యారు.
Lokesh on Apex Korea : పెట్టుబడులు, నిధుల నిర్వహణ, కన్సల్టింగ్ సేవల ద్వారా సార్టప్లు, ఎస్ఎంఈలకు మద్దతు ఇచ్చేందుకు బీఎన్కే వెంచర్ క్యాపిటల్ సంస్థ ఏపీలోని ఆర్టీఐహెచ్లో మెంబర్/మెంటర్గా చేరాల్సిందిగా లోకేశ్ ఆహ్వానించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రాజెక్టులైన అమరావతి, పారిశ్రామిక పార్కులు, విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాలు మొదలైన వాటికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫైనాన్సింగ్ అందించే అవకాశాలను పరిశీలించాలని కోరారు.
ఎలక్ట్రానిక్స్, సెమీకండక్టర్లు, నౌకా నిర్మాణం, ఇంధన పరిశ్రమలకు చెందిన క్లయింట్లను వారి పెట్టుబడి/ఉత్పత్తి గమ్యస్థానంగా ఏపీని ఎంపిక చేసుకునేలా ప్రోత్సహించాలని లోకేశ్ వివరించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక రాజధానిగా అభివృద్ధి చెందుతున్న అమరావతిలో బీఎన్కే ఫైనాన్షియల్ శాఖను ఏర్పాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలపై సంస్థ ఉన్నతస్థాయి బృందంతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని బీఎన్కే ఫైనాన్షియల్ గ్రూప్ ఎండీ లీ క్వాంగ్ జున్, బీఎన్కే క్యాపిటల్ సీఈవో సన్ డే జిన్ తెలిపారు.
Lokesh Meets Boo Young Group CEO : అనంతరం పాదరక్షలు, షూ లేసులు, మెటల్ హార్డ్వేర్, అనుబంధ పరికరాల తయారీలో పేరెన్నికగన్న బూ యంగ్ గ్రూప్ సీఈఓ, ప్రెసిడెంట్ డైరెక్టర్ ర్యాన్ కాంగ్, బిజినెస్ స్ట్రాటజీ, ప్లానింగ్ మేనేజర్ మిల్లీ రిచర్డ్సన్లతో లోకేశ్ సమావేశమయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో బూ యంగ్ గ్రూప్ పాదరక్షలు, విడిభాగాల తయారీ యూనిట్ ఏర్పాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. బూ యంగ్ గ్రూప్ ఏపీకి వస్తే సింగిల్ విండో విధానంలో అనుమతులతో పాటు రాష్ట్రంలో ప్రధాన పారిశ్రామిక జోన్లలో కంపెనీ ఏర్పాటుకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు, లాజిస్టిక్ కనెక్టివిటీ సిద్ధంగా ఉన్నాయని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ఇన్వెస్టర్స్ ఫ్రెండ్లీ, స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానాలను అమలు చేస్తున్నామని లోకేశ్ వారికి వివరించారు.
ఏపీలో బూ యంగ్ పాదరక్షల తయారీ, విడిభాగాల యూనిట్ ఏర్పాటుకు సుముఖత వ్యక్తం చేస్తూ, రెడీ బిల్ట్ షెడ్ల కోసం అన్వేషిస్తున్నట్లు బూ యంగ్ గ్రూప్ సీఈవో ర్యాన్ కాంగ్ చెప్పారు. తమకున్న గ్లోబల్ నెట్ వర్క్ భారతీయ తయారీరంగాన్ని ప్రపంచ పంపిణీ వ్యవస్థతో అనుసంధానిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, కమ్యూనికేషన్ల శాఖ కార్యదర్శి కాటంనేని భాస్కర్, ఏపీఈడీబీ సీఈఓ సగిలి షన్మోహన్, ఏపీ మారిటైమ్ బోర్డు సీఈఓ ప్రవీణ్ ఆదిత్య, పరిశ్రమలశాఖ కమిషనర్ శుభం బన్సాల్, దక్షిణ కొరియాకు చెందిన పలువురు పారిశ్రామికవేత్తలు పాల్గొన్నారు.
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