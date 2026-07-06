ఏపీని భారతదేశ ఏఐ రాజధానిగా నిలపడమే లక్ష్యం: మంత్రి లోకేశ్
దక్షిణకొరియా రెండో రోజు పర్యటనలో బిజీబిజీగా లోకేశ్ - పలు సంస్థల ప్రతినిధులతో వరుస సమావేశాలు - పెట్టుబడులకు ఏపీలో ఉన్న అవకాశాలను వివరించిన లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 7:40 PM IST
Minister Lokesh Day 2 South Korea Tour: ఆంధ్రప్రదేశ్ను భారతదేశ ఏఐ రాజధానిగా నిలపడం ప్రభుత్వ ధ్యేయమని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. రెండోరోజు పర్యటనలో భాగంగా దక్షిణకొరియాలోని సియోల్లో పలు సంస్థల ప్రతినిధులతో మంత్రి సమావేశమయ్యారు. ఏపీలో పెట్టుబడులకు ఉన్న అవకాశాలు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ప్రోత్సాహకాలను వివరించారు. ఏపీని ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు చెప్పారు. రాష్ట్రంలో యూనిట్లు ఏర్పాటు చేయాలని కొరియన్ సంస్థలకు ఆహ్వానం పలికారు. ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలపై కొరియన్ కంపెనీలు అత్యంత సానుకూలత వ్యక్తం చేస్తూ ఏపీలో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాయి.
రిటైల్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ హబ్గా ఏపీ: దక్షిణకొరియాలో రెండోరోజు పర్యటనలో మంత్రి లోకేశ్ పారిశ్రామికవేత్తలతో వరుస సమావేశాలతో బిజీబిజీగా గడిపారు. దక్షిణకొరియాకు చెందిన ప్రఖ్యాత మెడికల్ డివైస్ సర్టిఫైడ్ స్మార్ట్ హెల్త్కేర్ ఫుట్వేర్ సంస్థ షూఆల్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఛైర్మన్, సీఈవో లీ చియాంగ్-గెన్తో మంత్రి లోకేశ్ భేటీ అయ్యారు. షూఆల్స్ సంస్థ ప్రభుత్వంతో చేసుకున్న ఎంవోయూ మేరకు ఏపీలో పాదరక్షల తయారీ యూనిట్ పనులను వేగంగా ప్రారంభించాల్సిందిగా లోకేశ్ విజ్ఞప్తి చేశారు. రూ. 300 కోట్లతో ఏర్పాటు కానున్న ఈ యూనిట్ ద్వారా సుమారు 3 వేల మందికి ఉపాధి లభించనుందని తెలిపారు. ఏపీలో ఆర్ అండ్ డీ, ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసి, ఏపీని రిటైల్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ హబ్గా మార్చాలని కోరారు.
దక్షిణ కొరియాకు చెందిన ఎలక్ట్రానిక్ షెల్ఫ్ లేబుల్స్, ఐఓటీ, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ సంస్థ సోలమ్ గ్రూప్ గ్లోబల్ ఆపరేషన్స్ ఆఫీసర్ జీగాబ్తో లోకేశ్ భేటీ అయ్యారు. శ్రీసిటీలో రూ. 338 కోట్లతో ఈవీ ఛార్జర్ పవర్ మాడ్యుల్స్, ఆటోమోటివ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ యూనిట్ పనులు త్వరగా పూర్తిచేసి ఉత్పత్తి ప్రారంభించాలని కోరారు. శ్రీసిటీ యూనిట్లో ఎలక్ట్రానిక్ షెల్ఫ్ లేబుల్స్, ఇతర డిస్ప్లే సంబంధిత ఉత్పత్తుల తయారీ కార్యకలాపాలు విస్తరించాలని సోలమ్ సంస్థ సీఈవోకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఏటా 500 మందికి శిక్షణ: సాధ్యమైనంత త్వరగా శ్రీసిటీ యూనిట్ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని సీఈవో చెప్పారు. భారత్లోని కంపెనీలతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని ఏపీలో మైక్రో ఎల్ఈడీ డిస్ ప్లే-మెటీరియల్ హబ్ ఏర్పాటు చేయాలని ”సాఫ్ట్ - ఈపీఐ" కంపెనీ ప్రతినిధులను లోకేశ్ కోరారు. తిరుపతి ఐఐటీ సహకారంతో మైక్రో ఎల్ఈడీల్లో ఏటా 500 మంది టెక్నీషియన్లకు శిక్షణ ఇచ్చే అకాడమీ ఏర్పాటు చేయాలన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆవిష్కరణల వెన్నెముకగా ఉన్న రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ద్వారా "వన్ ఫ్యామిలీ, వన్ ఎంటర్ ప్రెన్యూర్ నినాదంతో ఐదేళ్లలో 20 వేల స్టార్టప్లు, లక్ష ఉద్యోగాలను సృష్టించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. అమరావతిలో ప్రధాన కేంద్రంగా పని చేస్తున్న ఆర్టీఐహెచ్ విశాఖపట్నం, రాజమండ్రి, విజయవాడ, తిరుపతి, అనంతపురం ప్రాంతీయ శాఖలతో పనిచేస్తోందన్నారు. సియోల్ బిజినెస్ ఏజెన్సీ కొరియన్ టెక్ స్టార్టప్లతో నిర్వహించిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో లోకేశ్ మాట్లాడారు. ఆర్టీఐహెచ్ ఫుల్ లైఫ్ సైకిల్ ప్రోగ్రామ్స్ స్పార్క్, క్యాటలిస్ట్, వెలాసిటీ ల్యాబ్ల్లోకి కొరియన్ స్టార్టప్లకు ఆహ్వానం పలుకుతున్నామన్నారు.
భారతదేశ ఏఐ రాజధానిగా ఏపీ: ఆర్టీఐహెచ్ను కేంద్రంగా చేసుకుని ఇండియా-కొరియా స్టార్టప్ కారిడార్ ఏర్పాటు కోసం కలిసి పని చేద్దామని కొరియన్ సంస్థలను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు లోకేశ్ తెలిపారు. ప్రత్యేక కొరియా డెస్క్, సాఫ్ట్-ల్యాండింగ్ "విసి బే", కొరియన్ ఏజెన్సీలతో సహ-ఇంక్యుబేషన్ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. దీనిద్వారా రెండువైపులా మార్కెట్ ప్రవేశం లభిస్తుందన్నారు. కొరియన్ స్టార్టప్లు భారతదేశంలోని టైర్ 2–3 మార్కెట్లలోకి, ఏపీ స్టార్టప్లు కొరియాలోకి రావడం సులభతరమవుతుందన్నారు. ఏపీని భారతదేశ ఏఐ రాజధానిగా నిలపడం తమ ధ్యేయమని లోకేశ్ వెల్లడించారు.
హ్యోసంగ్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ కార్పొరేషన్ పవర్ సిస్టమ్స్ పీయూ ప్రెసిడెంట్ యోకోటా తకేషితో సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయంలో లోకేశ్ భేటీ అయ్యారు. రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ నేపథ్యంలో, విద్యుత్ పరికరాలకు భారీ డిమాండ్ ఉందన్నారు. తిరుపతి లేదా శ్రీసిటీ సమీపంలో స్విచ్గేర్లు, ఇతర విద్యుత్ పరికరాల తయారీ లేదా అసెంబ్లింగ్ యూనిట్ ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా లోకేశ్ విజ్జప్తి చేశారు. సియోల్ సెమీ కండక్టర్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ తాయెహ్యుంగ్ లీతో లోకేశ్ భేటీ అయారు. శ్రీసిటీ లేదా దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో సియోల్ సెమీ కండక్టర్స్ సంస్థ డిస్ప్లే ఫ్యాబ్ను ఏర్పాటు చేయాలని మంత్రి లోకేశ్ విజ్జప్తి చేశారు. భారత్లో నేరుగా లేదా జాయింట్ వెంచర్ ద్వారా పెట్టుబడి ప్రణాళికలు ఉన్నాయని తాయెహ్యుంగ్ లీ అన్నారు.
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